ماركو سيلفا يعترف بخطئه رغم فوز بنفيكا على ليخ بوزنان

رغم مواصلة بنفيكا البرتغالي انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة القارية، ليحافظ على العلامة الكاملة، فإن مدربه ماركو سيلفا اعترف بخطئه خلال فوز الفريق على ضيفه ليخ بوزنان البولندي.

وحقق بنفيكا انتصاراً ثميناً 3 - 1 على ليخ بوزنان، مساء الخميس، في الجولة الرابعة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية، ليتربع على القمة برصيد 12 نقطة، بعد فوزه في مبارياته الأربع الأولى بالبطولة، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه فريقي بورنموث الإنجليزي وفرينكفاروش المجري، المتساويين معه في الرصيد نفسه.

وأكد سيلفا خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة أن فريقه حقق انتصاراً مستحقاً تماماً، لكنه أشار إلى أنه ارتكب خطأ بتفكيره في مباراة الفريق المقبلة بعد اطمئنانه على الفوز، وهو ما كان من الممكن أن يتسبب في فقدانه نقطتين على الأقل.

وقال سيلفا: «لقد كان فوزاً مستحقاً وبجدارة، فقد بذلنا جهداً أكبر لنستحق هذا الانتصار. كنا الطرف المرشح للفوز، لكنني قلت في الليلة الماضية إنه يتعين علينا إثبات ذلك على أرض الملعب، وهذا ما قمنا به. سيطرنا تماماً على مجريات الشوط الأول، وبدأنا الشوط الثاني على المنوال نفسه، حيث نفذنا هجمات سريعة كان بإمكاننا إنهاؤها بشكل أفضل».

وفي الدقيقة 72، وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بنفيكا بهدفين نظيفين، استغل ليخ بوزنان خطأً دفاعياً من أصحاب الأرض، ليتمكن ليو بنغتسون من تسجيل هدف تقليص الفارق.

وقبل ذلك بدقائق، كان مدرب بنفيكا قد أجرى تبديلات عدة، من بينها إخراج توماس أراوخو وإشراك لاعب الوسط الدفاعي جواو بالينيا.

وعلق المدرب البرتغالي قائلاً: «بعد تقدمنا بهدفين نظيفين، بدأنا بإجراء التغييرات. كان بعض اللاعبين يعانون من الإرهاق، بينما كان آخرون قد حصلوا بالفعل على بطاقات صفراء».

وأضاف: «كانت التبديلات الثلاثة الأولى تهدف إلى تحقيق بعض الاستقرار، لكننا تلقينا هدفاً بعد التبديل الرابع. ربما لم أساعد الفريق بذلك التبديل، فقد كنت أفكر بالفعل في المباراة المقبلة، ولم أرغب في المخاطرة بإشراك توماس».

وأوضح: «دفعت ببالينيا، لكن أداءنا تراجع. لا يتعلق الأمر بجواو في حد ذاته، بل باللاعبين الآخرين الذين لم يحصلوا على وقت كافٍ على أرض الملعب. كان توماس يلعب في مركزه الطبيعي كقلب دفاع، وما كان ينبغي لي إخراجه. ومع ذلك، كنا قد حققنا فوزاً مستحقاً بكل المقاييس».

وكان ياكوب كامينسكي قد عاد للمشاركة في المباريات مع بنفيكا، نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعافيه من الإصابة، وكانت هناك فرصة لأن يحصل على بعض دقائق اللعب ضد ناديه السابق، لكن اللاعب البولندي لم يشارك، حيث دفع المدرب بدلاً منه بكل من جيانلوكا بريستياني ودودي لوكيباكيو، وقد نجح الأول في تسجيل الهدف الذي جعل النتيجة 2 - 0 لصالح أصحاب الأرض.

وعن وضع كامينسكي، قال سيلفا: «لقد بدأ الموسم لاعباً أساسياً، لكن المنافسة شرسة للغاية. هناك لاعبون آخرون يقاتلون من أجل مركزه، ومن الصعب إزاحتهم. لدينا أربعة أو خمسة أجنحة على مستوى عالٍ، ولكل منهم خصائص مختلفة، حتى رافا يلعب في هذا المركز أيضاً».

وتابع: «لقد حصل (كوبا) على فرصته، وقدم أداءً جيداً جداً أمام ميلان، واكتسب بعض الثقة، لكن للأسف، تعرض لإصابة في أثناء مشاركته مع المنتخب البولندي؛ ما أوقف مسيرته الجيدة. مع ذلك، لا تزال ثقته بنفسه قائمة. الأمر الآن يعتمد عليه لإثبات أنه خيار فعال، وأنه يمتلك المهارات اللازمة».

وعاد سيلفا، الذي قضى السنوات القليلة الماضية في إنجلترا، للمنافسات الأوروبية، هذا الموسم، وهي عودة تكللت بالنجاح حتى الآن، حيث تحدث عن هذا الأمر قائلاً: «من الرائع المشاركة في البطولات الأوروبية، فنحن نواجه خصوماً من ثقافات كروية مختلفة».

وأشار: «فريق ليخ بوزنان، على سبيل المثال، يهيمن تماماً على دوريه المحلي، لكننا تكيفنا مع هذا الوضع دون تدريبات تذكر. نمتلك أدوات تساعد اللاعبين على استيعاب الاستراتيجية، لكن لم يكن هناك وقت كافٍ للتدريب».

وشدد مدرب بنفيكا: «لقد قطعنا نصف الطريق، فقبل ذلك خضنا 6 مباريات في الأدوار التمهيدية؛ ما أتاح لنا التعرف على اللاعبين بشكل أفضل. بعض اللاعبين شاركوا في عدد كبير من الدقائق، وينبغي لنا إدارة هذا الأمر».

واختتم سيلفا تصريحاته قائلاً: «من المهم تحقيق الفوز، وحصد النقاط، فالظهور في صدارة الترتيب لا يمنحنا شيئاً ملموساً في الوقت الحالي، لكننا نسعى لتجنب خوض مباراتين إضافيتين في المرحلة التالية من البطولة».