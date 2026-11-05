بوتين ينتقد المعارضين لإعادة روسيا إلى المنافسات الرياضية... ويُشيد بـ«الأولمبية» و«كاس»

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الدول المعارضة لإعادة روسيا إلى المنافسات الرياضية الدولية، وذلك بعدما أعلنت عدة منتخبات أوروبية رفضها مواجهة المنتخب الروسي في بطولة العالم لهوكي الجليد العام المقبل، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكانت الدنمارك والنرويج والسويد وتشيكيا قد أعلنت، الثلاثاء، انضمامها إلى فنلندا في رفض خوض مباريات أمام روسيا خلال بطولة العالم لعام 2027، التي تستضيفها ألمانيا.

وتخضع روسيا لحظر المشاركة في مسابقات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد منذ بدء الحرب مع أوكرانيا عام 2022، إلا أن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أصدرت قراراً يصبّ في مصلحة السماح للمنتخب الروسي بالمشاركة في بطولة العالم.

وتواجه روسيا حظراً واسعاً على المشاركة في المنافسات الرياضية الدولية منذ عام 2022، غير أن بعض القيود شهدت تخفيفاً خلال الأشهر الأخيرة، في خطوة أثارت انتقادات أوكرانية.

وفي هذا السياق، أشاد بوتين باللجنة الأولمبية الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية، مثنياً على ما وصفه بـ«اتخاذ قرارات تهدف إلى احترام الميثاق الأولمبي ومبادئه»، في ظل التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الرياضيين الروس.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي بثّه التلفزيون الرسمي: «للأسف، لا تزال بعض الدول غير مستعدة للالتزام بالتعهدات التي سبق أن قطعتها، فيما تستمر القيود المفروضة على الرياضة الروسية، وهي قيود ذات طابع سياسي وليس قانونياً».

وعلى وقع الخلاف بشأن مشاركة روسيا في بطولة هوكي الجليد، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في بطولة العالم للناشئين المقررة الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تُقام بطولة العالم في ألمانيا في مايو (أيار) المقبل، علماً بأن قرعة البطولة وجدول مبارياتها أُنجزا بالفعل من دون إدراج المنتخب الروسي.

ويُعرف بوتين بظهوره المتكرر وهو يمارس رياضة هوكي الجليد خلال سنوات حكمه الطويلة.