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الرياضة رياضة عالمية

إيراولا: علينا التحلي «بنظرة أكثر شمولية» لتجاوز الهزيمتين

المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)
المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)
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إيراولا: علينا التحلي «بنظرة أكثر شمولية» لتجاوز الهزيمتين

المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)
المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)

دعا المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا إلى التحلي بنظرة «أكثر شمولية»، بعدما خففت الهزيمتان المتتاليتان أمام آرسنال وفنربخشة التركي من الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة في «أنفيلد».

وأبعدت خسارة الـ«ريدز» أمام آرسنال 0-1 الأسبوع الماضي الفريق بفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي، قبل أن يتعرض ليفربول بعد ثلاثة أيام، لأول هزيمة له هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهته في تركيا.

واعترف إيراولا، الذي يخوض موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لليفربول، بأن الهزيمتين كان لهما وقع مؤلم، وذلك بينما يستعد فريقه لمواجهة كريستال بالاس المتعثر الأحد.

وقال المدرب الإسباني للصحافيين الجمعة: «قبل أسبوع، خلال هذا المؤتمر الصحافي، كنا نحقق سلسلة من النتائج الجيدة، وكان كل شيء يسير بشكل ممتاز وكانت معنوياتنا أفضل».

أضاف: «أما الآن، وبعد هزيمتين، فقد تغير الوضع، ومن الطبيعي أن يتغير. يجب أن يكون الأمر كذلك في أندية مثل نادينا. والآن علينا أن نردّ. بعد هزيمتين، نحن بحاجة إلى الفوز خارج أرضنا على كريستال بالاس».

وأشار إيراولا إلى أن فترات الصعود والهبوط أمر لا مفر منه في هذه المرحلة المبكرة من فترته التدريبية، بعدما خلف الهولندي أرني سلوت في يونيو (حزيران).

وتابع المدرب السابق لبورنموث: «عندما نخسر مباراة يغضب الجميع، لكن علينا أن ننظر إلى الأمور بنظرة أكثر شمولية، ونحن ندرك أنه خلال هذه المسيرة ستكون هناك فترات صعود وهبوط».

وتابع: «لسنا بالسوء الذي قد يبدو عليه حالنا اليوم، كما أننا لم نكن بذلك القدر من الجودة الذي بدا عليه وضعنا قبل أسبوع. علينا أن ننظر إلى الأمور بمنظور أشمل. هذا أيضاً جزء من التحدي الذي أواجهه فيما يتعلق بالحالة المعنوية للمجموعة».

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الرياضة رياضة عالمية

إيراولا: علينا التحلي «بنظرة أكثر شمولية» لتجاوز الهزيمتين

المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)
المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)
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إيراولا: علينا التحلي «بنظرة أكثر شمولية» لتجاوز الهزيمتين

المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)
المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا (أ.ب)

دعا المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا إلى التحلي بنظرة «أكثر شمولية»، بعدما خففت الهزيمتان المتتاليتان أمام آرسنال وفنربخشة التركي من الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة في «أنفيلد».

وأبعدت خسارة الـ«ريدز» أمام آرسنال 0-1 الأسبوع الماضي الفريق بفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي، قبل أن يتعرض ليفربول بعد ثلاثة أيام، لأول هزيمة له هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهته في تركيا.

واعترف إيراولا، الذي يخوض موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لليفربول، بأن الهزيمتين كان لهما وقع مؤلم، وذلك بينما يستعد فريقه لمواجهة كريستال بالاس المتعثر الأحد.

وقال المدرب الإسباني للصحافيين الجمعة: «قبل أسبوع، خلال هذا المؤتمر الصحافي، كنا نحقق سلسلة من النتائج الجيدة، وكان كل شيء يسير بشكل ممتاز وكانت معنوياتنا أفضل».

أضاف: «أما الآن، وبعد هزيمتين، فقد تغير الوضع، ومن الطبيعي أن يتغير. يجب أن يكون الأمر كذلك في أندية مثل نادينا. والآن علينا أن نردّ. بعد هزيمتين، نحن بحاجة إلى الفوز خارج أرضنا على كريستال بالاس».

وأشار إيراولا إلى أن فترات الصعود والهبوط أمر لا مفر منه في هذه المرحلة المبكرة من فترته التدريبية، بعدما خلف الهولندي أرني سلوت في يونيو (حزيران).

وتابع المدرب السابق لبورنموث: «عندما نخسر مباراة يغضب الجميع، لكن علينا أن ننظر إلى الأمور بنظرة أكثر شمولية، ونحن ندرك أنه خلال هذه المسيرة ستكون هناك فترات صعود وهبوط».

وتابع: «لسنا بالسوء الذي قد يبدو عليه حالنا اليوم، كما أننا لم نكن بذلك القدر من الجودة الذي بدا عليه وضعنا قبل أسبوع. علينا أن ننظر إلى الأمور بمنظور أشمل. هذا أيضاً جزء من التحدي الذي أواجهه فيما يتعلق بالحالة المعنوية للمجموعة».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا ليفربول إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

خيسوس: لم أتوقع اعتزال رونالدو

خورخي خيسوس مدرب المنتخب البرتغالي (أ.ف.ب)
خورخي خيسوس مدرب المنتخب البرتغالي (أ.ف.ب)
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خيسوس: لم أتوقع اعتزال رونالدو

خورخي خيسوس مدرب المنتخب البرتغالي (أ.ف.ب)
خورخي خيسوس مدرب المنتخب البرتغالي (أ.ف.ب)

أكد خورخي خيسوس، مدرب المنتخب البرتغالي، أنه لم يكن يتوقع اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب دولياً، وذلك على الرغم من الخلاف العلني الذي نشب بينهما مؤخراً.

وقال خيسوس، خلال إعلانه قائمة المنتخب لبطولة دوري الأمم الأوروبية، الجمعة، بعد يوم واحد من إعلان رونالدو إنهاء مسيرته الطويلة والمميزة مع منتخب بلاده: «كنت أعتقد أنه سيعود، وبالتأكيد كانت لديّ نية لاستدعائه».

وأضاف: «لقد شعر بأن هذه هي اللحظة المناسبة للرحيل، ويجب احترام قراره. لا يمكننا أبداً أن نغفل ما قدّمه للبرتغال، أو مساهماته للبلاد، أو حقيقة أنه يمثل رمزاً للاعبين الشباب».

وكان آخِر ظهور لرونالدو بقميص البرتغال في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال المباراة التي انتهت بفوز البرتغال على ويلز بنتيجة 1 / 0، ضِمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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الرياضة رياضة عالمية

الشرطة توقف البوسني ديديتش لاعب نيوكاسل

البوسني عمار ديديتش مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (رويترز)
البوسني عمار ديديتش مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (رويترز)
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الشرطة توقف البوسني ديديتش لاعب نيوكاسل

البوسني عمار ديديتش مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (رويترز)
البوسني عمار ديديتش مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (رويترز)

أوقفت الشرطة البريطانية عمار ديديتش، مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بعد رصده وهو يحمل قوساً وسهاماً في أحد المواقع الطبيعية الخلابة بمقاطعة نورثمبرلاند، حسبما أفادت تقارير إخبارية، الجمعة.

وكان اللاعب الدولي البوسني، البالغ من العمر 24 عاماً، برفقة أحد أصدقائه داخل سيارة عندما أوقفتهما الشرطة، وذلك بعد أن أبلغ أحد المواطنين السلطات بالأمر، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتشير التقارير إلى أنه تم إرسال 6 سيارات شرطة، من بينها وحدات مسلحة، حيث تم اعتراض ديديتش ورفيقه على مسافة نحو 7 أميال من الموقع الذي شوهد فيه الاثنان لأول مرة.

وقامت الشرطة بتفتيش السيارة ومصادرة القوس والسهام، لكنها توصلت إلى قناعة بأن الرجلين لا يشكلان أي تهديد للجمهور.

وذكرت مصادر لـ«بي بي سي سبورت» أن ديديتش لم تكن لديه أي نوايا سيئة، وأنه أبدى تعاوناً كاملاً مع رجال الشرطة.

كما أشارت تقارير إلى أن حارس مرمى نيوكاسل، مارك جيليسبي، البالغ من العمر 34 عاماً، والمدافع السابق للفريق، بول دوميت، البالغ من العمر 35 عاماً، وصلا إلى موقع الحادث بينما كانت الشرطة تتحدث مع ديديتش.

ومن المرجح أن وجود جيليسبي ودوميت في المنطقة كان محض صدفة، وأنهما توقفا لتقديم المساعدة.

ووقعت الحادثة، الأربعاء، بعد يومين من مشاركة ديديتش، الذي انضم إلى نيوكاسل قادماً من بنفيكا البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه إسترليني في أغسطس (آب) الماضي، في المباراة التي خسرها نيوكاسل 0 - 1 أمام ضيفه إيفرتون.

ولم يصدر أي تعليق من نادي نيوكاسل، الذي يحتل حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من 9 مباريات.

من جانبها، أصدرت شرطة نورثمبريا بياناً أكدت فيه أن التحقيقات لا تزال جارية، دون أن تذكر اسم ديديتش صراحة.

ومن المقرر أن يلعب نيوكاسل مع مضيّفه فولهام، السبت، ضمن منافسات المرحلة العاشرة للمسابقة العريقة، وذلك قبل مدة التوقف الدولي هذا الشهر.

يشار إلى أنه تم اختيار ديديتش، الذي شارك في 10 مباريات ببطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة منذ انضمامه إلى نيوكاسل، ضمن قائمة منتخب البوسنة والهرسك لمواجهة السويد خارج الديار في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ورومانيا على أرضه في 17 من الشهر نفسه، في منافسات دوري أمم أوروبا.

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