3 وجوه جديدة في تشكيلة دي لا فوينتي لمواجهتي إنجلترا والتشيك

استدعى لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني، الجمعة، 3 وجوه جديدة للانضمام إلى صفوف «لا روخا» للمباراتين المقبلتين أمام إنجلترا والتشيك ضمن الجولتين الخامسة والسادسة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وضمت القائمة للمرة الأولى كلاً من جاكوبو رامون مدافع كومو الإيطالي، وألفارو فايس حارس مرمى ريال بيتيس، وزميله في الفريق لاعب الوسط مارك روكا.

وجرى الكشف عن القائمة من خلال مقطع فيديو مؤثر، حرص فيه دي لا فوينتي على توجيه تحية إجلال لضحايا حادث قطار مأساوي وقع في إسبانيا، الأسبوع الماضي، وكذلك للاعب خيسوس دي ميغل مهاجم تينيريفي الذي توفي جراء اصطدام عنيف مع خيسوس أوونو حارس مرمى غينيا الاستوائية، بعدما اندفع الأخير إلى وسط الملعب لإبعاد كرة هوائية خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال المدرب الإسباني في الفيديو: «تحمل رياضتنا مسؤولية اجتماعية، ويجب أن تأخذ مكانها المستحق في التاريخ؛ ولهذا السبب، تتجه أفكارنا اليوم نحو ضحايا» حادث القطار الذي أسفر عن وفاة 69 شخصاً.

وأضاف: «نستحضر أيضاً ذكرى زميلنا خيسوس دي ميغل الذي رحل عنا بشكل مأساوي، هذا الأسبوع. نود أن نعرب عن تضامننا مع جميع المتضررين»، قبل أن يعلن عن أسماء اللاعبين المستدعين.

وفي المقابل، غاب عن القائمة كل من رودري وإريك غارسيا وداني أولمو، وذلك بسبب معاناتهم من إصابات تبعدهم حالياً عن الملاعب.

ويواجه المنتخب الإسباني الذي يتصدر مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، التشيك، الخميس المقبل، تليها مواجهة حاسمة أمام إنجلترا بعد 3 أيام، وهي المباراة التي ستحدد هوية متصدر المجموعة.

وجاءت التشكيلة كالآتي: في حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، وديفيد رايا (آرسنال الإنجليزي)، وجوان غارسيا (برشلونة) وألفارو فايس (ريال بيتيس).

بالإضافة للمدافعين: بيدرو بورو (توتنهام الإنجليزي)، ومارك كوكوريا، ودين هاوسن (ريال مدريد)، وأليخاندرو غريمالدو، ومارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، وباو كوبارسي (برشلونة)، وإيميريك لابورت (أتلتيك بلباو) وجاكوبو رامون (كومو).

وفي خط الوسط ضم كلاً من: مارتين زوبيميندي، وميكل ميرينو (آرسنال)، وفيرمين لوبيز، وبيدري (برشلونة)، وأليكس بايينا، وبابلو باريوس (أتلتيكو مدريد)، وفابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومارك روكا (بيتيس).

وأخيراً في خط الهجوم: يريمي بينو (كريستال بالاس الإنجليزي)، وميكل أويارزابال (ريال سوسييداد)، ولامين يامال (برشلونة)، وفيران توريس (باريس سان جيرمان)، وروبرتو فرنانديز (إسبانيول)، ونيكو ويليامز (أتلتيك بلباو) وأندير بارينيتشيا (ريال سوسييداد).