عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

البرازيلي كامارا يخوض سباقه الأول في «فورمولا 1» على أرضه

البرازيلي رافائيل كامارا حقق بطولة العالم للفورمولا 3 العام الماضي (فورمولا 1)
البرازيلي رافائيل كامارا حقق بطولة العالم للفورمولا 3 العام الماضي (فورمولا 1)
TT
TT

البرازيلي كامارا يخوض سباقه الأول في «فورمولا 1» على أرضه

البرازيلي رافائيل كامارا حقق بطولة العالم للفورمولا 3 العام الماضي (فورمولا 1)
البرازيلي رافائيل كامارا حقق بطولة العالم للفورمولا 3 العام الماضي (فورمولا 1)

سيخوض البرازيلي رافائيل كامارا أول سباق له في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على أرضه في ساو باولو، مطلع الأسبوع المقبل، بعدما أكد فريق هاس عدم عودة سائقه استيبان أوكون.

واستُبعد أوكون قبل سباق جائزة المكسيك الكبرى، الأحد الماضي، لأسباب لم يُكشف عنها، لكنها لا تتعلق بحالته الصحية، وحل محله الياباني ريو هيراكاوا، الذي أنهى السباق في المركز العاشر.

وأعلن هاس، الشهر الماضي، أن كامارا (21 عاماً)، متصدر بطولة فورمولا 2 وسائق أكاديمية فيراري للسائقين، سيحل محل الفرنسي أوكون في 2027.

وقال أياو كوماتسو، رئيس الفريق، في بيان، الثلاثاء: «أبلغنا استيبان أوكون الآن بأنه لن يعود للمشاركة في السباقات مع فريق (تي جي آر هاس) فورمولا 1 هذا الموسم. مثل هذه القرارات لا تُتخذ أبداً باستخفاف، كما كان الحال في مكسيكو سيتي، لكننا نشعر، آنذاك والآن، بأن هذا القرار يصب بالتأكيد في مصلحة الفريق في المرحلة المقبلة. المحادثات التي جرت في نهاية المطاف بين الفريق واستيبان تظل شأناً داخلياً، وسنواصل احترام خصوصية الأمور التي تجري خلف الأبواب المغلقة».

ونفى أوكون أن يكون «أي شكل من أشكال العنف الجسدي» قد أدى إلى استبعاده، لكنه أقر بوجود «اختلاف في وجهات النظر» مع الفريق.

وترك كامارا انطباعاً جيداً لدى هاس عندما اختبر إحدى سياراته السابقة في أغسطس (آب) الماضي.

ويرتبط هيراكاوا بالتزامات مع «تويوتا» في بطولة العالم لسباقات التحمل، مطلع الأسبوع المقبل.

ويحتل هاس المركز السابع في بطولة الصانعين، بفارق أربع نقاط فقط أمام أودي.

وأحرز البريطاني أولي بيرمان 23 نقطة من أصل 31 نقطة جمعها الفريق خلال 19 سباقاً حتى الآن.

كما يضم أودي سائقاً برازيلياً هو غابرييل بورتوليتو، الذي احتل المركز الثامن في المكسيك.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 البرازيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أبطال أوروبا»: لاسك يهزم براتيسلافا برباعية... وليل يحصد نقطته الأولى بالنرويج

رياضة عالمية لاعبو لاسك لينز النمساوي يحيون جماهيرهم بعد اكتساح براتيسلافا (رويترز)

«أبطال أوروبا»: لاسك يهزم براتيسلافا برباعية... وليل يحصد نقطته الأولى بالنرويج

حقق فريق لاسك لينز النمساوي فوزا كبيرا على ضيفه سلوفان براتيسلافا بنتيجة 4 / صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (لاسك (النمسا))
رياضة عالمية لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» بمدريد (رويترز)
رياضة عالمية

«أبطال أوروبا»: بايرن ميونيخ وانتر ميلان يعودان من إسبانيا وهولندا بالفوز

حقق فريق بايرن ميونيخ انتصارا ثمينا خارج ملعبه على حساب مضيّفه أتلتيكو مدريد، وبالمثل عاد انتر ميلان من روتردام بفوز كبير على فينورد.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية فرحة لاعبي مان يونايتد بالفوز على روما (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«ابطال أوروبا»: يونايتد يعود من بعيد ويهزم روما... وأستون فيلا يسقط أمام برشلونة

حقق مانشستر يونايتد فوزا طال انتظاره بعدما قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول ليفوز 3-2 على ضيفه روما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
رياضة عالمية احتفالية لاعبي باريس سان جيرمان بالتسجيل في مرمى فياريال تكررت ست مرات (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«أبطال أوروبا»: باريس سان جيرمان يفترس فياريال بسداسية في «لا سيراميكا»

اكتسح باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسمين الماضيين مضيّفه فياريال، وهزمه بنتيجة 6 / صفر.

«الشرق الأوسط» (فياريال (إسبانيا))
رياضة عالمية الأميركي بن شيلتون يتألق في باريس (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«دورة باريس»: شيلتون ورود يتقدّمان للدور الثالث

تأهل الأميركي بن شيلتون والنرويجي كاسبر رود إلى الدور الثالث من بطولة باريس لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عالمية

«أبطال أوروبا»: لاسك يهزم براتيسلافا برباعية... وليل يحصد نقطته الأولى بالنرويج

لاعبو لاسك لينز النمساوي يحيون جماهيرهم بعد اكتساح براتيسلافا (رويترز)
لاعبو لاسك لينز النمساوي يحيون جماهيرهم بعد اكتساح براتيسلافا (رويترز)
TT
TT

«أبطال أوروبا»: لاسك يهزم براتيسلافا برباعية... وليل يحصد نقطته الأولى بالنرويج

لاعبو لاسك لينز النمساوي يحيون جماهيرهم بعد اكتساح براتيسلافا (رويترز)
لاعبو لاسك لينز النمساوي يحيون جماهيرهم بعد اكتساح براتيسلافا (رويترز)

حقق فريق لاسك لينز النمساوي فوزا كبيرا على ضيفه سلوفان براتيسلافا بنتيجة 4 / صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الدنماركي كاسبر يورغنسن هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 19 و37، ثم أضاف روبرت ليوبيتشيتش الهدف الثالث في الدقيقة 44، واختتم الأميركي صامويل أدينيران الرباعية في الدقيقة 48.

وارتقى لاسك لينز بهذا الفوز إلى المركز الخامس عشر، برصيد 6 نقاط، أما براتيسلافا المتعثر فيذيل متذيلا للترتيب بلا أي نقاط.

ويلعب لاسك في الجولة المقبلة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع بودو غليمت النرويجي على ملعب الأخير، أما سلوفان براتيسلافا، فيواجه ريال بيتيس الإسباني في نفس اليوم.

بيرك أوزير حارس ليل تألق بمواجهة هجوم بودو غليمت (رويترز)

وفي النرويج، حصد فريق ليل الفرنسي نقطته الأولى في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي مع مضيّفه بودو غليمت النرويجي.

لم يستغل الفريق النرويجي اللعب على أرضه ووسط جماهيره، بينما انتزع الفريق الفرنسي نقطة ثمينة خارج أرضه بفضل تألق حارس مرماه بيرك أوزير الذي تصدى لثلاث محاولات خطيرة.

كما هدد ليل أيضا مرمى منافسه بثلاث محاولات أخطرها من ديلان باكوا.

بهذه النتيجة، يرفع بودو غليمت رصيده إلى 4 نقاط في المركز 23 من أصل 36 فريقا، بينما يقبع ليل في المركز 34 برصيد نقطة واحدة، بعدما تجاوز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية أمام ريال بيتيس الإسباني وآرسنال الإنجليزي وغلاطة سراي التركي.

وفي الجولة الخامسة التي ستقام يومي 24 و25 نوفمبر (تشرين الثاني)، سيكون ليل على موعد مع اختبار صعب على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني، بينما يلعب بودو غليمت مجددا على أرضه أمام لاسك النمساوي الذي يشارك في دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا النمسا
الرياضة رياضة عالمية

«أبطال أوروبا»: بايرن ميونيخ وانتر ميلان يعودان من إسبانيا وهولندا بالفوز

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» بمدريد (رويترز)
لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» بمدريد (رويترز)
TT
TT

«أبطال أوروبا»: بايرن ميونيخ وانتر ميلان يعودان من إسبانيا وهولندا بالفوز

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» بمدريد (رويترز)
لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» بمدريد (رويترز)

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني، انتصارا ثمينا خارج ملعبه على حساب مضيّفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 / صفر، وبالمثل عاد انتر ميلان الإيطالي من روتردام بفوز كبير على فينورد بثلاثية بيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

سجل لينارت كارل هدف تقدم بايرن في الدقيقة 54، وأضاف كونراد لايمر الهدف الثاني في الدقيقة، ليعود بايرن لانتصاراته الأوروبية بعدما كان قد اكتفى في الجولة الماضية بالتعادل مع أرضه 2 / 2 مع آرسنال الإنجليزي.

رفع بايرن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، أما أتلتيكو مدريد فلديه 4 نقاط في المركز الحادي والعشرين.

ويلعب بايرن ميونخ مع ماينز يوم السبت المُقبل في الدوري الألماني، أما أتلتيكو مدريد فتنتظره مواجهة صعبة على ملعبه ضد متصدر ترتيب الدوري الإسباني فريق برشلونة يوم الأحد.

الحسرة على لاعبي فينورد بعد السقوط على ملعبهم أمام انتر ميلان (أ.ف.ب)

وفي روتردام، واصل إنتر ميلان الإيطالي، صحوته بفوز كبير على مضيّفه فينورد الهولندي 3-0 على ملعب «دي كويب».

وبكر إنتر، بطل أوروبا ثلاث مرات، بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثامنة عبر مدافعه الدولي الألماني يان بيسيك، وأضاف الدولي فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الثاني بعد 26 دقيقة (34).

وأمَّن الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي فوز الضيوف بتسجيله الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من الدولي نيكولو باريلا (54).

وهو الفوز الثاني تواليا لإنتر بعد الأول على شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0)، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في مستهل مشواره في المسابقة أمام ريال مدريد الإسباني (1-2) وكلوب بروج البلجيكي (3-4)، فصعد إلى المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، فيما مني فينورد بخسارته الثالثة فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثلاثين، في مباراته الرابعة تواليا دون أي انتصار (تعادلان وهزيمتان).

وانتفض بطل إيطاليا عقب خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم وكانت أمام جاره ميلان في دربي «الغضب» 1-3 السبت، وتفادى فريق المدرب الروماني كريستيان كييفو هزيمتين متتاليتين للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وهو الفوز الثالث لإنتر على فينورد في ثلاث مواجهات بينهما في المسابقة حتى الآن بعد مباراتيهما في الدور ثمن النهائي لنسخة 2024-2025.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا بايرن إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«ابطال أوروبا»: يونايتد يعود من بعيد ويهزم روما... وأستون فيلا يسقط أمام برشلونة

فرحة لاعبي مان يونايتد بالفوز على روما (أ.ف.ب)
فرحة لاعبي مان يونايتد بالفوز على روما (أ.ف.ب)
TT
TT

«ابطال أوروبا»: يونايتد يعود من بعيد ويهزم روما... وأستون فيلا يسقط أمام برشلونة

فرحة لاعبي مان يونايتد بالفوز على روما (أ.ف.ب)
فرحة لاعبي مان يونايتد بالفوز على روما (أ.ف.ب)

حقق مانشستر يونايتد فوزا طال انتظاره بعدما قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول ليفوز 3-2 على ضيفه روما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، فيما تجرع أستون فيلا هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم بسقوطه 3-صفر أمام برشلونة.

وخاض يونايتد اللقاء على أمل تحقيق انتصار غاب عنه في آخر تسع مباريات بكل المسابقات، وبدا أن المهمة باتت مستحيلة بعدما اهتزت شباكه مرتين في غضون ست دقائق.

وافتتح روما التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق ماتياس سولي، قبل أن يسجل دونييل مالين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وقلص برونو فرنانديز الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 58 قبل أن يسجل ماتياس كونيا ثنائية في غضون ثلاث دقائق.

البرازيلي رافينيا يحتفل بثنائيته بمرمى أستون فيلا (رويترز)

وعلى ملعبه، استعاد برشلونة توازنه قاريا بفوزه 3-صفر على أستون فيلا، الذي تكبد هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وبعدما تجرع في الجولة الماضية خسارته الأولى في البطولة عندما سقط 4-2 أمام باريس سان جيرمان، تقدم برشلونة في النتيجة مبكرا عن طريق لامين يامال في الدقيقة السابعة، وسجل رافينيا هدفين في غضون 12 دقيقة في بداية الشوط الثاني.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد برشلونة روما إنجلترا