«دورة باريس»: شيلتون يتأهل للمربع الذهبي إثر فوز صعب على بول

تأهل بن شيلتون المصنف الرابع عالمياً إلى الدور قبل النهائي ببطولة باريس لتنس الأساتذة بفوز صعب على مواطنه الأميركي تومي بول 6-4 و4-6 و6-3 الجمعة.

ولم يحصل أي من اللاعبين على نقطة كسر إرسال في المجموعة الأولى المتكافئة، إلى أن حصل شيلتون، الذي وصل إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة، على نقطتي كسر إرسال عند تقدمه 5-4 بعد خطأين مزدوجين من بول.

الأميركي تومي باول ودّع باريس من ربع النهائي (إ.ب.أ)

وحسم شيلتون كسر الإرسال عبر النقطة الثانية، لكنه تعرض لكسر إرسال في الشوط الأول من المجموعة الثانية. وكان ذلك كافياً لبول لتعديل النتيجة وإجبار شيلتون على خوض مجموعة ثالثة حاسمة.

ولم يتمكن شيلتون من استغلال نقطة كسر إرسال مبكرة للتقدم 2-صفر في المجموعة الثالثة، لكنه واصل الضغط، وكسر إرسال بول قبل أن يتقدم 4-1.

وسيلتقي المصنف الثالث شيلتون الفائز في مباراة دور الثمانية بين الفرنسي لوكا فان آش والأسترالي رينكي هيجيكاتا.