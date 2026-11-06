«رابطة اللاعبات المحترفات» تعتذر عن حادثة «الميكروفون المفتوح وبيغولا»

اعتذرت رئيسة رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب، الأميركية فاليري كاميلو، الجمعة، بعد أن التقط ميكروفون موضوع بجانب الملعب تعليقات مسيئة أدلت بها النجمة الأميركية جيسيكا بيغولا بحق مُنافستها الروسية ميرا أندرييفا.

ووجدت بيغولا نفسها وسط جدل واسع بعدما بُثّت محادثة جمعتها بمدرّبها مارك نولز في أحد ملاعب التدريب بمدينة إنديان ويلز في ولاية كاليفورنيا، عبر البث المباشر للرابطة على منصة «يوتيوب».

وخلال الحديث، سُمعت بيغولا وهي تصف أندرييفا، البالغة من العمر 19 عاماً، في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها «تتصرف كنجمة متعالية (ديفا)، عليها أن تكون أكثر تواضعاً».

وأضافت: «لقد فقدتُ احترامي لها (أندرييفا)، إنها فتاة لطيفة، لكن عليها أن تنضج. لا أعلم، ربما هي ببساطة لا تجيد التعامل مع الموقف».

كما سُمعت المصنفة الخامسة عالمياً وهي تنتقد مدربة أندرييفا، الإسبانية كونشيتا مارتينيس المتوَّجة سابقاً بلقب «ويمبلدون»، لعدم تعاملها مع سلوك اللاعبة الروسية المتوّجة بلقب رولان غاروس.

وقالت: «لقد فقدت كونشيتا مارتينيس جزءاً من احترامي، فهي مَن تُشجعها على مثل هذه التصرفات»، مضيفة: «لو كنت مكان مدربتها، وكانت لاعبتي قد قدمت للتو 4 أشواط رائعة، متقدمة بنتيجة 4-0، ثم غضبت مني، لكنت قلت لها: لا تتحدثي معي بهذه الطريقة. يجب وضعها عند حدها».

وقالت كاميلو، خلال مؤتمر صحافي عشية انطلاق منافسات البطولة الختامية لموسم اللاعبات، الأحد، في إنديان ويلز الأميركية، إن الجدل نجم عن «إخفاقات عدة في تنفيذ البث المباشر، رغم السياسات والإجراءات المعتمَدة لدينا».

وأضافت: «أودّ أن أعتذر باسم رابطة اللاعبات المحترفات بأكملها عن هذه الوقائع».

وتابعت: «الرابطة تولي خصوصية اللاعبات اهتماماً كبيراً، ولدينا سياسات وإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حاجتهن إلى مساحات آمنة وبين منح الجماهير فرصة أكبر للتقرب من اللعبة».

وأردفت قائلة: «كان هناك نقص في الإشعار المسبق واللافتات الواضحة لمساعدة اللاعبات على معرفة وجود مُعدات تسجيل في المنطقة»، مؤكدة أنه جرى منذ ذلك الحين إزالة جميع أجهزة التسجيل الصوتي من مناطق التدريب.

وأوضحت كاميلو أن الميكروفونات وُضعت في ملاعب التدريب لالتقاط «الأصوات المحيطة»، مثل صوت ضرب الكرة، وليس لتسجيل الأحاديث بين اللاعبات ومدربيهن.

وقالت: «من الواضح إذاً أنه كان هناك خلل في التنفيذ التقني وآليات المراقبة»، قبل أن تتقدم باعتذار مباشر إلى بيغولا ونولز: «أود أن أوجّه اعتذاراً خاصاً إلى جيسيكا بيغولا ومارك نولز».

وتابعت: «ما حدث كان مؤسفاً وغير مقبول. جيس من أبرز المدافعات عن الرابطة وإحدى أكبر نجماتها. وهي لا تستحق هذا التشتيت».

وتنطلق البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبات المحترفات، الأحد، حيث ستواجه بيغولا في مباراتها الافتتاحية مُواطنتها كوكو غوف، الرابعة، ضِمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الأولى عالمياً، والتشيكية ليندا نوسكوفا الثامنة، بينما ستلتقي أندرييفا الثالثة مع الأوكرانية يلينا سفيتولينا السادسة، ضِمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية، والتشيكية كارولينا موخوفا السابعة.