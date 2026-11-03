يايسله يتهم لاعبي نيوكاسل بتجاهل خطته... ماذا يريد منهم؟

قال ماتياس يايسله، مدرب نيوكاسل يونايتد، عقب الخسارة الباهتة أمام إيفرتون بهدف دون رد، الاثنين: «لم تكن هذه هي الخطة، وهذه نقطة يجب توضيحها بجلاء».

كان تقييم المدرب الألماني للأداء الهجومي لفريقه، الذي اعتمد بصورة بدت عشوائية على الكرات الطويلة، مثيراً للاستغراب، خصوصاً أنه أضاف: «الأنماط التي تدربنا عليها بدت جيدة للغاية خلال الحصص التدريبية طوال الأسبوع، لكننا لم نشاهد شيئاً يُذكر منها خلال المباراة».

وحسب تقرير نشره موقع «The Athletic»، فإن تصريحات يايسله لم تقدم تفسيراً مقنعاً للأداء المتواضع الذي أثار استهجان جماهير نيوكاسل بين الشوطين، قبل أن تتصاعد صافرات الاستهجان بصورة أوسع مع إطلاق صافرة النهاية. بل إن حديث المدرب أثار تساؤلات إضافية، بعضها ينطوي على مؤشرات مقلقة بشأن مستقبل الفريق.

فإذا لم تكن تلك هي الخطة، فلماذا دخل اللاعبون المباراة وطبَّقوا أسلوباً مختلفاً من تلقاء أنفسهم؟ وإذا كانت تلك هي الخطة بالفعل، فلماذا حاول يايسله التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على لاعبيه؟ وهل يعجز اللاعبون عن تنفيذ أفكاره، أم أنهم لا يرغبون في تطبيقها؟

لا توحي أي من هذه الاحتمالات بأن يايسله سيحظى بمستقبل طويل على مقاعد التدريب في ملعب سانت جيمس بارك؛ إذ تشير جميعها إلى وجود فجوة بين الرسائل الفنية التي يوجهها المدرب والطريقة التي يفهمها اللاعبون وينفذونها داخل الملعب.

ومع ذلك، شدد يايسله على أنه يتحمل المسؤولية بصفته مدرباً عن النتائج والأداء، بعدما تلقى نيوكاسل أربع هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة، وسط تراجع متواصل في المستوى وغياب متزايد للاتجاه الفني الواضح، بصورة يصعب استمرارها.

وإذا لم تكن الكرات الطويلة جزءاً أساسياً من فلسفة «كرة القدم العمودية» التي يتبناها يايسله، فلماذا أصبحت التمريرات العالية إلى الأمام سمة متكررة في مباريات نيوكاسل منذ توليه المسؤولية؟

أمام إيفرتون، حاول نيوكاسل تنفيذ 54 كرة طويلة، لم تصل منها إلى زملاء اللاعبين سوى 12 كرة، بنسبة نجاح بلغت 22 في المائة فقط. ويبلغ متوسط الكرات الطويلة التي ينفذها الفريق هذا الموسم 52 كرة في المباراة الواحدة؛ ما يؤكد أن الاعتماد على اللعب الهوائي أصبح نهجاً مستمراً، رغم افتقاره إلى الفاعلية.

حسرة لاعبي نيوكاسل عقب الخسارة (رويترز)

وكان هذا الأسلوب أكثر إثارة للحيرة أمام إيفرتون، الذي ضم خط دفاعه ثلاثة مدافعين طوال القامة، تعاملوا بسهولة مع الكرات العالية المتكررة التي أرسلها لاعبو نيوكاسل.

ويبدو أن يايسله لا يشترط بالضرورة الفوز بالكرة الطويلة الأولى، بقدر ما يركز على قدرة لاعبيه على المنافسة على الكرة الثانية، لكن نيوكاسل فشل إلى حد كبير حتى في تحقيق هذا الهدف.

ومع ذلك، لا تقوم فلسفة المدرب الألماني، على ما يبدو، على الكرات الطويلة وحدها. فاللعب المباشر يشكل جزءاً أساسياً من أفكاره، لكنه أكد خلال التدريبات التي سبقت مواجهة إيفرتون أن الخطة كانت تعتمد على اختراق خطوط المنافس عبر تمريرات تنطلق من قلبي الدفاع نحو لاعبي الارتكاز في تشكيلته «4 -2 -3 -1».

غير أن هذا الأسلوب نادراً ما ظهر خلال المباراة.

وقال يايسله: «كان هذا الجانب الأكثر إحباطاً. لعبنا بمحوري ارتكاز، وكان يفترض أن يساندا قلبي الدفاع في تجاوز خط الضغط الأول. أتيحت لنا مواقف كثيرة تمركزنا فيها بين الخطوط، لكننا لم نتمكن من إشراكهما في بناء اللعب».

وأضاف: «لم نكن شجعاناً بما يكفي لاختراق ذلك الخط واللعب على الأرض، ثم تطبيق أنماطنا الهجومية أو استغلال عرض الملعب وخلق مواقف تفوق عددي بواقع لاعبين ضد لاعب واحد».

وأدى استمرار الاعتماد على الكرات الطويلة إلى تهميش دور المهاجم الصريح في منظومة يايسله.

فقد اكتفى ويليام أوسولا بلمس الكرة 14 مرة فقط أمام إيفرتون، بينها لمستان داخل منطقة جزاء المنافس، وسدد كرة واحدة خارج المرمى.

واعترف يايسله بأن الكرات الطويلة لا تتناسب مع خصائص أوسولا، لكن المفارقة أن المهاجم الدنماركي يبدو أكثر ملاءمة لاستقبال التمريرات العالية من يوان ويسا، قصير القامة، وماتياس فرنانديز باردو، خفيف البنية.

ورغم ذلك، ظلت الكرات الطويلة عنصراً رئيسياً في بناء هجمات نيوكاسل، بصرف النظر عن هوية المهاجم الذي يقود الخط الأمامي.

ولم يكن مستغرباً، في ظل هذه المعطيات، أن يفقد الفريق فاعليته أمام المرمى.

فخلال آخر مباراتين على أرضه، انتهتا بالخسارة بهدف دون رد في كل منهما، لم يسدد نيوكاسل سوى ثلاث كرات على المرمى في مجموع المواجهتين.

وأمام إيفرتون، انتظر فريق يايسله حتى الدقيقة الـ85 ليجبر الحارس جوردان بيكفورد على التصدي لأول تسديدة، وكانت محاولة أرضية ضعيفة من ويسا.

وحتى خلال الفوز على كريستال بالاس بهدفين دون رد، سجل نيوكاسل هدفيه من تسديدتيه الوحيدتين على المرمى.

وخلال مبارياته التسع، بلغ متوسط تسديدات نيوكاسل على المرمى 3.2 تسديدة فقط في المباراة الواحدة، وهو ثاني أقل معدل بالتساوي بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن الفريق سدد 17 كرة أمام إيفرتون، فإن عشر تسديدات جاءت من خارج منطقة الجزاء، في مؤشر واضح على المشكلات التي يواجهها في صناعة الفرص واختراق دفاعات المنافسين.

والواقع أن الطريقة التي يحاول نيوكاسل من خلالها صناعة فرص التسجيل لا تبدو واضحة حتى الآن.

وأرجع يايسله قلة التسديدات على المرمى إلى عجز لاعبيه عن إيجاد «الحلول اللازمة لاختراق خط الضغط الأول واللعب بصورة أكثر توجهاً نحو المرمى».

وقال: «حتى عندما تفتقر إلى الثقة، ينبغي أن تكون قادراً على إيصال الكرة إلى منطقة الجزاء بالسرعة الكافية؛ لأنك بذلك تجبر المدافعين على الدفاع وتضعهم أمام مهمة أكثر صعوبة».

ولا تبدو «الهوية» التي يتحدث عنها يايسله واضحة أيضاً عندما يفقد نيوكاسل الاستحواذ على الكرة.

فالضغط العالي الذي يحاول الفريق تطبيقه لا يحقق فاعليته إلا على فترات متقطعة، ورغم حديث المدرب عن رغبته في محاصرة المنافس داخل مناطقه فور فقدان الكرة، فإن المساحات الشاسعة التي يتركها نيوكاسل في وسط الملعب تسمح للفرق المنافسة بالتقدم بسهولة، وتجعله عرضة للهجمات الانتقالية.

وسدد إيفرتون 16 كرة باتجاه مرمى نيوكاسل، بينها خمس تسديدات على المرمى، وهي أرقام تتوافق مع الاتجاه العام للأداء الدفاعي للفريق طوال الموسم.

إذ يسمح نيوكاسل لمنافسيه بتسديد 17.1 كرة في المتوسط خلال المباراة الواحدة، بينها 5.1 تسديدة على المرمى، وهما ثاني ورابع أعلى معدلين على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكشف هذه الأرقام عن هشاشة دفاعية متواصلة، تعكسها أيضاً سلسلة المباريات التي فشل خلالها الفريق في المحافظة على نظافة شباكه.

فقد وصل نيوكاسل إلى 14 مباراة متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي دون الخروج بشباك نظيفة، وهو رقم سلبي غير مسبوق في تاريخ النادي.

وترتفع السلسلة إلى 17 مباراة متتالية في مختلف المسابقات على ملعب سانت جيمس بارك.

ويعاني الفريق ضعفاً واضحاً في عمقه الدفاعي، وقد تجلى ذلك في الأخطاء التي سبقت هدف الفوز الذي سجله ثيرنو باري لإيفرتون، إلى جانب الأداء السيئ لحارس المرمى لوكاس هورنيتشيك.

واتهم يايسله لاعبيه بأنهم كانوا «نائمين» عندما نفذ إيفرتون ركلة حرة سريعة أدت إلى الهدف.

لكن انتقادات المدرب لم تكن بقسوة التقييم الذي أصدرته مجموعة «وور فلاغز» الجماهيرية، المسؤولة عن تنظيم العروض الجماهيرية قبل المباريات.

فقد نشرت المجموعة عبر منصة «إكس» تعليقاً ساخراً جاء فيه: «هذا نيوكاسل 0.2 وليس نيوكاسل 2.0... أداء مثير للشفقة».

وتتجه الأنظار أيضاً إلى الإدارة التي اختارت يايسله لقيادة الفريق، وفي مقدمتها الرئيس التنفيذي ديفيد هوبكنسون والمدير الرياضي روس ويلسون.

وكان المسؤولان قد أشرفا على فترة الانتقالات الصيفية، التي وصفاها لاحقاً بأنها سارت «وفق الخطة تماماً»، باستثناء بيع برونو غيمارايش.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، كثر الحديث داخل نيوكاسل عن الخطط والمشروعات والتصورات الفنية، لكن ما تحقق على أرض الملعب ظل أقل بكثير من حجم تلك التصريحات.

ولا توجد قراءة مشجعة لما قاله يايسله عقب مواجهة إيفرتون، كما أن الكلمات لم تعد قادرة على صرف الأنظار عن الأدلة الواضحة التي تقدمها المباريات.

وسواء كان الأداء الذي ظهر به نيوكاسل أمام إيفرتون جزءاً من خطة المدرب أم خروجاً عليها، فإن الحقيقة أن الفريق قدم مباراة سيئة للغاية، ولم تكن الأولى من نوعها خلال الموسم الحالي.

وأصبح يايسله مطالباً بإيجاد طريقة تجعل لاعبيه يطبقون أفكاره الفنية بالفعل، أو التخلي عن تلك الأفكار بالكامل والبحث عن نهج مختلف.

أما الاستمرار بالأسلوب الحالي، وسط غياب الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية والتفاهم بين المدرب ولاعبيه، فلا يبدو أنه سيقود نيوكاسل إلا إلى نتيجة واحدة.