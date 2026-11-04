وست هام يعيّن باركر بدلاً من نونو سانتو

أكد وست هام، المشاركُ في «دوري المستوى الثاني الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيونشيب)» تعيينَ سكوت باركر مدرباً، غداة إقالة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، وفق ما أفاد به، الأربعاء، نادي شرق لندن الساعي للعودة إلى الدوري الممتاز.

وأمضى باركر، لاعبُ خط وسط المنتخب الإنجليزي السابق، 4 مواسم لاعباً في صفوف وست هام، كما نجح مدرباً في قيادة فولهام وبورنموث وبيرنلي للصعود من «تشامبيونشيب» إلى مصاف أندية النخبة.

وسبق للمدرب، البالغ 46 عاماً، أن تولى أيضاً تدريب كلوب بروغ البلجيكي.

وقال باركر عقب توقيعه عقداً لمدة عامين ونصف: «إنها لحظة فخر كبيرة بالنسبة إليّ أن أتولى هذا المنصب، وأن أعود إلى نادٍ يعني الكثير لي ولعائلتي».

وأضاف: «لديّ ذكريات جميلة للغاية عن فترتي هنا، فقد كانت 4 سنوات شهدت ربما أفضل كرة قدم لعبتها في مسيرتي. كان هناك دفء ومحبة وشعور لم أجده على الأرجح في أي مكان آخر».

وتابع باركر، الذي سيتولى قيادة الفريق في رحلته إلى كارديف الأربعاء: «قبل كل شيء؛ هذه فرصة تثير حماسي بشكل كبير».

وكان وست هام قد أقال إسبيريتو سانتو (52 عاماً) من منصبه الثلاثاء، علماً بأنه كان يشرف على الفريق في الموسم الماضي عندما هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعُدَّ وست هام، في نظر كثيرين، المرشح الأبرز للصعود المباشر إلى «دوري المستوى الأول (بريميرليغ)»، لكنه يحتل المركز الـ8، متأخراً بفارق 6 نقاط عن المتصدر ميدلسبره.

ويؤمن باركر بقدرته على إحياء مساعي وست هام للصعود: «أشعر بالفخر والاعتزاز أنني الشخص الذي سيتولى القيادة للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأردف: «لقد خضت منافسات هذا الدوري 3 مرات، ونجحت في الصعود منه في المرات الـ3. إنه دوريٌّ صعب، ولا يمكن إنكار ذلك على الإطلاق. وسأوظف كل ذرة من خبرتي ومعرفتي لتحقيق هذا الهدف».

وبات باركر رابع مدرب دائم يتولى الإشراف على وست هام منذ رحيل الأسكوتلندي ديفيد مويس في مايو (أيار) 2024. وكان النادي قد أقال الإسباني خولن لوبيتيغي بعد 6 أشهر فقط من توليه المسؤولية، كما أنهى تعاقده مع غراهام بوتر بعد 8 أشهر فقط من تعيينه.