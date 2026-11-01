كرامر مدير دورتموند: قادرون على الاحتفاظ بأبرز لاعبينا

أكد كارستن كرامر، المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن النادي لن يكون مضطراً إلى بيع أبرز لاعبيه، رغم تكبده خسائر مالية تجاوزت 20 مليون يورو خلال السنة المالية الماضية.

وأعلن النادي الألماني تسجيل خسائر سنوية مجمعة بلغت 21.7 مليون يورو (24.3 مليون دولار) خلال السنة المالية 2025-2026، بعدما حقق أرباحاً بقيمة 6.7 مليون يورو في العام السابق.

وقال كرامر، في تصريحات لمحطة «سبورت 1» التلفزيونية، الأحد: «أنا واثق للغاية بقدرتنا على الحفاظ على قوام الفريق خلال الصيف المقبل».

وأضاف: «نحن نتمتع بمتانة مالية في جوهرنا، ونعمل أيضاً على ضمان عدم اضطرارنا إلى بيع اللاعبين».

ومع ذلك، لم يستبعد كرامر إمكانية رحيل بعض اللاعبين خلال فترات الانتقالات المقبلة.

وقال المسؤول البالغ من العمر 57 عاماً: «إذا ظهرت فرص اقتصادية، فسوف ندرسها. لا أريد استبعاد أي شيء، لكننا لا نعمل بهدف بيع اللاعبين باستمرار، بل نسعى إلى مواصلة التطور داخل الملعب».

ويتقاسم دورتموند صدارة الدوري الألماني مع غريمه بايرن ميونيخ، بعدما تعادل الفريقان 2-2 في بافاريا السبت، وذلك بعد مرور ثماني جولات فقط من المسابقة هذا الموسم.

وكان دورتموند توّج بلقب الدوري الألماني للمرة الأخيرة تحت قيادة مدربه الأسبق يورغن كلوب عام 2012. ومنذ ذلك الحين، احتكر بايرن ميونيخ اللقب، باستثناء عام 2024، عندما حقق باير ليفركوزن مفاجأة كبيرة وتوج بالبطولة دون أن يتعرض لأي هزيمة.

كما ترك كرامر الباب مفتوحاً أمام إمكانية تدعيم تشكيلة المدرب نيكو كوفاتش خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال: «الحقيقة أننا قادرون على التحرك في أي وقت، وإذا ظهرت حاجة إلى إبرام صفقة، فبالتأكيد ستكون لدينا القدرة على تنفيذها».