الدوري الإنجليزي: إيفرتون يقلب تأخره إلى فوز مثير على كوفنتري

قلب إيفرتون تأخره بهدف أمام ضيفه كوفنتري إلى فوز 3/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، وبفارق ثلاث نقاط خلف برايتون صاحب المركز الثالث في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كوفنتري سيتي عند تسع نقاط في المركز السادس.

وتقدم كوفنتري في الدقيقة 52 عن طريق يان جبوهو، قبل أن يدرك ثيرنو باري التعادل لإيفرتون في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 61 سجل باري الهدف الثاني له في المباراة والثاني لإيفرتون، كما أنه الهدف السادس للمهاجم الفرنسي ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدروي بتسعة أهداف، ومتساويا مع السويدي ألكسندر إيزاك هداف ليفربول.

وسجل إيفرتون الهدف الثالث عن طريق كينان دوسبري هال في الدقيقة 81، ليؤكد تفوقه على منافسه وحصوله على النقاط الثلاث.