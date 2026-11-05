«إن بي إيه»: سحر ويمبانياما يقود سبيرز لتخطي مافريكس... وسيكسرز يواصل انتصاراته

قدّم العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما أفضل أداء في مسيرته الاحترافية بتسجيله 52 نقطة وقاد فريقه سان أنطونيو سبيرز إلى فوز صعب على ضيفه دالاس مافريكس 112-111 في ديربي ولاية تكساس، بينما واصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انتصاراته بتغلبه على مضيفه ديترويت بيستونز 112-106، الأربعاء، في المواجهة القوية بين متصدري المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، فرض النجم الفرنسي الذي كانت أفضل غلة له سابقاً 50 نقطة عام 2024، نفسه على مجريات اللعب في طرفي الملعب، ومنح سان أنطونيو انتصاره السادس هذا الموسم.

وشهد الأداء الاستثنائي لويمبانياما شوطاً أول غير مسبوق، إذ وصل إلى الاستراحة برصيد 29 نقطة و15 متابعة وخمس صدات وكرتين مقطوعتين.

وأنهى اللاعب البالغ 22 عاماً المباراة بـ52 نقطة و24 متابعة وثماني صدات، بينما صمد سان أنطونيو أمام انتفاضة قوية لدالاس في الشوط الثاني وخرج منتصراً.

وتلقى ويمبانياما دعماً من ديلان هاربر الذي سجل 21 نقطة، وستيفون كاسل الذي أضاف 17 نقطة، وأشاد بالنهج «الذي لا يعرف التراجع» لدى فريقه.

وقال ويمبانياما لشبكة «إي إس بي إن»: «قمنا في معظم الوقت بالأمور الصحيحة، وبالطريقة الأكثر طموحاً. كنا مصرين بلا توقف. أردنا الفوز أكثر الليلة».

وعندما سُئل عن أدائه الشخصي، أجاب: «إنه أمر رائع جداً لأنني أحاول أن أكون قدوة».

مشجعون يحفزون ويمبانياما خلال المباراة (أ.ف.ب)

بدوره، أشاد هاربر باحترافية زميله. وقال لشبكة «إي إس بي إن»: «العقلية والتفاني والانضباط الذي يظهره كل يوم عندما يدخل إلى الصالة لا مثيل له».

وكان كايري إيرفينغ أفضل مسجل في صفوف مافريكس برصيد 29 نقطة، بينها خمس رميات ثلاثية.

وواصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انتصاراته وقاده جايلن براون وجويل إمبيد بتسجيلهما معاً 56 نقطة إلى الفوز على مضيفه ديترويت بيستونز 112-106 في قمة متصدري المنطقة الشرقية.

وأنهى براون المباراة برصيد 30 نقطة، بينما أضاف إمبيد 26 نقطة، ومنحا سيكسرز فوزاً جديداً لافتاً خارج أرضه رفع رصيده إلى 8 انتصارات بينها خمسة متتالية مقابل هزيمة واحدة في صدارة الترتيب، بينما مُني ديترويت بخسارته الثانية مقابل 6 انتصارات في المركز الثاني.

وقاد براون وإمبيد أداءً هجومياً متوازناً جديداً لفيلادلفيا الذي شهد وصول جميع لاعبيه الأساسيين الخمسة إلى حاجز العشر نقاط أو أكثر.

وأضاف «الملك» ليبرون جيمس «دابل دابل» بتسجيله 13 نقطة مع 10 متابعات وكان قريباً من الـ«تريبل دابل» بثماني تمريرات حاسمة، بينما سجل تايريس ماكسي ثلاث رميات ثلاثية في طريقه لإحراز 19 نقطة.

وقال براون الذي انضم إلى الفريق قادماً من بوسطن سلتيكس خلال فترة الانتقالات الصيفية، إنه «لا يزال يتأقلم» مع زملائه الجدد، مضيفاً: «ما زلت أكتشف الأمور».

وأشاد بعدها بأداء زميله جيمس البالغ من العمر 41 عاماً، قائلاً: «ليبرون كان رائعاً. ما يفعله في هذا العمر يبدو منطقياً فقط إذا كان ليبرون جيمس، أما بالنسبة لأي شخص آخر فلن يبدو الأمر كذلك».

وتقدم سيكسرز في الدقائق الأخيرة من الربع الأول وحافظ على أفضليته حتى نهاية اللقاء، بعدما وسع الفارق إلى 18 نقطة قبل انتفاضة متأخرة من ديترويت.

وكان دنكان روبنسون أفضل مسجل في صفوف بيستونز برصيد 27 نقطة، بينما أضاف كايد كانينغهام 26 نقطة.

وحقق نيويورك نيكس، حامل اللقب، أكبر انتصاراته هذا الموسم بعدما اكتسح شيكاغو بولز 135-105 في ماديسون سكوير غاردن.

ورفع نيكس الذي بدأ الموسم الجديد بثلاث هزائم متتالية، رصيده إلى أربعة انتصارات ومثلها هزائم بفضل أداء مبهر من جايلن برونسون الذي سجل 33 نقطة، بينها خمس رميات ثلاثية.

وسجل أو. جي. أنونوبي 18 نقطة، بينما أضاف كارل أنتوني تاونز 17 نقطة لنيكس الذي وصل الفارق لمصلحته إلى 44 نقطة في منتصف الربع الثالث.

وفي أوكلاهوما سيتي، قاد النجم الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على كليفلاند كافالييرز 124-116 بعد تسجيله 42 نقطة.

وفي ساكرامنتو، سجل العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 40 نقطة وقاد لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على ساكرامنتو كينغز 116-103.

وفي بوسطن، هدد ميلووكي باكس بتحقيق عودة كبيرة قبل أن يخسر في النهاية أمام سلتيكس 102-109.

وقاد بول جورج (25 نقطة) وديريك وايت (24 نقطة) التسجيل لصالح بوسطن الذي بدا في طريقه إلى فوز مريح بعدما تقدم بفارق 20 نقطة في بداية الربع الثالث.

لكن ميلووكي قلب المعطيات بتسجيله 38 نقطة في الربع الثالث وتقدم 96-95 قبل خمس دقائق من النهاية.

إلا أن بوسطن استعاد السيطرة في الدقائق الأخيرة، وحسم جورج ووايت الفوز لصالح فريقهما.