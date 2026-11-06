«إن بي إيه»: كوري يمنح ووريرز انتصاره السادس توالياً

واصل غولدن ستايت ووريرز عروضه القوية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما تغلب الخميس على ميامي هيت 120-100، محققاً فوزه السادس توالياً، بقيادة نجمه ستيفن كوري.
وواصل كوري، المتوّج بأربعة ألقاب في الدوري مع ووريرز أعوام 2015 و2017 و2018 و2022، تقديم عروضه المميزة رغم بلوغه 38 عاماً، مؤكداً أنه لا يزال قادراً على صناعة الفارق في فريقه.
وسجّل «الشيف» 29 نقطة خلال 28 دقيقة من اللعب، بنسبة نجاح بلغت 50 في المائة من خارج القوس (6 من 12)، بينها 22 نقطة في النصف الثاني وحده.
وحظي كوري بمساندة مميزة من الوافد الجديد ياكسل لاندبورغ الذي سجل 17 نقطة مع 8 متابعات وست تمريرات حاسمة، كما لعب دوراً مهماً في الدقائق الأخيرة بسرقتين حاسمتين للكرة، ليحسم فريقه المواجهة أمام ميامي الذي تألق في صفوفه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (20 نقطة و14 متابعة)، وبام أديبايو (18 نقطة و10 متابعات)، ودافيون ميتشل (22 نقطة و8 تمريرات حاسمة).
وكان غولدن ستايت قد بدأ المباراة بصورة متعثرة، متأخراً بفارق 10 نقاط منذ الدقائق الأولى، لكنه نجح في العودة خلال الربع الثاني الذي انتهى بالتعادل 36-36، قبل أن يدخل الفريقان الاستراحة والنتيجة تشير إلى التعادل 53-53.
ورفع ووريرز نسق أدائه بعد الاستراحة، بقيادة كوري، وفرض أفضليته عبر سلسلة من 17 نقطة مقابل 3 لميامي، لينهي الربع الثالث متقدماً بفارق كبير (38-23).
وواصل كوري استعراض مهاراته في الربع الأخير بتسجيله رميتين إضافيتين من خارج القوس، موسعاً الفارق ومشعلاً حماس الجماهير، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في الدقائق الأخيرة.
وبعد ثلاث هزائم متتالية في بداية الموسم، حقق غولدن ستايت ستة انتصارات متتالية، ليصبح سجله معكوساً تماماً لسجل هيت الذي حقق ثلاثة انتصارات مقابل ست هزائم.
وفي المباراة الأخرى، تغلب فينيكس صنز على أورلاندو ماجيك 117-104، بفضل تألق ديفين بوكر الذي سجل 30 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة.
ورغم تحقيق ويندل كارتر جونيور ثنائية مزدوجة بتسجيله 27 نقطة مع 13 متابعة، تلقى أورلاندو خسارته السادسة هذا الموسم، فيما حقق فينيكس انتصاره الثاني بعد سبع مباريات.