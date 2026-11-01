دي تزيربي: روح الفريق وراء انتفاضة توتنهام في الدوري الإنجليزي

يعتقد روبرتو دي تزيربي، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أن التحول الذي طرأ على نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يعود إلى نجاح تشكيلته الجديدة في استعادة روح العمل الجماعي وتكوين فريق متماسك.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» أن توتنهام قدم أداء منضبطاً ليحقق الفوز على كريستال بالاس 2 - 0، مع خوض الأخير معظم المباراة بـ10 لاعبين، مساء السبت، محققاً 3 انتصارات متتالية في الدوري لأول مرة منذ 616 يوماً.

وكانت رحلة الفريق إلى «ماربيا» الشهر الماضي نقطة التحول التي مهدت لهذا التحسن. وبعد إنفاق 380 مليون جنيه إسترليني (426 مليون دولار) على ضم 10 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الأخيرة، من جانب عائلة لويس؛ مالكة حصة الغالبية في النادي، يرى دي تزيربي أن توتنهام استعاد أخيراً هويته بوصفه فريقاً متجانساً.

وقال دي تزيربي: «أعتقد أننا كنا نقدم أداءً جيداً حتى قبل فترة التوقف الدولي».

وأضاف: «ربما لم نكن نقدم أداءً جيداً طيلة 90 دقيقة، لكننا لعبنا بشكل مميز في أجزاء كثيرة من المباريات. لم نكن نسجل الأهداف، ونستقبل هدفاً ساذجاً، ثم نفقد طاقتنا وروحنا المعنوية، وكذلك الترابط المطلوب بين اللاعبين». وتابع: «إذا قارنا بين توتنهام قبل فترة التوقف الدولي وبعدها، فسنجد أننا نلعب الآن فريقاً واحداً».

وأوضح: «قبل فترة التوقف الدولي، كنا نملك مجموعة من اللاعبين المميزين للغاية، لكننا لم نكن نلعب بصفتنا فريقاً».

وبات الانسجام المتنامي بين لاعبي توتنهام واضحاً؛ مما تجلى مجدداً السبت؛ عندما احتفل البدلاء بحرارة مع آرتشي غراي، صاحب هدف التقدم، حين احتشدوا حوله أمام مقاعد البدلاء عقب تسجيله هدفاً بضربة رأس في الدقيقة الـ25.

وقدم غراي أداءً مميزاً آخر في مركز الظهير الأيمن، وذلك في المباراة الـ9 هذا الموسم التي يبدأها اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في مركز يختلف عن مركزه الأساسي.

وقال مدرب توتنهام: «لقد تطور مستواه كثيراً. فمنذ مباراة مانشستر يونايتد، يقدم أداءً رائعاً للغاية ويلعب بعقلية لاعب ناضج».

وأضاف: «لم أرغب في المخاطرة بتعرضه لبطاقة صفراء ثانية. أشعر بالأسف لأن أداءه كان جيداً للغاية». وتابع: «شرحت له أسباب اتخاذ هذا القرار، لكنني أعتقد أنه كان القرار الصحيح في ذلك التوقيت».