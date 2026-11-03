الشرطة البريطانية تعتقل مشجعاً لـ«كوفينتري سيتي»

جرى إلقاء القبض على فتى يبلغ من العمر 14 عاماً للاشتباه في ارتكابه مخالفة تتعلق بالنظام العام، قبل أن يطلَق سراحه بكفالة.

وظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مشجعاً لنادي كوفينتري سيتي وهو يَسخر من مشجعي نادي سندرلاند بالإشارة إلى برادلي لوري.

كان برادلي، وهو مشجِّع لفريق سندرلاند، الملقب بـ«القطط السوداء»، قد خطف قلوب عشاق كرة القدم حول العالم بعد تشخيص إصابته بورم أرومي عصبي، وهو نوع نادر من سرطانات الأطفال، وقد وافته المنية في عام 2017 عن عمر ناهز ست سنوات.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعاً يرفع صورة لبرادلي خلال مباراة أقيمت يوم السبت الماضي ضِمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين كوفينتري سيتي وسندرلاند.

وذكرت شرطة «ويست ميدلاندز»، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «جرى القبض على فتى مراهق في كوفينتري؛ للاشتباه في ارتكابه مخالفة تتعلق بالنظام العام، وتقرَّر إطلاق سراحه بكفالة مشروطة».

وأصدرت جيما لوري، والدة برادلي، بياناً مؤثراً عبر «مؤسسة برادلي لوري»، أول من أمس الأحد، دعت فيه الجميع إلى عدم «توجيه أي كراهية أو تهديدات أو إلحاق الأذى» بالفتى أو عائلته.

وقالت والدة برادلي واصفة إياه بـ«صغيرها الجميل»، إنه «يستحق أن يُذكَر بالحب لا بالكراهية»، مضيفة: «إن رؤية ذكرى جميلة كهذه (الصورة) تستخدم بطريقة قاسية للغاية، تؤلم قلبي حقاً».

وتابعت: «نحن عائلة تعشق كرة القدم وتُتابع نادي سندرلاند في كل مبارياته، سواء على أرضه أم خارجها. أنا لا أمانع المزاح الكُروي، لكن هل يمكن عدّ السخرية من طفل تُوفي بسبب السرطان مزاحاً؟».

وأوضحت والدة برادلي، في بيانها، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «آملُ أن يتخذ النادي الإجراءات المناسبة، وأن تساعد عائلة الفتى ابنهم على إدراك مدى قسوة تصرفه».

وشددت: «لا أريد أن تُوجَّه إليه أي كراهية، لذا أرجوكم، لا تفعلوا ذلك، فليكن هذا الموقف درساً يتعلم منه».

وأتمت جيما لوري بيانها قائلة: «خلف تلك الصورة، يوجد طفل صغير كان محبوباً بلا حدود، وعائلة تفتقده في كل يوم».

كانت الشرطة قد ذكرت، أول من أمس الأحد، أن الفتى سلَّم نفسه للسلطات، موضحة في بيان: «نحن نتفهم حالة الاستياء والغضب التي أثارها هذا المقطع في المجتمع وبين أفراد عائلة الضحية».

وأشارت الشرطة: «نؤكد أن ضباطنا يحرصون على إطلاع العائلة على مستجدّات التحقيق، ويعملون بتنسيق وثيق مع كلا الناديين».

من جانبه، أكد نادي كوفينتري سيتي بأنه على علم بالمقاطع المصوَّرة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً، في بيانه: «لا يتسامح النادي مع السلوك المسيء، وسيتواصل مع الجهات المعنية لتحديد الإجراء المناسب الذي سيجري اتخاذه».