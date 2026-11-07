«دورة هونغ كونغ»: أليكس إيالا تتأهل للنهائي بعد مباراة ماراثونية ضد ساكاري

تأهلت الفلبينية أليكس إيالا لنهائي بطولة هونغ كونغ المفتوحة للتنس «فئة 250 نقطة» المقامة على الملاعب الصلبة، بعد فوز صعب على اليونانية ماريا ساكاري في الدور قبل النهائي، السبت.

وانتزعت إيالا بطاقة التأهل بعد مباراة ماراثونية توقفت أكثر من مرة بسبب هطول الأمطار.

وحسمت النجمة الفلبينية المباراة لصالحها بنتيجة 7 / 5 و3 / 6 و6 / 4، لتصعد بصعوبة بالغة على حساب اللاعبة اليونانية المصنفة الثالثة سابقاً، وذلك بعد ساعتين و43 دقيقة من اللعب الفعلي.

اليونانية ماريا ساكاري ودّعت هونغ كونغ من نصف النهائي (أ.ف.ب)

وتستعد أليكس إيالا لخوض النهائي الثالث في مسيرتها ببطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات، حيث سبق لها التأهل لنهائي بطولة إيستبورن في 2025، وحققت لقبها الأول في بطولة واشنطن هذا العام.

وستلعب إيالا في المباراة النهائية ضد الأميركية كلير ليو.

وكانت الأميركية ليو قد صعدت بالفوز على الروسية ألكسندرا شوبلادزي بنتيجة 7 / 5 و6 / 4، بعد مباراة امتدت لساعة و57 دقيقة.