عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:46 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إشبيلية يتعادل مع ألافيس «سلبياً» في الدوري الإسباني

من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
TT
TT

إشبيلية يتعادل مع ألافيس «سلبياً» في الدوري الإسباني

من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)

تعادل فريق إشبيلية على ملعبه مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس «سلبياً» مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة من جانب إشبيلية، عبر لاعبه روبن فارغاس في الدقيقة 32، لتظل النتيجة سلبية ويحصد كل فريق نقطة.

ورفع هذا التعادل رصيد إشبيلية إلى 18 نقطة في المركز السادس، أما ديبورتيفو ألافيس فلديه 13 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب إشبيلية مباراة الديربي ضد ريال بيتيس يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أما ألافيس فيلعب الثلاثاء المُقبل مباراة الدور التمهيدي من كأس ملك إسبانيا، ضد فريق أنايتاسونا، وفي الدوري يخوض مباراة ضد ديبورتيفو لاكورونيا يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

مواضيع
الدوري الإسباني إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مواجهة ساخنة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في صراع صدارة الدوري الإسباني

رياضة عالمية يقدم أتلتيكو مستويات قوية في الدوري رغم خسارته أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا مؤخراً (رويترز)

مواجهة ساخنة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في صراع صدارة الدوري الإسباني

يستضيف أتلتيكو مدريد فريق برشلونة، حامل اللقب، على ملعب متروبوليتانو، الأحد، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم،…

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية تصريحات كيليان مبابي حول الزعيم الصيني ماو تسي تونغ ما زالت تثير الجدل (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الصين على اتصال مع ريال مدريد ورابطة «لا ليغا» بشأن تصريحات مبابي

قال ياو جينغ، سفير الصين لدى إسبانيا، الجمعة، إن الصين على اتصال بنادي ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشأن تداعيات تصريحات كيليان مبابي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
رياضة عالمية البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الإسباني (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مورينيو: رحيل رونالدو عن الساحة الدولية «ليس اعتزالاً»

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الإسباني، الجمعة، إن اعتزال مواطنه كريستيانو رونالدو اللعب دولياً لا يعني نهاية مسيرته الكروية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية برشلونة يعاني من غيابات كثيرة في خط دفاعه قبل مواجهة أتلتيكو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

غيابات مؤثرة عن قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

يترقب عشاق كرة القدم قمة الجولة المقبلة من الدوري الإسباني عندما يحل برشلونة متصدر الترتيب ضيفاً على أتلتيكو مدريد على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية حارس أندورا خيسوس أوونو عقب اصطدامه بدي ميغيل خلال المباراة (أ.ب)
رياضة عالمية

حارس أندورا ينتظر قراراً تأديبياً بعد وفاة مهاجم تينيريفي

يترقب خيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، قرار اللجنة التأديبية بشأن العقوبة المترتبة على البطاقة الحمراء.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الرياضة رياضة عالمية

دورة باريس: ألكاراس إلى نصف النهائي بفوز درامي على فريتز

ألكاراس محتفلا بالفوز (أ.ب)
ألكاراس محتفلا بالفوز (أ.ب)
TT
TT

دورة باريس: ألكاراس إلى نصف النهائي بفوز درامي على فريتز

ألكاراس محتفلا بالفوز (أ.ب)
ألكاراس محتفلا بالفوز (أ.ب)

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثالث عالميا، إلى الدور نصف النهائي من بطولة باريس لأساتذة التنس، بفوز مثير ودرامي على الأميركي تايلور فريتز بمجموعتين لواحدة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث جاءت نتائج الأشواط 6 / 7 (11 / 12)، و7 / 5 و 6 / 3، ليصعد ألكاراس لنصف النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع بين النرويجي كاسبور رود والبرتغالي نونو بورجيس.

ويصل ألكاراس بهذا الفوز للدور نصف النهائي من بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، للمرة الخامسة عشرة.

مواضيع
تنس فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«الكاريبي» يلحق بالآسيوي ويعلن دعم إنفانتينو لولاية جديدة

انفانتينو (د.ب.أ)
انفانتينو (د.ب.أ)
TT
TT

«الكاريبي» يلحق بالآسيوي ويعلن دعم إنفانتينو لولاية جديدة

انفانتينو (د.ب.أ)
انفانتينو (د.ب.أ)

أعلن اتحاد كرة القدم الكاريبي، الجمعة، عن تأييده لجياني إنفانتينو لولاية أخرى في منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك في الانتخابات المقررة في شهر مارس /آذار المقبل.

وأجرى إنفانتينو مؤخراً زيارتين إلى منطقة الكاريبي، إحداهما هذا الأسبوع، بهدف ضمان دعم هذا التكتل، رغم استمرار الجدل حول خطته الاستثمارية لكأس العالم التي لم يكتب لها النجاح.

وذكر الاتحاد في بيان له: "يؤكد اتحاد كرة القدم الكاريبي أنه توصل إلى موقفه الجماعي من خلال التشاور مع الاتحادات الأعضاء فيه. وانطلاقاً من الروح ذاتها، يواصل الاتحاد الدعوة إلى تعزيز الشفافية، والحوكمة الرشيدة، وإجراء إصلاحات جوهرية داخل أسرة كرة القدم".

ويضم اتحاد كرة القدم الكاريبي 31 دولة عضواً، تمتلك 25 منها حق التصويت.

ويُعد هذا ثاني تكتل تصويت رئيسي يعلن علناً عن دعمه لإنفانتينو، ففي الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يمثل 47 اتحاداً عضواً، تأييده له لولاية أخرى.

يُذكر أن الموعد النهائي لتقديم ترشيحات المرشحين هو 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد ظهر أول منافس لإنفانتينو الخميس، حيث أعلن كوزو تاشيما، عضو مجلس "فيفا"، والذي عمل إلى جانب إنفانتينو لنحو 11 عاماً، عن نيته الترشح لرئاسة الاتحاد.

مواضيع
فيفا سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

مدير فيراري يضع حداً لصراع الـ«أنا» بين هاميلتون ولوكلير

فريديريك فاسور (رويترز)
فريديريك فاسور (رويترز)
TT
TT

مدير فيراري يضع حداً لصراع الـ«أنا» بين هاميلتون ولوكلير

فريديريك فاسور (رويترز)
فريديريك فاسور (رويترز)

وضع المدير الفرنسي للفريق الإيطالي فيراري للفورمولا واحد، فريديريك فاسور الجمعة حداً للتصعيد بين سائقيه البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من موناكو في خضم صراع للأنا خرج إلى العلن بعد حادثة جمعتهما خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى الأحد الماضي.

وقال فاسور إن اجتماعا عاجلا عُقد على هامش جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو لتخفيف التوتر بين هاميلتون ولوكلير، أتاح "مناقشة الأمر وتوضيح موقفي وموقفيهما. كان ذلك أمرا جيدا، والآن لنطوِ الصفحة".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في إنترلاغوس: "لا أطلب منهما أن يكونا أفضل صديقين، أطلب منهما أن يتصرفا ويعملا باحترافية، التوجيهات تبقى نفسها، يجب أن يحترم كل منهما الآخر" خلال السباقات.

وتابع المهندس الفرنسي الذي انضم إلى فيراري عام 2023 ويواجه باستمرار انتقادات من الصحافة الإيطالية: عليهما أيضا احترام الفريق والعاملين فيه، فذلك يأتي في المقام الأول.

وكانت المنافسة التقليدية بين سائقي فريق من الطراز الأول مثل "الحصان الجامح" الأسطوري تحت السيطرة إلى حد كبير، قبل أن يدخل هاميلتون ولوكلير في صراع مباشر منذ المنعطفات الأولى لسباق جائزة المكسيك الكبرى الأحد.

وانطلق هاميلتون ولوكلير من المركزين الأول والثالث على التوالي، وكادا أن يصطدما وخرجا لفترة وجيزة عن المسار، وأنهيا السباق في المركزين الثاني والرابع بدلاً من تحقيق ثنائية محتملة، تاركين الفوز لسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

مواضيع
الفورمولا 1 البرازيل