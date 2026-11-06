ساكا سيغيب عن آرسنال «لعدة أسابيع»

قال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، الجمعة، إن الجناح بوكايو ساكا سيغيب عن الملاعب لأسابيع أخرى بسبب إصابته في عضلات الفخذ خلال التعادل مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وسيغيب ساكا، البالغ من العمر 25 عاماً، عن مباراتي إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية أمام كرواتيا وإسبانيا هذا الشهر، إذ يواصل تعافيه.

وقال أرتيتا للصحافيين، قبل مواجهة هال سيتي المقررة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز: «نتحدث عن غيابه لعدة أسابيع. سنرى بعد فترة التوقف الدولي ما إذا كان سيتمكن من العودة إلى التدريبات على أرض الملعب، لكن للأسف سيغيب لفترة أخرى».

وأضاف أرتيتا أنه لا يريد أن يضع ضغطاً كبيراً على الجهاز الطبي في آرسنال.

كما كشف أرتيتا عن أن المدافع إزري كونسا يشعر بتحسن بعد أن غادر الملعب بسبب ألم في الركبة خلال الفوز 2-1 على سلافيا براغ التشيكي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق المدرب أرتيتا الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة من 9 مباريات، ويحتل المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا، بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان وريال مدريد.