«فورمولا 1»: «هاس» يستبعد الفرنسي أوكون حتى نهاية الموسم

انتهت مسيرة إستيبان أوكون مع فريقه «هاس» بعدما أعلن الأخير استبعاد السائق الفرنسي من السباقات الـ4 الأخيرة في الموسم، وذلك عقب حرمانه من المشاركة في سباق «جائزة المكسيك الكبرى» نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر الفريق عبر حسابه على منصة «إكس»: «يؤكد فريق (تي جي آر هاس) لـ(فورمولا1) أن إستيبان أوكون لن يشارك معه مجدداً في بطولة العالم لـ«فورمولا1) لعام 2026». وسيحل محله السائق البرازيلي الشاب رافاييل كامارا، البالغ 21 عاماً، في سباق «جائزة البرازيل الكبرى» الذي سيقام في ساو باولو نهاية الأسبوع المقبل. وأضافت الحظيرة الأميركية: «سيسجل رافاييل ظهوره الأول في (فورمولا1) على أرضه هذا العام، وذلك بعد الإعلان الشهر الماضي عن اختياره ليكون أحد السائقين الأساسيين لفريق (تي جي آر هاس) لـ(فورمولا1) في بطولة العالم لـ(فورمولا1) لعام 2027».

وبعد «سباق ساو باولو»، تتبقى 3 سباقات في الموسم؛ هي جوائز: «قطر» في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، و«لاس فيغاس» يوم 22 نوفمبر، و«أبوظبي الكبرى» يوم 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكان «هاس» استبعد أوكون (30 عاماً) السبت قبل انطلاق اليوم الثاني من «جائزة المكسيك الكبرى».

وأشار أوكون إلى وجود «اختلاف في وجهات النظر» مع فريقه، نافياً «بشكل قاطع» الإشاعات التي تحدثت عن وقوع اشتباك جسدي مع مدير الفريق؛ الياباني أياو كوماتسو.

من جانبه، أوضح كوماتسو الثلاثاء أن ما حدث يندرج ضمن «الشؤون الداخلية» للفريق، مؤكداً في بيان له: «مثل هذه القرارات لا تُتخذ مطلقاً باستخفاف. نحن نؤمن بأن هذا القرار يصب بوضوح في مصلحة الفريق المستقبلية».

وكان الياباني ريو هيراكاوا (32 عاماً) استُدعي على عجل للمشاركة في «جائزة المكسيك الكبرى»، حيث أنهى السباق في المركز الـ10 وحصد نقطة، لكنه لن يكون متاحاً للمشاركة في البرازيل، لارتباطه الأحد بسباق 6 ساعات في مونتسا ضمن «بطولة العالم للتحمل (دبليو إي سي)».

ويصل أوكون إلى نهاية عقده مع «هاس» الذي لم ينجح في إثبات وجوده معه خلال موسمين. جمع 7 نقاط فقط هذا العام، مقابل 23 نقطة لزميله الإنجليزي أوليفر بيرمان. وفي ظل عدم توفر مقعد له لعام 2027، فقد يظل أوكون في عالم «فورمولا1» من خلال شغل دور سائق احتياطي. ويخوض أوكون، الذي تخرج في برنامج «مرسيدس» للسائقين الشباب، موسمه الـ10 في «فورمولا1»، وكان من المقرر أن يصل في البرازيل إلى عتبة 200 سباق في مسيرته. ويتضمن سجله انتصاراً حققه في المجر عام 2021، بالإضافة إلى صعوده على منصة التتويج 3 مرات، وجميعها مع «رينو/ ألبين». وكان آخرها في نوفمبر 2024، حين حلّ بالمركز الثاني في «جائزة البرازيل الكبرى»، متقدماً على زميله ومواطنه بيار غاسلي، في سباق شهد ظروفاً صعبة بسبب الأمطار على حلبة «إنترلاغوس».