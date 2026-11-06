والد نيمار مديراً عاماً لنادي سانتوس البرازيلي

عيّن نادي سانتوس البرازيلي الجمعة والد نيمار، المعروف باسم «نيمار سينيور»، في منصب المدير العام للنادي حيث يلعب نجله الهداف التاريخي للسيليساو.

وأوضح النادي البرازيلي أن «نيمار الأب» سيتولى هذا المنصب، الشاغر منذ عام ونصف عام، على الأقل حتى نهاية عام 2026.

ويُعد نيمار سينيور الوكيل التاريخي لنجله نيمار الذي عاد إلى سانتوس، ناديه الأم، عام 2025 بعد تجارب مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي.

ويحتل بييشي (السمكة) وهو لقب نادي ولاية ساو باولو، المركز التاسع في الدوري البرازيلي قبل أربع مراحل من النهاية، وذلك بعد أن نجا بصعوبة من الهبوط الموسم الماضي.