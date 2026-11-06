إشبيلية يتعادل مع ألافيس «سلبياً» في الدوري الإسباني

تعادل فريق إشبيلية على ملعبه مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس «سلبياً» مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة من جانب إشبيلية، عبر لاعبه روبن فارغاس في الدقيقة 32، لتظل النتيجة سلبية ويحصد كل فريق نقطة.

ورفع هذا التعادل رصيد إشبيلية إلى 18 نقطة في المركز السادس، أما ديبورتيفو ألافيس فلديه 13 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب إشبيلية مباراة الديربي ضد ريال بيتيس يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أما ألافيس فيلعب الثلاثاء المُقبل مباراة الدور التمهيدي من كأس ملك إسبانيا، ضد فريق أنايتاسونا، وفي الدوري يخوض مباراة ضد ديبورتيفو لاكورونيا يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني.