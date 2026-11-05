الياباني تاشيما أول منافس جاد لإنفانتينو على رئاسة «فيفا»

يعتزم كوزو تاشيما، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الترشح لرئاسة «فيفا»، في مواجهة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم (الخميس)، عقب اجتماع للاتحاد الياباني لكرة القدم.

ويعد تاشيما أول منافس جاد يظهر أمام إنفانتينو منذ أن أثار رئيس «فيفا» جدلاً واسعاً في أوساط كرة القدم العالمية في يوليو (تموز) الماضي، بعدما طرح خطة لبيع حصص في الأرباح المستقبلية لبطولات كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وذكرت صحيفة «أساهي» اليابانية، اليوم، أن تاشيما أعلن عزمه خوض الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، مشيرةً إلى أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الياباني لكرة القدم وافقوا بالإجماع على دعمه. كما أكدت صحيفة «نيكان سبورتس» ذلك.

ولم يرد الاتحاد الياباني على استفسار وكالة أنباء «أسوشييتد برس» بشأن هذه الأنباء حتى الآن.

ويبلغ تاشيما 68 عاماً، وسبق له اللعب ضمن صفوف المنتخب الياباني، كما تولى رئاسة الاتحاد المحلي، وهو عضو في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2015، عندما كان السويسري جوزيف بلاتر رئيساً للاتحاد الدولي.

ويتعين على المرشحين الحصول على دعم رسمي من خمسة اتحادات على الأقل من بين الاتحادات الأعضاء الـ211 في «فيفا»، التي ستشارك في التصويت المقرر يوم 18 مارس (آذار) المقبل في العاصمة المغربية الرباط. كما يتعين عليهم اجتياز فحص الأهلية الذي تجريه لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم «فيفا».

ويقود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جهود البحث عن مرشح لمنافسة إنفانتينو، قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.