وست هام يُعيد باركر أملاً في استعادة مكانه بين الكبار

عاد قائد وست هام يونايتد السابق سكوت باركر إلى ناديه مدرباً للفريق الأول، الأربعاء، بعد توقيعه عقداً يمتد لعامين ونصف العام، في مهمة تهدف إلى إعادة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتمتع لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق، البالغ من العمر 46 عاماً والذي خاض 129 مباراة مع وست هام بين 2007 و2011، بسجل مميز في الترقي للدوري الممتاز. وقاد باركر فولهام وبورنموث وبيرنلي إلى الترقي من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الأضواء في أعوام 2020 و2022 و2025 على الترتيب.

ويخلف باركر البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، الذي أنهى النادي ارتباطه به عقب هزيمتين متتاليتين أبقتا وست هام في المركز الثامن بجدول الترتيب.

وكان نونو قد تولّى تدريب وست هام في سبتمبر (أيلول) 2025 عندما كان الفريق يمر بفترة صعبة، لكنه لم ينجح في انتشاله من أزمته، ليشرف على هبوطه من الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2011.

وقال باركر في بيان للنادي: «إنها لحظة أعتز بها كثيراً أن أتولى هذا المنصب وأعود إلى نادٍ يعني لي ولعائلتي الكثير. أحمل ذكريات رائعة من فترة وجودي هنا، فقد عشت 4 أعوام ربما قدمت خلالها أفضل كرة قدم في مسيرتي».

وأضاف: «ما يُثير حماسي أكثر من أي شيء آخر هو هذه الفرصة. أشعر بالفخر والامتنان لثقة النادي بي، وأتطلع إلى قيادة الفريق للعودة إلى الدوري الممتاز، وتولي مسؤولية هذا النادي في هذه المرحلة المهمة».

وكانت آخر محطات باركر التدريبية مع بيرنلي، الذي غادره في أبريل (نيسان) الماضي بالتراضي، بعد أيام قليلة من هبوط الفريق مجدداً إلى دوري الدرجة الثانية.