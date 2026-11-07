«مونديال الناشئات»: قائدة اليابان تريد إعادة الكأس إلى بلادها... وقائدة نيجيريا تتحدى

أكدت هونوكا يوتسوموتو، قائدة منتخب اليابان لكرة القدم، أن فريقها يتطلع إلى التتويج بلقب كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً، عندما يواجه نيجيريا الأحد في المباراة النهائية للبطولة المقامة حالياً في المغرب.

وقالت يوتسوموتو، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السبت: «نحمل آمال ومشاعر اللاعبات اللاتي سبقننا، ونريد تكريمهن بإعادة الكأس إلى اليابان».

وتخوض اليابان النهائي للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، بعدما نجحت في تجاوز دور الثمانية للمرة الأولى في مشاركاتها الثلاث الأخيرة، ثم أطاحت بمنتخب كوريا الشمالية من الدور قبل النهائي بركلات الترجيح، لتثأر لخسارتها أمام المنتخب ذاته في التصفيات الآسيوية.

وقال سادايوشي شيراي، المدير الفني لمنتخب اليابان، إن التتويج بكأس العالم كان هدف الفريق منذ تشكيله، مضيفاً أن اللاعبات استفدن من تجارب النسختين الماضيتين، اللتين انتهى مشوارهما فيهما عند دور الثمانية.

ولم تتعرض اليابان لأي هزيمة خلال مشوارها في البطولة، كما استقبلت هدفين فقط، فيما لعبت حارسة المرمى كو كادوواكي دوراً حاسماً في التأهل إلى النهائي، بعدما تصدت لإحدى ركلات الترجيح أمام كوريا الشمالية.

وتنتظر اليابان مواجهة مختلفة أمام نيجيريا، التي أصبحت أول منتخب أفريقي يبلغ نهائي البطولة، بعدما سبق لليابانيات مواجهة ثلاثة منتخبات أفريقية خلال مشوارهن في النسخة الحالية.

من جهتها أكدت قائدة منتخب نيجيريا لكرة القدم، هارموني تشيدي، أن التتويج باللقب سيشكل إنجازاً استثنائياً لن تنساه هي وزميلاتها وبلادها.

وقالت تشيدي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السبت: «سيكون أمراً رائعاً ومصدر سعادة، ولن يُنسى طوال الحياة. بلوغ النهائي إنجاز كبير، وهو حلم راودنا، وسيكون الفوز باللقب شيئاً نفخر به أنا وبلادي وزميلاتي والجهاز الفني وكل من حولنا».

وتطمح نيجيريا إلى أن تصبح أول دولة أفريقية تحرز اللقب، بعدما بلغت المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، عقب مشوار رائع شهد فوزها على كوريا الشمالية حاملة اللقب 3-1 في دور المجموعات، ثم تحقيق خمسة انتصارات متتالية بعد خسارتها مباراتها الافتتاحية أمام بولندا 1-2.

وقال أكيم بوساري، المدير الفني للمنتخب النيجيري، إن فريقه استلهم الثقة من الفوز على كوريا الشمالية، لكنه شدد على أن مواجهة اليابان ستكون مختلفة، مضيفاً: «الشخصية والعقلية والروح التي تخوض بها كل مباراة، هي ما يصنع الفارق».