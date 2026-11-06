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جماهير مانشستر يونايتد تستعد للاحتجاج على الإدارة في مباراة أستون فيلا

جماهير مانشستر يونايتد تحتج ضد المالكين جيم راتكليف وعائلة غليزر خارج «أولد ترافورد» (رويترز)
جماهير مانشستر يونايتد تحتج ضد المالكين جيم راتكليف وعائلة غليزر خارج «أولد ترافورد» (رويترز)
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جماهير مانشستر يونايتد تستعد للاحتجاج على الإدارة في مباراة أستون فيلا

جماهير مانشستر يونايتد تحتج ضد المالكين جيم راتكليف وعائلة غليزر خارج «أولد ترافورد» (رويترز)
جماهير مانشستر يونايتد تحتج ضد المالكين جيم راتكليف وعائلة غليزر خارج «أولد ترافورد» (رويترز)

يستعد نادي مانشستر يونايتد لاحتمالية حدوث احتجاجات جديدة من قبل الجماهير في ملعب «أولد ترافورد» خلال الأسبوع الحالي، حيث دعت إحدى مجموعات المشجعين إلى التعبير عن غضبها تجاه ملاك النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن المجموعة الجماهيرية «ذا 1958» والتي تقدم نفسها كمجموعة سرية من جماهير النادي التي تسعى للحفاظ على قيم مانشستر يونايتد وتقاليده، قد وجهت دعوة للتعبير عن استياءها من إدارة النادي، وذلك خلال المباراة التي ستقام على أرض الفريق الأحد ضد أستون فيلا.

وفي بيان نشرته المجموعة، مساء الجمعة، عبر حساب على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) يضم أكثر من 150 ألف متابع، دعت المجموعة الجماهير المتوجهة إلى الملعب لارتداء اللونين الأخضر والذهبي، وهي إشارة إلى تاريخ النادي ورفض للقيادة الحالية، كما حثتهم على مقاطعة شراء أي منتجات أو خدمات داخل الملعب.

وتضمنت قائمة مطالب المحتجين اعتراضاً على الملاك، ورفضاً لفكرة هدم ملعب «أولد ترافورد» كجزء من مشروع بناء ملعب جديد، بالإضافة إلى انتقاد ما وصفوه بـ «عدم الاحترام» تجاه حاملي التذاكر، وتراجع معايير النادي، وتراكم الديون.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حاول بعض المشجعين تعطيل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام روما من خلال إلقاء كرات التنس على أرض الملعب، تعبيرا عن استيائهم من الطريقة التي يدار بها النادي.

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مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بريطانيا

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الدوري الإنجليزي: إيفرتون يقلب تأخره إلى فوز مثير على كوفنتري

تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)
تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)
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الدوري الإنجليزي: إيفرتون يقلب تأخره إلى فوز مثير على كوفنتري

تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)
تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)

قلب إيفرتون تأخره بهدف أمام ضيفه كوفنتري إلى فوز 3/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، وبفارق ثلاث نقاط خلف برايتون صاحب المركز الثالث في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كوفنتري سيتي عند تسع نقاط في المركز السادس.

وتقدم كوفنتري في الدقيقة 52 عن طريق يان جبوهو، قبل أن يدرك ثيرنو باري التعادل لإيفرتون في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 61 سجل باري الهدف الثاني له في المباراة والثاني لإيفرتون، كما أنه الهدف السادس للمهاجم الفرنسي ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدروي بتسعة أهداف، ومتساويا مع السويدي ألكسندر إيزاك هداف ليفربول.

وسجل إيفرتون الهدف الثالث عن طريق كينان دوسبري هال في الدقيقة 81، ليؤكد تفوقه على منافسه وحصوله على النقاط الثلاث.

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إشبيلية يتعادل مع ألافيس «سلبياً» في الدوري الإسباني

من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
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إشبيلية يتعادل مع ألافيس «سلبياً» في الدوري الإسباني

من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)

تعادل فريق إشبيلية على ملعبه مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس «سلبياً» مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة من جانب إشبيلية، عبر لاعبه روبن فارغاس في الدقيقة 32، لتظل النتيجة سلبية ويحصد كل فريق نقطة.

ورفع هذا التعادل رصيد إشبيلية إلى 18 نقطة في المركز السادس، أما ديبورتيفو ألافيس فلديه 13 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب إشبيلية مباراة الديربي ضد ريال بيتيس يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أما ألافيس فيلعب الثلاثاء المُقبل مباراة الدور التمهيدي من كأس ملك إسبانيا، ضد فريق أنايتاسونا، وفي الدوري يخوض مباراة ضد ديبورتيفو لاكورونيا يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

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الدوري الألماني: هامبورغ يعمق جراح غلادباخ بثلاثية

شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
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الدوري الألماني: هامبورغ يعمق جراح غلادباخ بثلاثية

شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)

حقق فريق هامبورغ فوزا كبيرا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3 / 1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني، الجمعة.

وسجل السويسري ميرو موهايم هدف التقدم لهامبورغ في الدقيقة 11، ثم أدرك روبن هاك التعادل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 44.

وسجل المدافع شفيق نانغا هدفا ثانيا لهامبورغ في الدقيقة 59، وأضاف الدنماركي ألبرت جرونبايك الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد كو إيتاكورا في الدقيقة 49، من صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع هامبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، أما مونشنغلادباخ فيظل متذيلا الترتيب وله 4 نقاط، بعدما نال الهزيمة السابعة هذا الموسم.

وعقب العطلة الدولية يلعب هامبورغ مع فيردر بريمن على ملعب الأخير يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أما مونشنغلادباخ فيخوض مواجهة صعبة ضد بوروسيا دورتموند يوم 21 من الشهر نفسه.

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