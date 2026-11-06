«دورة هونغ كونغ»: الروسية ألكسندرا شوبلادزي تطيح بالرومانية كريستيا من ربع النهائي

واصلت الروسية ألكسندرا شوبلادزي مغامرتها في بطولة هونغ كونغ للتنس، بعدما تأهلت للدور قبل النهائي في المسابقة، المقامة على الملاعب الصلبة.

وفجّرت شوبلادزي، المصنفة 136 عالمياً، مفاجأة كبرى، بفوزها على الرومانية سورانا كريستيا، المصنفة الأولى في البطولة، بنتيجة 6/ 2 و6/ 3، الجمعة، في دور الثمانية للبطولة.

وبدأت شوبلادزي (21 عاماً)، التي تأهلت للأدوار الرئيسية للبطولة بعد فوزها في مباراتين ضمن التصفيات، المباراة بقوة هائلة؛ إذ حسمت الأشواط الأربعة الأولى لصالحها، قبل أن تنهي المجموعة الأولى في الشوط الثامن.

وبعد إخفاقها في استغلال أي من فرص كسر الإرسال الخمس التي أتيحت لها في المجموعة الأولى، أهدرت كريستيا فرصة أخرى لكسر إرسال منافستها في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، وهو ما جعلها تدفع ثمناً باهظاً؛ إذ نجحت شوبلادزي في كسر إرسالها في الشوط التالي، لتتقدم بنتيجة 3/ 1.

وانهارت كريستيا مباشرة بعد أن تمكنت من كسر إرسال منافستها لأول مرة في المباراة، فرغم تأخرها بمجموعة وكسر للإرسال، استعادت اللاعبة الرومانية المخضرمة (36 عاماً) توازنها نسبياً، وفازت بالشوطين التاليين لتتعادل في المجموعة الثانية بنتيجة 3/3.

الرومانية سورانا كريستيا ودّعت هونغ كونغ (أ.ف.ب)

ولكن كريستيا تعرضت لخيبة أمل كبيرة بخسارتها إرسالها مرتين متتاليتين، مما منح شوبلادزي الفوز بالأشواط الثلاثة التالية، لتكمل اللاعبة الروسية مفاجأتها وتواصل مسيرتها الحالمة في بطولة هونغ كونغ.

وبعدما حققت أول انتصار في مسيرتها ضد إحدى اللاعبات الموجودات ضمن أفضل 20 لاعبة في العالم، بلغت شوبلادزي الدور قبل النهائي في أول مشاركة لها بالأدوار الرئيسية بإحدى المسابقات المصنفة ضمن فئة الـ250 نقطة.

وفي سعيها للوصول إلى المباراة النهائية، ضربت شوبلادزي موعداً في المربع الذهبي للبطولة ضد اللاعبة الأميركية كلير ليو، التي تغلبت على التركية زينب سونميز بنتيجة 6/ 1 و6/ 4.