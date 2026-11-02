الدوري الإنجليزي: إيفرتون يعمّق جراح نيوكاسل ومدربه يايسله

عمّق إيفرتون جراح مضيفه نيوكاسل يونايتد بعدما تغلب عليه 1-0، الاثنين، في ختام منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليزيد الضغوط على مدرب أصحاب الأرض الألماني ماتياس يايسله.

وسجل الفرنسي تيرنو باري هدف المباراة الوحيد بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، مستغلاً كرة مرتدة من الحارس التشيكي لوكاس هورنيتشيك، ليمنح فريقه انتصاره الثاني على نيوكاسل في غضون خمسة أيام، بعدما سبق له الفوز عليه 3-1 في الدور الرابع من كأس الرابطة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما تكبد خسارته الرابعة في آخر خمس مباريات بمختلف المسابقات.

يايسله في وضع حرج (رويترز)

وشهدت الثواني الأخيرة من اللقاء طرد لاعب نيوكاسل جاكوب رامسي، إثر تلقيه إنذارين خلال دقيقة واحدة، بعد تدخل عنيف على هاريسون أرمسترونغ.

وتعرض يايسله ولاعبوه لصافرات استهجان من الجماهير عند نهاية الشوط الأول، وتجددت الانتقادات عقب صافرة النهاية، في ظل تراجع نتائج الفريق الذي لم يحقق سوى انتصارين في مبارياته السبع الأخيرة بمختلف المسابقات.

وكان المدرب الألماني قد تولى المهمة مطلع الموسم خلفاً لإيدي هاو، بعد تجربة سابقة مع ريد بول سالزبورغ النمساوي والأهلي السعودي، لكنه يواجه ضغوطاً متزايدة قبل المواجهة المرتقبة أمام فولهام، السبت، والتي بات مطالباً خلالها بتحقيق نتيجة إيجابية لتخفيف حدة الانتقادات.

في المقابل، استعاد إيفرتون نغمة الانتصارات في الدوري بعد خسارتين متتاليتين أمام أرسنال وتشلسي، محققاً أول فوز خارج ملعبه في المسابقة منذ 28 فبراير (شباط) الماضي.

وغاب جاك غريليش عن تشكيلة إيفرتون للمباراة الثانية توالياً، بعدما استُبعد على خلفية مخالفة انضباطية داخل النادي.