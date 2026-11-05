حارس أندورا ينتظر قراراً تأديبياً بعد وفاة مهاجم تينيريفي

يترقب خيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، قرار اللجنة التأديبية بشأن العقوبة المترتبة على البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال مواجهة تينيريفي، إثر التدخل الذي أدى إلى وفاة مهاجم الأخير، خيسوس دي ميغيل.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن اللجنة التأديبية أرجأت البتّ في العقوبة المفروضة على أوونو، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بتقرير المباراة، بعدما أصدر قاضي المسابقات قراراً، الأربعاء، بتأجيل حسم الملفات التأديبية المرتبطة بالمواجهة.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قرارها بشأن حارس أندورا خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار دراسة ملابسات الواقعة التي شهدتها المباراة وأدت إلى وفاة دي ميغيل.

ولا يقتصر تأجيل القرارات التأديبية على أوونو، إذ لا تزال العقوبات المتعلقة باللاعبين الآخرين اللذين تعرضا للطرد خلال المواجهة معلّقة أيضاً، وهما لاوتارو، مهاجم أندورا، وداني مارتين، حارس مرمى تينيريفي.

وساهم عدم ارتباط الفريقين بأي مباريات خلال الأسبوع الحالي في إتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات المختصة لاتخاذ قراراتها بشأن حالات الطرد الثلاث.

وبحسب ما أوردته الصحيفة استناداً إلى تقرير حكم المباراة، فإن طرد أوونو جاء نتيجة تدخله برفع ساقه عالياً بصورة مفاجئة وبقوة مفرطة تجاه دي ميغيل، أثناء وجود الكرة في اللعب.

وكان مهاجم تينيريفي قد تلقى الإسعافات الطبية داخل أرض الملعب عقب الاصطدام، قبل نقله إلى خارج الملعب على نقالة، في واقعة انتهت لاحقاً بوفاته.

ولا يزال القرار التأديبي النهائي بحق أوونو معلّقاً، بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية وتحديد العقوبة المرتبطة بالبطاقة الحمراء.