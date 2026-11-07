«جائزة البرازيل»: «مرسيدس» يسعى لإنهاء صراع الصانعين مبكراً

يتطلع فريق «مرسيدس» إلى حسم لقب بطولة العالم لفئة الصانعين في سباقات سيارات «فورمولا 1»، عندما يخوض منافسات جائزة البرازيل الكبرى الأحد، بعدما عزز صدارته للترتيب العام بفارق 126 نقطة أمام «فيراري»، عقب حصول سائقيه على نقاط مزدوجة في سباق مكسيكو سيتي.

وحسم الإيطالي كيمي أنتونيلي لقب بطولة العالم لفئة السائقين، عقب احتلاله المركز الثالث في سباق المكسيك الأسبوع الماضي، ليحقق إنجازاً تاريخياً، ويمنح «مرسيدس» فرصة التركيز على حسم اللقب الثاني، في موسم شهد تفوقاً واضحاً للفريق الألماني.

ويتصدر «مرسيدس» ترتيب الصانعين برصيد 630 نقطة، مقابل 504 نقاط لـ«فيراري»، بينما يحتل «ريد بول» المركز الثالث برصيد 382 نقطة، بعدما خرج من سباق المنافسة على اللقب، رغم تألق سائقه الهولندي ماكس فيرستابن الذي فاز بثلاثة من آخر 4 سباقات.

ويملك «مرسيدس» أفضلية كبيرة قبل التوجه إلى حلبة إنترلاغوس؛ إذ يتبقى 4 سباقات في الموسم، بإجمالي 172 نقطة متاحة، في حال تمكن فريق من تحقيق المركزين الأول والثاني في جميع السباقات المتبقية.

وسبق لـ«مرسيدس» تحقيق المركزين الأول والثاني في 3 سباقات هذا الموسم، وذلك خلال الجولتين الافتتاحيتين، ثم في جائزة إيطاليا الكبرى بمونزا، في حين لم ينجح «فيراري» في إنهاء أي سباق بوجود سائقيه معاً على منصة التتويج سوى مرة واحدة، خلال جائزة بريطانيا الكبرى.

ويحتاج «مرسيدس» إلى التفوق على «فيراري» بثلاث نقاط على الأقل في سباق البرازيل لضمان حسم اللقب؛ إذ سيصبح الفارق بينهما أكبر من عدد النقاط المتبقية في الموسم، والبالغة 129 نقطة. ويملك الفريق الألماني أفضلية إضافية؛ حيث سيحسم اللقب أيضاً في حال تساوي الفريقين في عدد النقاط مع نهاية الموسم، بفضل تفوقه في عدد الانتصارات.

وفي حال فشل «فيراري» في حصد أي نقاط خلال السباق، سيكون احتلال أحد سائقي «مرسيدس» (أنتونيلي أو البريطاني جورج راسل) المركز الثامن كافياً لضمان التتويج بلقب الصانعين.

لكن فوز «فيراري» بالمركزين الأول والثاني سيؤجل حسم المنافسة إلى الجولات المتبقية، بينما يمكن لـ«مرسيدس» أيضاً التتويج حتى في حال فوز «فيراري» بالسباق، إذا نجح أنتونيلي وراسل في تحقيق نتائج متقدمة، مع احتلال سائق «فيراري» الآخر مركزاً متأخراً.

ويسعى «مرسيدس» إلى استثمار تفوقه هذا الموسم وإنهاء المنافسة مبكراً، لتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولات الأخيرة؛ خصوصاً أن الفريق قدَّم مستويات ثابتة بفضل الانتصارات التي حققها أنتونيلي وراسل.

وفي حال تأجل الحسم في البرازيل، ستكون الفرصة التالية أمام «مرسيدس» خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى، قبل ختام الموسم في قطر وأبوظبي؛ حيث ستبقى المنافسة مفتوحة حسابياً حتى يتمكن الفريق الألماني من تأكيد تفوقه وحصد اللقب.