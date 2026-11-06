جماهير مانشستر يونايتد تستعد للاحتجاج على الإدارة في مباراة أستون فيلا

يستعد نادي مانشستر يونايتد لاحتمالية حدوث احتجاجات جديدة من قبل الجماهير في ملعب «أولد ترافورد» خلال الأسبوع الحالي، حيث دعت إحدى مجموعات المشجعين إلى التعبير عن غضبها تجاه ملاك النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن المجموعة الجماهيرية «ذا 1958» والتي تقدم نفسها كمجموعة سرية من جماهير النادي التي تسعى للحفاظ على قيم مانشستر يونايتد وتقاليده، قد وجهت دعوة للتعبير عن استياءها من إدارة النادي، وذلك خلال المباراة التي ستقام على أرض الفريق الأحد ضد أستون فيلا.

وفي بيان نشرته المجموعة، مساء الجمعة، عبر حساب على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) يضم أكثر من 150 ألف متابع، دعت المجموعة الجماهير المتوجهة إلى الملعب لارتداء اللونين الأخضر والذهبي، وهي إشارة إلى تاريخ النادي ورفض للقيادة الحالية، كما حثتهم على مقاطعة شراء أي منتجات أو خدمات داخل الملعب.

وتضمنت قائمة مطالب المحتجين اعتراضاً على الملاك، ورفضاً لفكرة هدم ملعب «أولد ترافورد» كجزء من مشروع بناء ملعب جديد، بالإضافة إلى انتقاد ما وصفوه بـ «عدم الاحترام» تجاه حاملي التذاكر، وتراجع معايير النادي، وتراكم الديون.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حاول بعض المشجعين تعطيل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام روما من خلال إلقاء كرات التنس على أرض الملعب، تعبيرا عن استيائهم من الطريقة التي يدار بها النادي.