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الرياضة رياضة عالمية

«رابطة اللاعبات المحترفات» تعتذر عن حادثة «الميكروفون المفتوح وبيغولا»

بيغولا (أ.ف.ب)
بيغولا (أ.ف.ب)
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«رابطة اللاعبات المحترفات» تعتذر عن حادثة «الميكروفون المفتوح وبيغولا»

بيغولا (أ.ف.ب)
بيغولا (أ.ف.ب)

اعتذرت رئيسة رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب، الأميركية فاليري كاميلو، الجمعة، بعد أن التقط ميكروفون موضوع بجانب الملعب تعليقات مسيئة أدلت بها النجمة الأميركية جيسيكا بيغولا بحق مُنافستها الروسية ميرا أندرييفا.

ووجدت بيغولا نفسها وسط جدل واسع بعدما بُثّت محادثة جمعتها بمدرّبها مارك نولز في أحد ملاعب التدريب بمدينة إنديان ويلز في ولاية كاليفورنيا، عبر البث المباشر للرابطة على منصة «يوتيوب».

وخلال الحديث، سُمعت بيغولا وهي تصف أندرييفا، البالغة من العمر 19 عاماً، في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها «تتصرف كنجمة متعالية (ديفا)، عليها أن تكون أكثر تواضعاً».

وأضافت: «لقد فقدتُ احترامي لها (أندرييفا)، إنها فتاة لطيفة، لكن عليها أن تنضج. لا أعلم، ربما هي ببساطة لا تجيد التعامل مع الموقف».

كما سُمعت المصنفة الخامسة عالمياً وهي تنتقد مدربة أندرييفا، الإسبانية كونشيتا مارتينيس المتوَّجة سابقاً بلقب «ويمبلدون»، لعدم تعاملها مع سلوك اللاعبة الروسية المتوّجة بلقب رولان غاروس.

وقالت: «لقد فقدت كونشيتا مارتينيس جزءاً من احترامي، فهي مَن تُشجعها على مثل هذه التصرفات»، مضيفة: «لو كنت مكان مدربتها، وكانت لاعبتي قد قدمت للتو 4 أشواط رائعة، متقدمة بنتيجة 4-0، ثم غضبت مني، لكنت قلت لها: لا تتحدثي معي بهذه الطريقة. يجب وضعها عند حدها».

وقالت كاميلو، خلال مؤتمر صحافي عشية انطلاق منافسات البطولة الختامية لموسم اللاعبات، الأحد، في إنديان ويلز الأميركية، إن الجدل نجم عن «إخفاقات عدة في تنفيذ البث المباشر، رغم السياسات والإجراءات المعتمَدة لدينا».

وأضافت: «أودّ أن أعتذر باسم رابطة اللاعبات المحترفات بأكملها عن هذه الوقائع».

وتابعت: «الرابطة تولي خصوصية اللاعبات اهتماماً كبيراً، ولدينا سياسات وإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حاجتهن إلى مساحات آمنة وبين منح الجماهير فرصة أكبر للتقرب من اللعبة».

وأردفت قائلة: «كان هناك نقص في الإشعار المسبق واللافتات الواضحة لمساعدة اللاعبات على معرفة وجود مُعدات تسجيل في المنطقة»، مؤكدة أنه جرى منذ ذلك الحين إزالة جميع أجهزة التسجيل الصوتي من مناطق التدريب.

وأوضحت كاميلو أن الميكروفونات وُضعت في ملاعب التدريب لالتقاط «الأصوات المحيطة»، مثل صوت ضرب الكرة، وليس لتسجيل الأحاديث بين اللاعبات ومدربيهن.

وقالت: «من الواضح إذاً أنه كان هناك خلل في التنفيذ التقني وآليات المراقبة»، قبل أن تتقدم باعتذار مباشر إلى بيغولا ونولز: «أود أن أوجّه اعتذاراً خاصاً إلى جيسيكا بيغولا ومارك نولز».

وتابعت: «ما حدث كان مؤسفاً وغير مقبول. جيس من أبرز المدافعات عن الرابطة وإحدى أكبر نجماتها. وهي لا تستحق هذا التشتيت».

وتنطلق البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبات المحترفات، الأحد، حيث ستواجه بيغولا في مباراتها الافتتاحية مُواطنتها كوكو غوف، الرابعة، ضِمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الأولى عالمياً، والتشيكية ليندا نوسكوفا الثامنة، بينما ستلتقي أندرييفا الثالثة مع الأوكرانية يلينا سفيتولينا السادسة، ضِمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية، والتشيكية كارولينا موخوفا السابعة.

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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإنجليزي: إيفرتون يقلب تأخره إلى فوز مثير على كوفنتري

تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)
تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)
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الدوري الإنجليزي: إيفرتون يقلب تأخره إلى فوز مثير على كوفنتري

تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)
تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)

قلب إيفرتون تأخره بهدف أمام ضيفه كوفنتري إلى فوز 3/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، وبفارق ثلاث نقاط خلف برايتون صاحب المركز الثالث في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كوفنتري سيتي عند تسع نقاط في المركز السادس.

وتقدم كوفنتري في الدقيقة 52 عن طريق يان جبوهو، قبل أن يدرك ثيرنو باري التعادل لإيفرتون في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 61 سجل باري الهدف الثاني له في المباراة والثاني لإيفرتون، كما أنه الهدف السادس للمهاجم الفرنسي ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدروي بتسعة أهداف، ومتساويا مع السويدي ألكسندر إيزاك هداف ليفربول.

وسجل إيفرتون الهدف الثالث عن طريق كينان دوسبري هال في الدقيقة 81، ليؤكد تفوقه على منافسه وحصوله على النقاط الثلاث.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

إشبيلية يتعادل مع ألافيس «سلبياً» في الدوري الإسباني

من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
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إشبيلية يتعادل مع ألافيس «سلبياً» في الدوري الإسباني

من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)

تعادل فريق إشبيلية على ملعبه مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس «سلبياً» مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة من جانب إشبيلية، عبر لاعبه روبن فارغاس في الدقيقة 32، لتظل النتيجة سلبية ويحصد كل فريق نقطة.

ورفع هذا التعادل رصيد إشبيلية إلى 18 نقطة في المركز السادس، أما ديبورتيفو ألافيس فلديه 13 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب إشبيلية مباراة الديربي ضد ريال بيتيس يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أما ألافيس فيلعب الثلاثاء المُقبل مباراة الدور التمهيدي من كأس ملك إسبانيا، ضد فريق أنايتاسونا، وفي الدوري يخوض مباراة ضد ديبورتيفو لاكورونيا يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

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الدوري الإسباني إسبانيا
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الدوري الألماني: هامبورغ يعمق جراح غلادباخ بثلاثية

شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
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الدوري الألماني: هامبورغ يعمق جراح غلادباخ بثلاثية

شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)

حقق فريق هامبورغ فوزا كبيرا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3 / 1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني، الجمعة.

وسجل السويسري ميرو موهايم هدف التقدم لهامبورغ في الدقيقة 11، ثم أدرك روبن هاك التعادل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 44.

وسجل المدافع شفيق نانغا هدفا ثانيا لهامبورغ في الدقيقة 59، وأضاف الدنماركي ألبرت جرونبايك الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد كو إيتاكورا في الدقيقة 49، من صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع هامبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، أما مونشنغلادباخ فيظل متذيلا الترتيب وله 4 نقاط، بعدما نال الهزيمة السابعة هذا الموسم.

وعقب العطلة الدولية يلعب هامبورغ مع فيردر بريمن على ملعب الأخير يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أما مونشنغلادباخ فيخوض مواجهة صعبة ضد بوروسيا دورتموند يوم 21 من الشهر نفسه.

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