كين يفضل الألقاب على تحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي

سيبقى النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ داخل جدران النادي الألماني حتى 2029، وهو أمر قد يريح آلان شيرر صاحب الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك نجوم دوري كرة القدم الأميركية «إن إف إل».

وبإمكان كين الاستمرار في الملاعب فترة أطول مقارنة بمعظم أقرانه المهاجمين خاصة أنه لا يتسم بالسرعة.

ولكن قراره بالاستمرار في الدوري الألماني عامين إضافيين، سيبعد النجم الفائز مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية عن تحقيق حلمين آخرين في مسيرته الرياضية.

أحرز كين 213 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان يتطلع لتحطيم الرقم القياسي للنجم آلان شيرر الذي سجل 260 هدفاً، وذلك قبل أن يرحل النجم الإنجليزي عن توتنهام إلى بايرن ميونيخ في 2023، سعياً للفوز بالألقاب التي غابت عنه في إنجلترا.

ورغم أن النجم الإنجليزي عجز عن التتويج بالألقاب في موسمه الأول مع بايرن، حيث توج باير ليفركوزن بلقب الدوري في 2024، فإن تتويجه لاحقاً بالدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا، وفوزه مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية، ربما يدفعانه للبقاء فترة أطول في ألمانيا.

وقال كين الذي سيبلغ 36 عاماً عند انتهاء تعاقده الجديد ضمن بيان رسمي: «عائلتي سعيدة هنا، وكنت حريصاً على البقاء، بالتأكيد أتطلع لتحقيق المزيد من الألقاب في المستقبل مع هذا النادي العريق».

وسجل المهاجم الإنجليزي 156 هدفاً في 161 مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ، وحطم العديد من الأرقام القياسية، وكان تعاقده القديم سينتهي في يونيو (حزيران) 2027.

ويمكن لهاري كين الاستمرار في الملاعب حتى بلوغه 40 عاماً مع تغيير مركزه مؤخراً إلى صانع الألعاب، وتميزه في صناعة الأهداف وتسجيلها، كما يتميز أيضاً بأنه لم يتأثر كثيراً بالإصابات طوال مسيرته.

ويبلغ متوسط سن الاعتزال للاعب كرة القدم الإنجليزي 35 عاماً، لكن إذا قرر كين قائد المنتخب الإنجليزي اعتزال اللعب دولياً بعد بطولة أمم أوروبا (يورو 2028) التي ستقام في بلاده، وستكون فرصة للإنجليز لكسر صيامهم الطويل عن الفوز بالألقاب، فقد تستمر مسيرة كين مع الأندية لفترة أطول.

ويفتح هذا السيناريو الباب أمام كين للعودة إلى إنجلترا بالانضمام إلى توتنهام أو نادٍ أقل مثل فولهام، أملاً في كسر الرقم القياسي لشيرر الذي حققه في مسيرته مع أندية ساوثهامبتون وبلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد في تسعينات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومن المستبعد أن يحقق هاري كين هذا الإنجاز بالوصول إلى 260 هدفاً مع تقدمه في السن.

وما قد يريح شيرر أيضاً تصريح كين برغبته في احتراف كرة القدم الأميركية، والانضمام للدوري الذي يتميز باستغلال الفرص التسويقية والترويجية لتحقيق أرباح طائلة.

وقال كين في سبتمبر (أيلول): «سأفكر في الأمر بجدية، وسيتوقف ذلك على ما سيحدث في مسيرتي مع كرة القدم وطموحاتي في السنوات الخمس أو الست القادمة».

وأضاف: «بصراحة، تبدو فكرة الانتقال إلى دوري كرة القدم الأميركية أكثر واقعية من ممارسة الغولف».

ويبقى هناك احتمال ثالث أمام مستقبل كين بعد 2029، وهو الانضمام لأحد أندية الدوري الأميركي للمحترفين، بعدما أظهر النجم الإنجليزي ارتباطه الشديد بالثقافة الأميركية وحبه لموسيقى «الكانتري» خلال المشاركة في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.