كوفنتري سيتي يفتح تحقيقا في إساءة أحد جماهيره لمشجع سندرلاند الراحل

أعلن نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي، أنه يجري تحقيقا حول مقطع فيديو يظهر فيه أحد مشجعيه وهو يستفز جماهير نادي سندرلاند، بصورة للطفل الراحل برادلي لاوري، الذي كان من مشجعي سندرلاند، وذلك خلال مباراة أقيمت السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لاوري كان قد خطف قلوب عشاق كرة القدم حول العالم عندما ظهر كـمرافق للاعبي سندرلاند ، وذلك بعد تشخيص إصابته بـ «الورم الأرومي العصبي»، وهو نوع نادر من سرطانات الأطفال، وقد وافته المنية في عام 2017 عن عمر ست سنوات.

وقال كوفنتري في بيان له الأحد: «نادي كوفنتري سيتي على علم بمقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بواقعة حدثت خلال مباراتنا ضد سندرلاند».

وأضاف البيان: «النادي لا يتسامح مع السلوك المسيء، وسيتواصل مع السلطات المعنية لتحديد الإجراء المناسب الذي سيتم اتخاذه».

ومن جانبها، أصدرت جيما، والدة برادلي لاوري، بياناً عبر «مؤسسة برادلي لاوري»، وهي مؤسسة مهتمة بجمع التبرعات ونشر الوعي لدعم الأطفال المرضى، قالت فيه: «يستحق ابني الجميل أن نتذكره بالحب، لا بالكراهية».

وتابعت: «لقد قضى برادلي جزءا كبيرا من حياته القصيرة في صراع مع السرطان وتحمل علاجات لا ينبغي لأي طفل أن يواجهها، إن رؤية ذكرى جميلة كهذه تستخدم بطريقة قاسية ومؤلمة كهذه، تجعل قلبي يعتصر ألما».