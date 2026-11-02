جوناثان فييرا أسطورة لاس بالماس يعتزل كرة القدم

أعلن الإسباني جوناثان فييرا اعتزاله كرة القدم في سن 37 عاماً، منهياً مسيرة احترافية امتدت لسنوات وشهدت ارتباطاً وثيقاً بنادي لاس بالماس، فيما يستعد لبدء مرحلة جديدة في مشواره من خلال العمل في مجال التدريب.

وتخرج فييرا من أكاديمية لاس بالماس، وظهر مع الفريق الأول للمرة الأولى عام 2010، ولعب للنادي خلال خمس فترات مختلفة، خاض خلالها 295 مباراة رسمية سجل فيها 76 هدفاً.

وارتبطت مسيرته مع لاس بالماس بتحقيق الصعود إلى الدوري الإسباني مرتين، في موسمي 2012-2013 و2014-2015.

وبعيداً عن لاس بالماس، لعب فييرا لأندية بلنسية ورايو فايكانو وألميريا في إسبانيا، وستاندارد لييغ البلجيكي، وبكين جوان الصيني، وجوهور الماليزي، وخورفكان الإماراتي، وراتشابوري التايلاندي، الذي خاض معه آخر تجاربه الاحترافية.

كما ارتدى قميص المنتخب الإسباني، وخاض مباراته الدولية الأولى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2017 أمام ألبانيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية يعتزم فييرا البدء في خوض الدورات التدريبية والحصول على المؤهلات اللازمة، تمهيداً لخوض تجربة العمل مديراً فنياً خلال الفترة المقبلة.

وكشف اللاعب عن أن أحد أكبر أحلامه يتمثل في العودة يوماً ما إلى لاس بالماس، لكن هذه المرة من مقعد المدير الفني. وهي فكرة ينظر إليها بحماس كبير.