الأميركي بالوغون يعود لقائمة موناكو الأوروبية

أعاد نادي موناكو الفرنسي المهاجم الأميركي فولارين بالوغون إلى قائمته التي تشارك في دوري المؤتمر الأوروبي، بعد استبعاده سابقاً بسبب الغموض المحيط بمستقبله، حيث كان على وشك الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاءت عودة بالوغون على حساب الإسباني أنسو فاتي، الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة ليل يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومن المتوقع غيابه لمدة شهرين.

وشارك بالوغون بديلاً في خمس مباريات مع موناكو هذا الموسم، وسجل هدفه الأول خلال الخسارة أمام باريس إف سي 1 - 3 الأحد الماضي.

وكان اللاعب قريباً من الانتقال إلى إيفرتون مقابل 40 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، لكنه تراجع عن الصفقة بعدما شعر بالاستياء من تشكيك النادي الإنجليزي في حالته الصحية خلال الفحص الطبي.

ويستعد موناكو لمواجهة نوردشيلاند الدنماركي، الخميس، ضمن مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين أمام سيسكا صوفيا وفرايبورغ.