«البوندسليغا»: بايرن ودورتموند للبقاء على المسافة ذاتها

يسعى بايرن ميونيخ حامل اللقب وبوروسيا دورتموند للبقاء على المسافة ذاتها في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك عندما يحلّ الأول ضيفاً على ماينز، ويستقبل الثاني إلفرسبرغ الوافد حديثاً، السبت، ضمن منافسات المرحلة التاسعة.

ويمتلك الفريق البافاري صاحب المركز الأول في رصيده 18 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن دورتموند، في حين يحتل فرايبورغ الذي يلعب مع ضيفه أونيون برلين الأحد، المركز الثالث متأخراً بفارق نقطتين.

وتُقام مباراة بايرن في التوقيت ذاته الذي تُجرى فيه مواجهة دورتموند، وكان بإمكان عملاق بافاريا دخول منافسات هذه المرحلة متفوقاً في رصيد النقاط على منافسه المباشر على اللقب، لو أنه نجح في الخروج فائزاً من «الكلاسيكو» على ملعبه «أليانز أرينا»؛ إذ رغم تقدمه في النتيجة مرتين، خرج بنقطة واحدة (2-2).

وهو التعادل الثاني لبايرن في آخر أربع مباريات بالدوري.

كما سقط رجال المدرب البلجيكي فنسن كومباني، الغائب عن الملاعب بسبب وعكة صحية، في فخ التعادل في أربع من مبارياتهم الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات، وهي فترة حافظوا فيها على سجلهم خالياً من الهزائم، ونجحوا في الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 2-0 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وهي المباراة الثامنة التي يخوضها الفريق البافاري خارج ملعبه هذا الموسم، وشكلت انتصاره الخامس في تلك اللقاءات.

ولا يزال المدرب كومباني في فترة توقف قسرية عن كرة القدم، وذلك في أعقاب وعكة صحية ألمّت به في وقت سابق استدعت نقله إلى المستشفى، ما يعني أن مساعده رينيه ماريتش سيتولى قيادة الفريق مجدداً.

ويعاني بايرن أيضاً من عدة إصابات مؤثرة في صفوفه، حيث تأكد غياب المهاجمين الكولومبي لويس دياز وسيرج غنابري بسبب إصابتين في أوتار الركبة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة جمال موسيالا الذي يعاني أيضاً من الإصابة ذاتها.

ويبدو وجود هاري كين في التشكيلة أمراً مفروغاً منه، حيث سيسعى المهاجم الإنجليزي للاحتفال بفوزه بالكرة الذهبية وبعقده الجديد حتى عام 2029 بتسجيل هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وأوضح كين دور كومباني في قراره بالبقاء، قائلاً: «لم أناقش العقد فعلياً مع فنسان. وبما أنه كان لاعباً في وقت ليس ببعيد، فهو يدرك تماماً ما يدور في ذهن أي لاعب».

وأضاف: «فنسن من نوعية المدربين الذين يؤمنون بأنه إذا لم تكن ترغب في التواجد هنا، فلا ينبغي لك البقاء. نحن نؤمن بأننا نسير على الطريق الصحيح، وبأن لدينا فريقاً رائعاً، لكنه لم يمارس عليّ أي ضغوط على الإطلاق».

وتشير الأرقام إلى تفوق بايرن الواضح في مواجهاته أمام ماينز، حيث حقق الفريق البافاري الفوز في خمس من آخر سبع مواجهات بينهما، بينما لم يخسر إلا في مناسبة واحدة فقط.

ويمر ماينز بفترة سيئة، إذ خسر أربعاً من مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، بما في ذلك ثلاث هزائم في مبارياته الأربع في «بوندسليغا».

ورغم احتلاله للمركز التاسع برصيد 10 نقاط، فإنه لا يفصله سوى ثلاث نقاط فقط عن يونيون برلين صاحب المركز السادس عشر، وهو المركز الذي يضع صاحبه في منطقة خوض الملحق المؤدي للهبوط.

ولم ينجح ماينز بإشراف المدرب أورس فيشر، في تحقيق أي فوز على ملعبه «ميوا أرينا» هذا الموسم، إذ حصد نقطة واحدة فقط من أصل 12 نقطة ممكنة، وفي حال تعرضه للهزيمة أمام بايرن، فستكون خسارته الرابعة توالياً على أرضه.

بوروسيا دورتموند يستعد لمواجهة صعبة ضد إلفرسبرغ (أ.ف.ب)

ويتعيّن على دورتموند الحفاظ على وتيرته حين يستقبل على ملعبه «سيغنال إيدونا بارك» إلفرسبرغ الصاعد حديثاً والذي يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة.

وينبغي أن يشعر المدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتش بالسعادة بعد تعادله مع بايرن، لكن من المفهوم أيضاً أن يشعر بالإحباط نظراً لأن فريقه تعادل في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.

ورغم أن إنهاء الموسم في المركز الثاني، للمرة التاسعة خلال 15 موسماً، سيكون مخيباً للآمال، إلا أنه لا يزال بإمكان جماهير دورتموند التطلع للمستقبل بتفاؤل، حيث يمتلك الفريق أقوى خط دفاع في الدوري هذا الموسم، ولم تتلقَّ شباكه سوى ستة أهداف.

وقد تجلت صلابة أصحاب الأرض الدفاعية في مواجهتهم أمام ريال بيتيس الإسباني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا الأربعاء، حيث فازوا بنتيجة 2-1 بفضل هدفين في الشوط الثاني.

وهو الانتصار السادس لدورتموند على ملعبه في آخر سبع مباريات، في سلسلة لم يتلقَّ خلالها أي هزيمة.

عاد إلفرسبرغ إلى سكة الانتصارات بفوزه على ماين 4-1، ولا ينبغي التقليل من شأن النجاح الذي حققه هذا الفريق الذي يخوض غمار «بوندسليغا» للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخه.

ويلعب السبت أيضاً، لايبزيغ الرابع برصيد 15 نقطة وفيردر بريمن الخامس بعدد النقاط نفسه، فيستضيف الأول أوغسبورغ، ويحلّ الثاني ضيفاً على شتوتغارت.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء هامبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ.