نوير أكبر لاعبي بايرن سناً في تاريخ «البوندسليغا»

أصبح مانويل نوير أكبر لاعب يشارك مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، السبت، بعمر 40 عاماً و225 يوماً.

وبحسب منصة «أوبتا فرانز» الإحصائية، فإن ظهور الحارس نوير في مباراة ماينز السبت يعني أنه يتخطى الرقم المُسجل باسم حارس المرمى السابق بيرند دريهر المقدر بـ40 عاماً و198 يوماً.

ولا يزال أمام نوير اثنان من أساطير حراسة المرمى يتفوقان عليه من حيث المشاركة في الدوري الألماني تاريخياً.

ويتصدر القائمة حارس هامبورغ السابق أولي شتاين الذي ظل يشارك حتى عمر 42 عاماً و170 يوماً، في حين لعب نجم كولن السابق توني شوماخر حتى سن 42 عاماً و73 يوماً، عندما شارك لآخر مرة.

واضطر نوير لمغادرة الملعب في الشوط الأول بسبب تجدد إصابة في قدمه.

وارتكب الحارس، الذي كثيراً ما عانى من الإصابات، خطأً أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية بقبضة يده، لكنه كان محظوظاً بإلغاء هدف التعادل لصالح ماينز بداعي التسلل، في قرار أثار جدلاً.

بعد ذلك، سقط نوير على أرض الملعب مشيراً إلى قدمه، ليتم استبدال به الحارس يوناس أوربيغ. وكان نوير قد غاب مؤخراً عن ثلاث مباريات بسبب إصابة في القدم، في موسم يُتوقع أن يكون الأخير له كلاعب.