مورينيو: رحيل رونالدو عن الساحة الدولية «ليس اعتزالاً»

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد الإسباني، الجمعة، إن اعتزال مواطنه كريستيانو رونالدو اللعب دولياً لا يعني نهاية مسيرته الكروية، مؤكداً أن «سي آر 7» لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

وكان رونالدو الذي تدرب تحت قيادة مورينيو لمدة ثلاث سنوات في ريال مدريد، قد أعلن الخميس خوضه مباراته الأخيرة بقميص المنتخب البرتغالي، مسدلاً الستار على مسيرة دولية قياسية شهدت مشاركته في 234 مباراة وتسجيله 146 هدفاً.

وقال مورينيو، في تصريحات أدلى بها قبيل مباراة فريقه أمام فالنسيا: «هذا ليس اعتزالاً نهائياً، فمسيرته لم تنتهِ بعد. ومن يعرف رونالدو يدرك جيداً أنه لا يزال يضع أهدافاً نصب عينيه في مسيرته الكروية».

وأضاف: «كل ما أتمناه هو أنه عندما يحين يوم اعتزاله كرة القدم نهائياً، أن يحدث ذلك بطريقة تختلف عما شهدناه بالأمس».

وكان رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، قد دخل في خلاف مع خورخي خيسوس مدرب المنتخب الوطني في أواخر سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد رفض الأخير إشراكه في إحدى مباريات مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وعلى أثر ذلك، غادر رونالدو معسكر المنتخب على الفور، ليُفرض عليه إيقاف لمدة 30 يوماً، وهي نهاية حزينة لمسيرة دولية تضمنت التتويج بلقب كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم عامي 2019 و2025.

وسيواصل رونالدو مسيرته مع النصر السعودي الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2027.