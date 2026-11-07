«الدوري الإيطالي»: كالياري يصعق فروزينوني بهدف

وضع فريق كالياري حداً لاستفاقة ضيفه فروزينوني ليتغلب عليه (1-صفر)، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب الوسط الفرنسي مايكل أدوبو في الدقيقة 38، ليمنح أصحاب الأرض انتصاراً ثميناً.

وأوقفت هذه الهزيمة سلسلة من النتائج الجيدة لفروزينوني، الصاعد حديثاً إلى الدوري هذا الموسم، بعدما كان قد اكتسح ليتشي (5-1)، وفاز على تورينو (2-صفر)، كما تغلب على ساسولو (4-3)، وتعادل مع أتالانتا (4-4).

وتوقف رصيد فروزينوني عند 20 نقطة في المركز السادس، أما كالياري فقد وصل إلى النقطة الـ16 في المركز الثامن.

ووضع كالياري حداً لسلسلة سلبية شهدت الخسارة من مونزا (صفر-4)، وبولونيا (صفر-2)، وروما (2-4)، ولاتسيو (1-2).