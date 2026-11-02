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تن هاغ: هبوط «مانشستر يونايتد» بات احتمالاً حقيقياً

إريك تن هاغ (رويترز)
إريك تن هاغ (رويترز)
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تن هاغ: هبوط «مانشستر يونايتد» بات احتمالاً حقيقياً

إريك تن هاغ (رويترز)
إريك تن هاغ (رويترز)

قال إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إن هبوط الفريق بات احتمالاً حقيقياً بسبب ​قوة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته 2-0 أمام تشيلسي، يوم السبت، بعدما تركته الهزيمة متقدماً بمركز واحد فقط على منطقة الهبوط. ويحتل مانشستر يونايتد المركز 17 برصيد 7 نقاط من 9 مباريات، متقدماً بفارق الأهداف على كريستال بالاس، الذي يحتل أول مراكز منطقة ‌الهبوط.

ولم يحقق ‌يونايتد أي فوز في ​آخِر ‌9 ⁠مباريات، ​وهي أطول ⁠سلسلة دون فوز للفريق منذ عام 1984، وفق شركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات الرياضية.

وقرر مجلس إدارة مانشستر يونايتد الإبقاء على المدرب الحالي مايكل كاريك لقيادة الفريق أمام تشيلسي، رغم الهزيمة 3-0 من ضيفه بورنموث، والخسارة الساحقة 4-1 ⁠أمام كومو في دوري أبطال أوروبا ‌قبل المباراة.

وردّاً على سؤال ‌حول احتمال هبوط مانشستر يونايتد، ​للمرة الأولى منذ أكثر ‌من نصف قرن، قال تن هاغ، لشبكة ‌«إي إس بي إن»: «في الدوري الإنجليزي، هذا ممكن، بالتأكيد، ببساطة لأن جميع الفرق قوية».

وأضاف: «جميع الفرق قوية، وجميع المدربين جيدون. وإذا وقعت في الجانب الخاطئ مرة واحدة ودخلت حقاً ‌في تلك الدائرة المفرغة، نعم، عندها يمكن أن يصبح الأمر صعباً للغاية».

كان ⁠تن ⁠هاغ قد انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2022، وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، خلال فترة تولّيه المنصب قبل إقالته في عام 2024.

وقال المدرب الهولندي، الذي عُيّن مديراً فنياً لنادي تفينتي، قبل انطلاق موسم 2026-2027: «قبل وصولي، مرت 6 سنوات دون فوز يونايتد بأي لقب. انظروا إلى أين وصلوا الآن».

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق روما الإيطالي في دوري ​أبطال أوروبا، غداً الثلاثاء، ​قبل أن يواجه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.

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«تصفيات أمم أفريقيا 2027»: إصابة بلغالي تُقلق مدرب الجزائر حمداني

رفيق بلغالي (أ.ب)
رفيق بلغالي (أ.ب)
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«تصفيات أمم أفريقيا 2027»: إصابة بلغالي تُقلق مدرب الجزائر حمداني

رفيق بلغالي (أ.ب)
رفيق بلغالي (أ.ب)

أقلقت إصابة الظهير الأيمن الدولي رفيق بلغالي مع فريقه تورينو الإيطالي، مدرب الجزائر إبراهيم حمداني، قبل انطلاق معسكر «الخضر» لمواجهتيْ توغو، ضِمن تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

وخرج بلغالي (24 عاماً) في الدقيقة 71 من المواجهة التي خسرها تورينو أمام مُضيفه فروزينوني 0-2، الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ولم يُعلن النادي حجم الإصابة أو مدة غياب اللاعب، الذي سبق أن غاب عن مباراة واحدة لفريقه الجديد، ضِمن مسابقة الكأس في أغسطس (آب) الماضي، بسبب الإصابة التي غيّبته لفترتين قصيرتين عن ناديه السابق فيرونا في الموسم الماضي.

كما غاب بلغالي مع مواجهتيْ زامبيا وبوروندي في التصفيات الأفريقية، كما عن ودية النيجر بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرّض لها خلال مشاركته في كأس أفريقيا 2025.

ويستعدّ المنتخب الجزائري لمواجهتين مع توغو في 14 و17 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضِمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

ويتصدر منتخب «محاربي الصحراء» المجموعة التاسعة بـ4 نقاط بعد الفوز على زامبيا 3-1 والتعادل مع بوروندي 2-2.

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الرياضة رياضة عالمية

تن هاغ: هبوط «مانشستر يونايتد» بات احتمالاً حقيقياً

إريك تن هاغ (رويترز)
إريك تن هاغ (رويترز)
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تن هاغ: هبوط «مانشستر يونايتد» بات احتمالاً حقيقياً

إريك تن هاغ (رويترز)
إريك تن هاغ (رويترز)

قال إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إن هبوط الفريق بات احتمالاً حقيقياً بسبب ​قوة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته 2-0 أمام تشيلسي، يوم السبت، بعدما تركته الهزيمة متقدماً بمركز واحد فقط على منطقة الهبوط. ويحتل مانشستر يونايتد المركز 17 برصيد 7 نقاط من 9 مباريات، متقدماً بفارق الأهداف على كريستال بالاس، الذي يحتل أول مراكز منطقة ‌الهبوط.

ولم يحقق ‌يونايتد أي فوز في ​آخِر ‌9 ⁠مباريات، ​وهي أطول ⁠سلسلة دون فوز للفريق منذ عام 1984، وفق شركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات الرياضية.

وقرر مجلس إدارة مانشستر يونايتد الإبقاء على المدرب الحالي مايكل كاريك لقيادة الفريق أمام تشيلسي، رغم الهزيمة 3-0 من ضيفه بورنموث، والخسارة الساحقة 4-1 ⁠أمام كومو في دوري أبطال أوروبا ‌قبل المباراة.

وردّاً على سؤال ‌حول احتمال هبوط مانشستر يونايتد، ​للمرة الأولى منذ أكثر ‌من نصف قرن، قال تن هاغ، لشبكة ‌«إي إس بي إن»: «في الدوري الإنجليزي، هذا ممكن، بالتأكيد، ببساطة لأن جميع الفرق قوية».

وأضاف: «جميع الفرق قوية، وجميع المدربين جيدون. وإذا وقعت في الجانب الخاطئ مرة واحدة ودخلت حقاً ‌في تلك الدائرة المفرغة، نعم، عندها يمكن أن يصبح الأمر صعباً للغاية».

كان ⁠تن ⁠هاغ قد انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2022، وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، خلال فترة تولّيه المنصب قبل إقالته في عام 2024.

وقال المدرب الهولندي، الذي عُيّن مديراً فنياً لنادي تفينتي، قبل انطلاق موسم 2026-2027: «قبل وصولي، مرت 6 سنوات دون فوز يونايتد بأي لقب. انظروا إلى أين وصلوا الآن».

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق روما الإيطالي في دوري ​أبطال أوروبا، غداً الثلاثاء، ​قبل أن يواجه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.

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كرة القدم رياضة بريطانيا
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زفيريف يعتلي صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

ألكسندر زفيريف (رويترز)
ألكسندر زفيريف (رويترز)
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زفيريف يعتلي صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

ألكسندر زفيريف (رويترز)
ألكسندر زفيريف (رويترز)

اعتلى الألماني ألكسندر زفيريف صدارة التصنيف العالمي، الصادر من الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، اليوم (الاثنين). وأصبح زفيريف اللاعب رقم 30 فقط في تاريخ التنس الذي يعتلي صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين منذ استحداثه في عام 1973. وكان بوريس بيكر آخر لاعب تنس ألماني يتصدر التصنيف العالمي قبل 35 عاما.

وشهدت قائمة المصنفين العشرة الأوائل عدة تغييرات؛ حيث دخل الإسباني الشاب رافاييل خودار القائمة باحتلاله المركز العاشر، بينما تقدم مركزاً كل من الفرنسي آرثر فيلس، والأميركي فرنسي تيافوي، والأسترالي أليكس دي مينور.

واحتل زفيريف صدارة التصنيف برصيد 9550 نقطة وضمن إنهاء العام في صدارة التصنيف، بينما تراجع الإيطالي يانيك سينر إلى المركز الثاني برصيد 9450 نقطة؛ حيث أعلن نهاية موسمه في وقت سابق بسبب التعافي من الإصابة.

واحتل المركز الثالث الإسباني كارلوس ألكاراس برصيد 6100، وخلفه الأميركي بن شيلتون برصيد 4530، ثم الروسي دانييل ميدفيديف برصيد 3860 نقطة. وجاء في المركز السادس الإيطالي فلافيو كوبولي برصيد 3690 نقطة، وخلفه فيلس برصيد 3525، ثم تيفاوي برصيد 3430 نقطة، ثم دي مينور برصيد 3410 نقطة، بينما احتل خودار المركز العاشر برصيد 3209 نقطة.

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