النرويج لن تلعب ضد روسيا بمونديال الهوكي في حال المواجهة بينهما

قرَّرت النرويج رفض مواجهة روسيا خلال بطولة العالم لهوكي الجليد المقررة العام المقبل في ألمانيا على خلفية غزو أوكرانيا، وفق ما أعلنت الثلاثاء، لتسير على خطى جارتها فنلندا التي أعلنت قراراً مماثلاً قبلها بيوم.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، كانت الدول الاسكندنافية حازمةً في معارضتها لموسكو ووقوفها إلى جانب كييف.

وفرض الاتحاد الدولي لهوكي الجليد حظراً على روسيا؛ بسبب غزوها لأوكرانيا، لكن في 30 أكتوبر (تشرين الأول) أمرته محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بالسماح للمنتخبات الوطنية الروسية بالمشارَكة في بطولاته لموسم 2026 - 2027.

وجاء الحكم بعد الانتهاء من اعتماد قائمة المنتخبات المشارِكة وإجراء قرعة المجموعات، من دون أن يقدِّم أي توجيهات بشأن كيفية إدراج روسيا في البطولة المقررة في دوسلدورف وغيلسنكيرشن ومانهايم بين 13 و30 مايو (أيار) 2027.

وأعرب الاتحاد الدولي عن معارضته لقرار «كاس»، عاداً أنه تترتب عليه «تداعيات عملية كبيرة».

وقال الاتحاد النرويجي، في بيان الثلاثاء: «قرر الاتحاد النرويجي لهوكي الجليد، استناداً إلى الوضع الراهن والمعلومات المتاحة، أن النرويج لن تواجه روسيا خلال بطولة العالم عام 2027».

وأضاف: «لا يزال موقفنا الداعي إلى استبعاد روسيا من جميع البطولات الدولية طوال فترة الحرب في أوكرانيا ثابتاً».

وأشار الاتحاد إلى أن النرويج ستخوض بقية مبارياتها في المجموعة وفق البرنامج المقرَّر والقرعة التي وضعتها في المجموعة الثانية بجانب كندا والولايات المتحدة وتشيكيا وسلوفاكيا والدنمارك وكازاخستان والمجر.

ومن جهته، أعلن الاتحاد الفنلندي لهوكي الجليد، الاثنين، أنه سيستخدم «جميع الوسائل الممكنة لمنع إعادة روسيا إلى بطولة العالم».

وقال رئيس الاتحاد هيكي هييتانن: «نسعى حالياً إلى حشد أكبر عدد ممكن من الدول في جبهة موحدة لإبلاغ الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بأنَّ أياً منا لن يواجه روسيا في ظلِّ الوضع الحالي».

كما أعلنت مدينة توركو الفنلندية، الاثنين، أنها ستنسحب من استضافة نسخة 2027 - 2028 من بطولة العالم للشباب لهوكي الجليد إذا سُمِح لروسيا بالمشاركة.

وأعلنت الشركة السويدية الراعية «إيه جاي برودوكترز»، الشريك الرسمي للبطولة منذ عام 1989، أنها ستزيل جميع إعلاناتها، بما في ذلك الشعارات الموضوعة على زيّ الحكام، في حين قالت شركة «تايب سبورتس» التشيكية الراعية إنها لا ترغب في ظهور إعلاناتها خلال المباريات التي تشارك فيها روسيا.