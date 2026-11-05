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الرياضة رياضة عالمية

رونالدو في وداع البرتغال: الأرقام تُحطّم... والقلوب لا تنسى

أسطورة المنتخب يعترف بإخفاقاته ويستعيد ذكريات 23 عاماً من الأحلام والتضحيات والانتصارات

كريستيانو رونالدو (رويترز)
كريستيانو رونالدو (رويترز)
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رونالدو في وداع البرتغال: الأرقام تُحطّم... والقلوب لا تنسى

كريستيانو رونالدو (رويترز)
كريستيانو رونالدو (رويترز)

بعد 234 مباراة دولية و146 هدفاً وثلاثة ألقاب كبرى، اختار كريستيانو رونالدو أن يودّع منتخب البرتغال برسالة لم يجعل فيها الأرقام القياسية محور حديثه، رغم أنها ظلت عنواناً بارزاً لمسيرته طوال أكثر من عقدين، بل وضع مشاعر الجماهير والانتماء إلى الوطن في مقدمة ما يريد الاحتفاظ به من رحلة استمرت 23 عاماً.

وأعلن قائد النصر السعودي، البالغ 41 عاماً، الخميس، اعتزاله اللعب الدولي عبر مقطع فيديو مطول نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، استعاد خلاله محطات مسيرته مع المنتخب البرتغالي منذ أغسطس (آب) 2003، وتحدث عن الانتصارات والإخفاقات والتضحيات التي رافقت رحلته.

وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن رونالدو افتتح رسالته بالإعلان عن إعادة القميص رقم 7 إلى الأجيال المقبلة، قائلاً: «إلى البرتغاليين، لقد حان اليوم الذي أعيد فيه القميص رقم 7 الخاص بمنتخبنا جميعاً. لم أشعر يوماً بأنه ملكي وحدي، لكنني حظيت طوال 23 عاماً بشرف ارتدائه ومسؤولية الدفاع عنه وحمله معي إلى ملاعب العالم».

رونالدو في وداعه للبرتغال لم يجعل الأرقام القياسية محور حديثه (رويترز)

وأضاف: «اليوم حان الوقت لتسليمه إلى المستقبل. لم يكن قراراً سهلاً، لأن هناك قرارات لا تُتخذ بالعقل وحده، بل بالقلب أيضاً».

ورغم أن رونالدو أنهى مسيرته بوصفه الأكثر مشاركة وتهديفاً على مستوى المنتخبات في كرة القدم للرجال، بعدما خاض 234 مباراة وسجل 146 هدفاً، فإنه اختار أن يستعيد وجوهاً ومواقف ومشاعر أكثر من استعادة الأرقام والإنجازات.

وقال إنه عندما يفكر في كل ما عاشه مع المنتخب، لا يرى المباريات والأهداف والأرقام القياسية والكؤوس فقط، وإنما يرى الناس الذين ارتبطوا بتلك اللحظات.

وتحدث بصورة خاصة عن البرتغاليين المقيمين خارج بلادهم، الذين كان المنتخب يمنحهم شعوراً بالقرب من وطنهم خلال المباريات، وعن ملايين المشجعين الذين لم يلتقِ بهم شخصياً، لكنهم أصبحوا جزءاً من حياته.

وقال: «في نهاية الأمر، كرة القدم أكبر بكثير من مجرد مباراة. كرة القدم هي الناس».

ولم تكن رسالة رونالدو مجرد استعادة للانتصارات، بل تضمنت اعترافات بالإخفاقات واللحظات الصعبة التي عاشها مع المنتخب، بعدما أقر بأنه لم ينجح دائماً في تحقيق ما كانت تنتظره الجماهير البرتغالية.

وأضاف أنه عاش أمسيات مثالية وانتصارات لن ينساها، لكنه مر أيضاً بهزائم لا يزال يجد صعوبة في تذكرها، ولحظات فشل ومعاناة، وأوقات لم يتمكن فيها من منح البرتغاليين ما كانوا يتمنونه.

ورغم ذلك، أكد أنه لم يستسلم، ولم يتوقف عن الشعور بالفخر لتمثيل بلاده، مشيراً إلى أنه ظل طوال مسيرته يحاول تجاوز حدوده، ويطالب نفسه بالمزيد، ويسعى إلى الفوز وأن يكون الأفضل وصناعة التاريخ.

وتكتسب هذه الاعترافات أهمية خاصة بالنظر إلى الشخصية التنافسية التي عُرف بها رونالدو، الذي ارتبط اسمه طوال مسيرته بملاحقة الأرقام القياسية، وتحقيق الإنجازات الفردية والجماعية، وعدم الاكتفاء بما وصل إليه.

رونالدو (رويترز)

غير أن العبارة الأكثر تعبيراً عن رسالته جاءت عندما أعاد ترتيب قيمة تلك الإنجازات، قائلاً: «الأهداف تمر، والكؤوس تبقى في المتاحف، والأرقام القياسية تُحطّم، لكن هناك شيئاً لا يستطيع الزمن محوه أبداً، وهو المكانة التي نحتلها في قلوب الناس».

وتابع موضحاً أنه إذا كان أحد أهدافه قد منح مشجعاً لحظة سعادة، أو جعله يحتضن شخصاً آخر، أو ينسى صعوبة يمر بها، أو يشعر بالفخر ببلاده، فإن كل ما بذله طوال مسيرته كان يستحق العناء.

وامتدت رسالة الوداع إلى مستقبل المنتخب البرتغالي، إذ أكد رونالدو أن بلاده ستظل بحاجة إلى شباب يحلمون، ولاعبين لا يستسلمون، وأجيال تؤمن بإمكانية الوصول إلى ما لم يصل إليه الآخرون.

وشدد على أن البلد الذي يواصل صناعة أبطال جدد لا يتوقف عن الإيمان بنفسه، في إشارة إلى أهمية استمرار مسيرة المنتخب بعد رحيله، وتسليم المسؤولية إلى اللاعبين الذين سيحملون القميص البرتغالي في السنوات المقبلة.

وخص رونالدو زملاءه في المنتخب برسالة شكر، استعاد فيها لحظات التدريبات والانتصارات والهزائم والنقاشات والصمت الذي يسبق دخول الملعب، مؤكداً أنه تشرف بحمل شارة القيادة، لكنه تعلم أن أي قائد لا يستطيع السير بمفرده.

كما وجّه امتنانه إلى المدربين والإداريين والأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي والعاملين خلف الكواليس، مشيراً إلى أن كثيرين منهم لم يظهروا في الصور، لكن الإنجازات لم تكن لتتحقق من دون مساهماتهم.

ولم ينسَ عائلته، التي شكرها على تفهم الغياب والتضحيات والوقت الذي استحوذت عليه ارتباطاته الدولية، مؤكداً أن دعمها كان أساسياً في استمراره طوال تلك السنوات.

وفي واحدة من أكثر فقرات الرسالة ارتباطاً بالهوية الوطنية، استعاد رونالدو لحظة عزف النشيد البرتغالي قبل المباريات، عندما كان ينظر إلى زملائه والجماهير والأطفال والآباء والأمهات والأجداد الذين حضروا من أماكن مختلفة لمساندة المنتخب.

وأوضح أن تلك اللحظات كانت تذيب الاختلافات بين الناس، فلا تبقى أندية أو ألوان أو طبقات أو مهن أو آراء، وإنما شعور واحد يجمع الجميع، هو الانتماء إلى البرتغال.

وأكد أنه سيحمل ذلك الشعور معه طوال حياته، وأن نهاية رحلته لاعباً مع المنتخب لن تنهي ارتباطه به، إذ سيواصل متابعة مبارياته والتفاعل مع انتصاراته وإخفاقاته بوصفه واحداً من جماهيره.

وفي ختام رسالته، عاد رونالدو إلى الحلم الذي بدأ في طفولته بجزيرة ماديرا، عندما كان يركض خلف الكرة ويتطلع إلى الوصول إلى أعلى مستويات اللعبة.

وقال: «أمضيت حياتي أعمل لأكون أفضل لاعب في العالم. واليوم أدرك أن أعظم انتصار كان استحقاق تمثيل أجمل بلد في العالم».

ثم شكر البرتغاليين على 23 عاماً من الثقة والدعم، وعلى منحه فرصة تحقيق حلم الطفولة، مؤكداً أن القميص رقم 7 سيبقى مع المنتخب، لكن الفخر بارتدائه سيظل ملكاً له إلى الأبد.

وهكذا، اختتم رونالدو مسيرته الدولية برسالة وضعت الإنسان قبل اللاعب، والانتماء قبل الأرقام، بعدما أدرك أن الألقاب والأهداف، مهما بلغت قيمتها، ليست وحدها ما يصنع مكانة اللاعب في ذاكرة الجماهير.

وبينما يغادر المنتخب البرتغالي تاركاً أرقاماً قياسية قد تحتاج سنوات طويلة لتحطيمها، اختار أن تكون كلماته الأخيرة عن المشاعر التي لا تقاس بالإحصاءات، والذكريات التي تبقى بعد انتهاء المباريات.

فالقميص رقم 7 سيحمله لاعب آخر، لكن رونالدو أراد أن يترك وراءه معنى يتجاوز الرقم نفسه، عندما أكد أن البرتغال ستبقى دائماً جزءاً منه.

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أندوني إيراولا (أ.ف.ب)
أندوني إيراولا (أ.ف.ب)
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إيراولا يتحسر على خسارة ليفربول أمام فناربخشه

أندوني إيراولا (أ.ف.ب)
أندوني إيراولا (أ.ف.ب)

تحسَّر أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، على خسارة فريقه أمام فناربخشه التركي بنتيجة 2 - 3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، معرباً عن إحباطه بسبب استقبال 3 أهداف من كرات ثابتة.

وتقدَّم ليفربول مرتين خلال المباراة، عبر تري نيوني والبديل ألكسندر إيزاك، لكن فناربخشه أدرك التعادل في المرتين بواسطة ماسون جرينوود وآرتشي براون، قبل أن يسجِّل فيدات موريكي هدف الفوز بضربة رأس في إسطنبول.

وقال إيراولا، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن استقبال الأهداف الثلاثة من كرات ثابتة كان السبب الرئيسي وراء الخسارة، موضحاً أن فريقه كان يدرك قوة فناربخشه في هذه المواقف، لكنه لم يتعامل معها بالشكل المطلوب.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول عن إيراولا قوله: «هذه الأهداف كلفتنا الكثير، فقد تقدَّمنا مرتين بعد فترات جيدة سيطرنا خلالها على اللعب وصنعنا الفرص وسجَّلنا، لكننا استقبلنا أهدافاً في مواقف كان يتعيَّن علينا الدفاع فيها بصورة أفضل».

وأعرب المدرب عن إحباطه من النتيجة، قائلاً إن فريقه كان يشعر خلال معظم فترات المباراة بقدرته على تحقيق الفوز، لكنه ارتكب أخطاء دفاعية كلفته النقاط الثلاث.

وأشار إلى أن الهدف الأول جاء من ركلة حرة، بينما سجَّل فناربخشه هدفه الثاني بعد كرة مرتدة، قبل أن يحسم موريكي المواجهة بضربة رأس، بعدما تفوَّق على 3 مدافعين من ليفربول.

وقال: «لم نتعامل مع الحائط الدفاعي بالشكل الصحيح في الهدف الأول، وفي الهدف الأخير قفز موريكي وفاز بالكرة أمام 3 من مدافعينا. كان علينا الدفاع بصورة أفضل».

وعن التغييرات الـ5 التي أجراها على التشكيل الأساسي، أوضح إيراولا أنها تأتي في إطار سياسة التدوير التي يتبعها طوال الموسم بسبب ضغط المباريات، مؤكداً ثقته في قدرة جميع عناصر الفريق على الحفاظ على المستوى.

وأضاف أن التغييرات لم تكن السبب الرئيسي للخسارة، مشدداً على ضرورة التركيز على الأخطاء التي أدت إلى استقبال الأهداف، رغم الفترات الجيدة التي قدَّمها الفريق على المستوى الهجومي.

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الرياضة رياضة عالمية

البرتغال تجهّز تكريماً لرونالدو... وخيسوس ترك قرار العودة له

رونالدو يحتفل بلقب كأس أوروبا مع زملائه اللاعبين (أ.ب)
رونالدو يحتفل بلقب كأس أوروبا مع زملائه اللاعبين (أ.ب)
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البرتغال تجهّز تكريماً لرونالدو... وخيسوس ترك قرار العودة له

رونالدو يحتفل بلقب كأس أوروبا مع زملائه اللاعبين (أ.ب)
رونالدو يحتفل بلقب كأس أوروبا مع زملائه اللاعبين (أ.ب)

كشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن اعتزامه تنظيم حفل تكريمي للنجم كريستيانو رونالدو، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، الخميس، منهياً مسيرة امتدت 23 عاماً، شهدت مشاركته في ست نسخ من كأس العالم، وتتويجه بكأس أمم أوروبا، وتحطيم الرقم القياسي لأهداف المنتخبات في كرة القدم للرجال.

وأنهى رونالدو (41 عاماً) مسيرته الدولية بعد خلاف مع مدرب المنتخب خورخي خيسوس، الذي أبقاه على مقاعد البدلاء في إحدى المباريات، وأبلغه بأنه لا يعتزم إشراكه أساسياً في المباراة التالية، ما دفع قائد النصر السعودي إلى مغادرة معسكر المنتخب.

وكانت آخر مشاركة دولية لرونالدو في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما فازت البرتغال على ويلز بهدف دون رد في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تتصاعد الخلافات مع الجهاز الفني.

ورغم الأزمة، أكد خيسوس لاحقاً أن باب المنتخب لا يزال مفتوحاً أمام رونالدو، وأن قرار العودة يعود إلى اللاعب نفسه، لكن الأخير اختار إنهاء مسيرته الدولية بدلاً من العودة إلى صفوف المنتخب.

وقال رونالدو في رسالة مصورة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «إلى الشعب البرتغالي، لقد حان اليوم الذي أعيد فيه القميص رقم 7 الخاص بمنتخبنا الوطني. لم أشعر يوماً بأنه ملكي وحدي، لكنني حظيت طوال 23 عاماً بشرف ارتدائه ومسؤولية الدفاع عنه وحمله معي إلى ملاعب العالم».

وأضاف: «اليوم حان الوقت لتسليمه إلى المستقبل. لم يكن قراراً سهلاً، لأن بعض القرارات لا تُتخذ بالعقل وحده، بل بالقلب أيضاً. لقد انتهت رحلة بدأت في أغسطس 2003 وغيّرت حياتي إلى الأبد».

وأصدر الاتحاد البرتغالي بياناً أعرب فيه عن «امتنانه العميق وإعجابه الكبير» بما قدمه رونالدو لبلاده، مؤكداً أنه أسهم في رفع مكانة البرتغال على الساحة العالمية، وألهم أجيالاً من الشباب الذين يحلمون بالسير على خطاه.

وأضاف الاتحاد: «بالنسبة إلى كثيرين منا، إنه أعظم لاعب في التاريخ».

كما أعلن اعتزامه تنظيم مناسبة تكريمية لرونالدو، تتيح للجماهير والبلاد فرصة جديدة للاحتفاء بلاعب قدم الكثير للمنتخب طوال مسيرته.

ويأتي اعتزال رونالدو بعد أسابيع من انتهاء المسيرة الدولية لغريمه التاريخي ليونيل ميسي مع الأرجنتين، لكن ظروف الوداع اختلفت بين النجمين؛ إذ أنهى ميسي مشواره بمباراة وداعية مرتقبة الشهر الماضي، بينما جاءت نهاية رونالدو عقب خلاف مع مدرب المنتخب ومغادرته المعسكر.

وخاض رونالدو 234 مباراة دولية سجل خلالها 146 هدفاً، ليحتفظ بالرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف الدولية في كرة القدم للرجال، بعدما بدأ مشواره مع المنتخب في أغسطس (آب) 2003.

ورغم انتهاء رحلته الدولية، سيواصل رونالدو اللعب على مستوى الأندية مع النصر السعودي، وسط توقعات بأن يختتم مسيرته الاحترافية بنهاية الموسم الحالي.

ولا يزال النجم البرتغالي يطارد الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، بعدما بلغ رصيده 985 هدفاً، من بينها 146 هدفاً بقميص المنتخب، ليبقى على بُعد 15 هدفاً من بلوغ الإنجاز التاريخي.

وتنهي هذه الخطوة واحدة من أطول المسيرات الدولية في تاريخ كرة القدم، بينما تستعد البرتغال لتكريم قائدها السابق في مناسبة لم يُحدد موعدها بعد.

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الرياضة رياضة عالمية

حكم يشهر 53 بطاقة حمراء عقب شجار جماعي في مباراة بالبرازيل

تحوَّلت مباراة لكرة القدم تحت 20 عاماً في ولاية ميناس غيرايس البرازيلية إلى فوضى عارمة (رويترز)
تحوَّلت مباراة لكرة القدم تحت 20 عاماً في ولاية ميناس غيرايس البرازيلية إلى فوضى عارمة (رويترز)
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حكم يشهر 53 بطاقة حمراء عقب شجار جماعي في مباراة بالبرازيل

تحوَّلت مباراة لكرة القدم تحت 20 عاماً في ولاية ميناس غيرايس البرازيلية إلى فوضى عارمة (رويترز)
تحوَّلت مباراة لكرة القدم تحت 20 عاماً في ولاية ميناس غيرايس البرازيلية إلى فوضى عارمة (رويترز)

تحوَّلت مباراة لكرة القدم تحت 20 عاماً في ولاية ميناس غيرايس البرازيلية إلى فوضى عارمة، مما اضطر الحكم لإشهار 53 بطاقة حمراء في رقم قياسي إثر اندلاع شجار جماعي عنيف.

ووقع الشجار خلال ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الولاية بين فريقَي أوبرلانديا وماموري، يوم الأحد.

وقال الحكم فرناندو باتريك دروسجيك موديستو، في تقريره عن المباراة، إن الأحداث بدأت في أواخر الشوط الثاني، عندما اقتحم عدد من مسؤولي أوبرلانديا أرضية الملعب عقب طرد أحد لاعبيهم.

وتوقَّفت المباراة لمدة 40 دقيقة قبل أن تُستأنف مجدداً، لينجح ماموري في تسجيل هدف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليتقدَّم 3 - 1.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام البرازيلية، قام دافي لاعب ماموري بسلوك استفزازي تجاه لاعبي أوبرلانديا في أثناء الاحتفال بالهدف، مما أدى إلى اندلاع شجار ضخم نتج عنه سيل من البطاقات الحمراء.

وطرد الحكم إجمالاً 43 لاعباً و8 أعضاء من الجهازين الفنيَّين، إضافة إلى عضوين من مجلس إدارة أوبرلانديا، ليرتفع الإجمالي إلى 53 بطاقة حمراء.

وكتب دروسجيك موديستو في تقريره: «في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، اندلعت مشاجرة جماعية جعلت من المستحيل إشهار البطاقات الحمراء بشكل مباشر أو إكمال البروتوكول الخاص بإنهاء المباراة».

وأضاف: «بناء على ذلك، ونظراً لكل هذه الفوضى وغياب الأمن، أعلنت إنهاء المباراة».

وذكر الحكم أيضاً أنه تمَّ تقديم بلاغ إلى الشرطة بشأن تهديدات وُجِّهت لطاقم التحكيم، فضلاً عن قيام فريق ماموري بتخريب غرفة الملابس بعد نهاية اللقاء.

وكان الرقم القياسي السابق المُسجَّل في موسوعة غينيس لأكبر عدد من البطاقات الحمراء في مباراة واحدة هو 36 بطاقة، وذلك في فبراير (شباط) 2011 خلال مباراة بدوري الدرجة الخامسة في الأرجنتين بين أتلتيكو كلايبول وفيكتوريانو أريناس.

ومساء أمس (الأربعاء)، أعلن أوبرلانديا انسحابه من مباراة الإياب في الدور قبل النهائي في «لفتة للروح الرياضية»، نظراً لأن ماموري لا يمتلك العدد الكافي من اللاعبين المؤهَّلين لخوض اللقاء.

وأدى هذا الانسحاب إلى تأهل ماموري مباشرةً إلى المباراة النهائية للبطولة.

وأضاف أوبرلانديا: «النادي لم يقف صامتاً أيضاً، فقد تمَّ اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقِّ المتورطين داخلياً، لأن التطوير الرياضي هو قبل كل شيء مسألة بناء وتطوير لشخصية الفرد».

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