البرازيلي كامارا يخوض سباقه الأول في «فورمولا 1» على أرضه

سيخوض البرازيلي رافائيل كامارا أول سباق له في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على أرضه في ساو باولو، مطلع الأسبوع المقبل، بعدما أكد فريق هاس عدم عودة سائقه استيبان أوكون.

واستُبعد أوكون قبل سباق جائزة المكسيك الكبرى، الأحد الماضي، لأسباب لم يُكشف عنها، لكنها لا تتعلق بحالته الصحية، وحل محله الياباني ريو هيراكاوا، الذي أنهى السباق في المركز العاشر.

وأعلن هاس، الشهر الماضي، أن كامارا (21 عاماً)، متصدر بطولة فورمولا 2 وسائق أكاديمية فيراري للسائقين، سيحل محل الفرنسي أوكون في 2027.

وقال أياو كوماتسو، رئيس الفريق، في بيان، الثلاثاء: «أبلغنا استيبان أوكون الآن بأنه لن يعود للمشاركة في السباقات مع فريق (تي جي آر هاس) فورمولا 1 هذا الموسم. مثل هذه القرارات لا تُتخذ أبداً باستخفاف، كما كان الحال في مكسيكو سيتي، لكننا نشعر، آنذاك والآن، بأن هذا القرار يصب بالتأكيد في مصلحة الفريق في المرحلة المقبلة. المحادثات التي جرت في نهاية المطاف بين الفريق واستيبان تظل شأناً داخلياً، وسنواصل احترام خصوصية الأمور التي تجري خلف الأبواب المغلقة».

ونفى أوكون أن يكون «أي شكل من أشكال العنف الجسدي» قد أدى إلى استبعاده، لكنه أقر بوجود «اختلاف في وجهات النظر» مع الفريق.

وترك كامارا انطباعاً جيداً لدى هاس عندما اختبر إحدى سياراته السابقة في أغسطس (آب) الماضي.

ويرتبط هيراكاوا بالتزامات مع «تويوتا» في بطولة العالم لسباقات التحمل، مطلع الأسبوع المقبل.

ويحتل هاس المركز السابع في بطولة الصانعين، بفارق أربع نقاط فقط أمام أودي.

وأحرز البريطاني أولي بيرمان 23 نقطة من أصل 31 نقطة جمعها الفريق خلال 19 سباقاً حتى الآن.

كما يضم أودي سائقاً برازيلياً هو غابرييل بورتوليتو، الذي احتل المركز الثامن في المكسيك.