توخيل يستبعد بالمر ويستدعي بيلينغهام «الصغير» لقائمة إنجلترا

انضم كل من جوب بيلينغهام وجوش كينغ للقائمة النهائية للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، هذا العام، بينما قرر الألماني توماس توخيل، مدرب الفريق، استبعاد كول بالمر وكوبي ماينو من معسكر نوفمبر (تشرين الثاني) الدولي.

وأصبح المنتخب الإنجليزي، الحاصل على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم الأخيرة، على مشارف التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا، وذلك قبل مباراته أمام ضيفه منتخب كرواتيا، يوم الخميس المقبل، ومواجهة إسبانيا خارج الديار بعدها بثلاثة أيام.

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة في المستوى الأول بالمسابقة القارية، برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف منتخب إسبانيا، الذي حسم تأهله للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، بينما يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث بثلاث نقاط، ويقبع منتخب التشيك في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويتصدر المشهد استدعاء جوب بيلينغهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني، ليكون برفقة شقيقه الأكبر جود بيلينغهام، إلى جانب انضمام المراهق جوش كينغ، لاعب فولهام الإنجليزي، الذي لم يسبق له تمثيل المنتخب الأول، لكنه لفت الأنظار خلال المعسكر التحضيري لكأس العالم في يونيو (حزيران) الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي المقابل، جاء استبعاد صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي كول بالمر ولاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي كوبي ماينو كأبرز الغيابات، في حين ضمت القائمة المكونة من 25 لاعباً كلاً من جيد سبينس وبن وايت، بينما خرج المدافع نيكو أورايلي من القائمة.

وفي المقابل، عاد ديكلان رايس لصفوف المنتخب بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب بوكايو ساكا، بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، بينما قرر توخيل عدم استدعاء نوني مادويكي، بديلاً لزميله في آرسنال الإنجليزي.

كما خلت القائمة من أسماء كانت حاضرة في تشكيلة مونديال 2026، مثل دين هندرسون ودان بيرن وجوردان هندرسون، وذلك بعد غيابهم أيضاً عن المعسكر السابق.

ويغيب عن المعسكر المقبل كل من أليكس سكوت وماركوس راشفورد وجون ستونز بسبب الإصابة، وهو المصير نفسه الذي طال كلاً من تينو ليفرامينتو وريس جيمس وتريفوه تشالوباه.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا لفترة التوقف الدولي المقبلة على النحو التالي: في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، وجيمس ترافورد (ليدز يونايتد)، وجيسون ستيل (برايتون).

وفي خط الدفاع: إزري كونسا (آرسنال)، ومارك غيهي (مانشستر سيتي)، وغاراد برانثويت (إيفرتون)، وترينت ألكسندر-أرنولد (ريال مدريد)، ولويس هول (نيوكاسل يونايتد)، وغاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، وجيد سبينس (إنتر ميلان)، وبن وايت (آرسنال).

وفي خط الوسط سيحضر اللاعبون: جود بيلينغهام (ريال مدريد)، وجوب بيلينغهام (بوروسيا دورتموند)، وجوش كينغ (فولهام)، وجيمس غارنر (إيفرتون)، وإليوت أندرسون (مانشستر سيتي)، وإيبيريشي إيزي (آرسنال)، ومايلز لويس-سكِيلي (آرسنال)، وديكلان رايس (آرسنال).

وأخيراً في خط الهجوم: هاري كين (بايرن ميونيخ)، ومورغان غيبس-وايت (نوتنغهام فورست)، ودومينيك كالفيرت-ولوين (ليدز يونايتد)، وأنتوني غوردون (برشلونة)، وريو نغوموها (ليفربول)، ومورغان روجرز (تشيلسي).