«البريميرليغ»: آرسنال يبتعد بالصدارة بهدف أوديغارد... ونيوكاسل يتعادل مع فولهام

عانى آرسنال حامل اللقب لتخطّي ضيفه هال سيتي 1-0، السبت، والابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المرحلة العاشرة.

ورغم سيطرته شبه الكاملة على المباراة، انتظر آرسنال حتى الدقيقة 72 لترجمة الأفضلية عبر قائده النرويجي مارتن أوديغارد، إثر متابعته كرة سددها نونو ماويكي وردّها الحارس اليوناني كونستانتينوس تزولاكيس.

ورفع آرسنال رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط مؤقتاً عن مانشستر سيتي الذي يلعب مع مضيّفه نوتنغهام فوريست في وقت لاحق، السبت.

ولعب تزولاكيس دوراً بارزاً في التصدي لآرسنال طوال المباراة، لكنه لم يتمكن من تفادي الخسارة الثالثة للفريق في سلسلة من تسع مباريات في مختلف المسابقات لم يذق فيها طعم الفوز.

ولعب فريق ميكيل أرتيتا من دون الجناح الدولي بوكايو ساكا الذي سيغيب «لأسابيع عدة» بسبب الإصابة، وفق ما أعلن المدرب الإسباني، الجمعة.

وبعد التوقف الدولي، سيخوض آرسنال مباراتين صعبتين في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني ثم ريال مدريد الإسباني، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) و9 ديسمبر (كانون الأول). وبين هاتين القمتين، يستضيف الفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، قبل خوض ديربي شمال لندن أمام توتنهام.

التعادل حسم مواجهة نيوكاسل يونايتد وفولهام (رويترز)

واكتفى نيوكاسل يونايتد بالتعادل مع مضيّفه فولهام بهدف لمثله. سجّل للأول جايكوب مورفي (80) وللثاني البديل البرازيلي رودريغو مونيز (83).

التعادل رفع رصيد نيوكاسل لاثنتي عشرة نقطة بالمركز الحادي عشر، متقدماً بنقطتين عن فولهام الخامس عشر.