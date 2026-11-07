«لا ليغا»: المغربي الزابيري يواصل تألقه ويقود سانتاندير للفوز على مالاغا

واصل المهاجم الشاب المغربي ياسر الزابيري تألقه، وقاد فريقه راسينغ سانتاندير للفوز على مضيّفه مالاغا المنقوص عدديا 2 - 1، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.

على ملعب «لا روزاليدا» وبين فريقين صعدا حديثاً، سجل الزابيري البالغ 21 عاماً، هدفه التاسع هذا الموسم في الدوري مهدياً فريقه النقاط الثلاث في الدقيقة 60، وذلك بعد 10 دقائق من إدراك زميله إيكر لوكي سييرا التعادل، ليقلب الطاولة على مالاغا الذي كان قد تقدم عبر كارلوس دوتور (28).

وأكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع الأيسر الدولي المغربي الواعد آدم آزنو (20 عاماً) بعد نيله بطاقتين صفراوين (64).

وفرض الزابيري، المتوج مع منتخب بلاده للشباب بكأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي في خريف 2025، نفسه نجماً مع سانتاندير منذ انتقاله إلى صفوفه، هذا الصيف، على سبيل الإعارة من رين الفرنسي.

وسجل الزابيري ثلاثية الفوز على إلتشي (3-2) في المرحلة الثالثة، وثنائية الانتصار على ديبورتيفو ألافيس (2-1) في المرحلة الخامسة، وهدفه الثاني في مرمى برشلونة (2 - 7) عندما دخل بديلاً، وهدف التعادل الأول أمام ضيفه فالنسيا (2 - 2) في الثامنة، والفوز على إسبانيول 2 - 1 في المرحلة العاشرة، قبل أن يسجل هدف الفوز على مالاغا اليوم.

ورفع سانتاندير الذي عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارة قاسية على أرضه أمام ريال مدريد 0 - 3 في المرحلة الماضية، رصيده إلى 14 نقطة متقدماً للمركز التاسع مؤقتاً.

كما واصل تفوقه على مالاغا؛ إذ لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 7 مباريات جمعتهما في مختلف المسابقات.

في المقابل، فشل مالاغا في حصد النقاط الثلاث للمباراة الـ12 توالياً هذا الموسم، ومُني بخسارته الثانية توالياً في الدوري، ليقبع رجال المدرب المدرب خوان فرانسيسكو فونيس في ذيل الترتيب برصيد 5 نقاط فقط.

ويلعب لاحقاً، إسبانيول مع ديبورتيفو لاكورونيا، وأوساسونا مع أتلتيك بلباو، وفالنسيا مع ريال مدريد.

وفي قمة مباريات هذه المرحلة، الأحد، يلعب أتلتيكو مدريد مع ضيفه برشلونة، وإلتشي مع ريال بيتيس، وريال سوسييداد مع رايو فايكانو، وفياريال مع خيتافي، وسلتا فيغو مع ليفانتي.