حكم يشهر 53 بطاقة حمراء عقب شجار جماعي في مباراة بالبرازيل

تحوَّلت مباراة لكرة القدم تحت 20 عاماً في ولاية ميناس غيرايس البرازيلية إلى فوضى عارمة، مما اضطر الحكم لإشهار 53 بطاقة حمراء في رقم قياسي إثر اندلاع شجار جماعي عنيف.

ووقع الشجار خلال ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الولاية بين فريقَي أوبرلانديا وماموري، يوم الأحد.

وقال الحكم فرناندو باتريك دروسجيك موديستو، في تقريره عن المباراة، إن الأحداث بدأت في أواخر الشوط الثاني، عندما اقتحم عدد من مسؤولي أوبرلانديا أرضية الملعب عقب طرد أحد لاعبيهم.

وتوقَّفت المباراة لمدة 40 دقيقة قبل أن تُستأنف مجدداً، لينجح ماموري في تسجيل هدف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليتقدَّم 3 - 1.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام البرازيلية، قام دافي لاعب ماموري بسلوك استفزازي تجاه لاعبي أوبرلانديا في أثناء الاحتفال بالهدف، مما أدى إلى اندلاع شجار ضخم نتج عنه سيل من البطاقات الحمراء.

وطرد الحكم إجمالاً 43 لاعباً و8 أعضاء من الجهازين الفنيَّين، إضافة إلى عضوين من مجلس إدارة أوبرلانديا، ليرتفع الإجمالي إلى 53 بطاقة حمراء.

وكتب دروسجيك موديستو في تقريره: «في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، اندلعت مشاجرة جماعية جعلت من المستحيل إشهار البطاقات الحمراء بشكل مباشر أو إكمال البروتوكول الخاص بإنهاء المباراة».

وأضاف: «بناء على ذلك، ونظراً لكل هذه الفوضى وغياب الأمن، أعلنت إنهاء المباراة».

وذكر الحكم أيضاً أنه تمَّ تقديم بلاغ إلى الشرطة بشأن تهديدات وُجِّهت لطاقم التحكيم، فضلاً عن قيام فريق ماموري بتخريب غرفة الملابس بعد نهاية اللقاء.

وكان الرقم القياسي السابق المُسجَّل في موسوعة غينيس لأكبر عدد من البطاقات الحمراء في مباراة واحدة هو 36 بطاقة، وذلك في فبراير (شباط) 2011 خلال مباراة بدوري الدرجة الخامسة في الأرجنتين بين أتلتيكو كلايبول وفيكتوريانو أريناس.

ومساء أمس (الأربعاء)، أعلن أوبرلانديا انسحابه من مباراة الإياب في الدور قبل النهائي في «لفتة للروح الرياضية»، نظراً لأن ماموري لا يمتلك العدد الكافي من اللاعبين المؤهَّلين لخوض اللقاء.

وأدى هذا الانسحاب إلى تأهل ماموري مباشرةً إلى المباراة النهائية للبطولة.

وأضاف أوبرلانديا: «النادي لم يقف صامتاً أيضاً، فقد تمَّ اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقِّ المتورطين داخلياً، لأن التطوير الرياضي هو قبل كل شيء مسألة بناء وتطوير لشخصية الفرد».