كيميتش يكشف صعوبة العودة للملاعب عقب وفاة والده

تحدث جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى عن وفاة والده المفاجئة عقب تعادل فريقه مع بوروسيا دورتموند 2/2، أمس (السبت).

وقال كيميتش: «الأسبوع الماضي كان صعباً للغاية على عائلتي، وعليَّ أيضاً. والدي كان موجوداً دائماً من أجلي. كان دائماً بجواري. دائماً ما ساندني وآمن بي حتى في الأوقات التي لم أكن أومن بها بنفسي».

وأضاف اللاعب الذي ارتدى شارة قيادة بايرن مع عودته، بعدما غاب عن آخر ثلاث مباريات: «لهذا السبب كانت عودتي صعبة للغاية، لأن اللحظات التي أكون فيها على أرض الملعب، هي تحديداً الأوقات التي أفكر فيها به أكثر من أي وقت آخر».

وتوفي بيرثولد كيميتش الأسبوع الماضي عن عمر 57 عاماً.

وقال: «كان من المهم أن أعود، وأن أحاول استعادة روتيني اليومي. حتى وإن تمنيت أحياناً لو يتوقف العالم عن الدوران ولو قليلاً. لكنه -لحسن الحظ ولسوئه في آن معاً- يواصل المضي قدماً».

وأضاف أنه كان سعيداً للعودة إلى الفريق، وأعرب عن امتنانه للتعازي والمواساة التي تلقاها هو وعائلته.

وقال: «الدعم الذي تلقيتُه من النادي والاتحاد الألماني لكرة القدم وكل من حولنا كان مميزاً للغاية. كان يعني الكثير لي».