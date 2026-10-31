«البوندسليغا»: دورتموند يخطف التعادل من بايرن في «الكلاسيكر»... وكين يهدر ركلة جزاء

خطف بوروسيا دورتموند التعادل في الدقائق الأخيرة على أرضه مضيّفه بايرن ميونيخ بنتيجة 2-2، السبت، في قمة الكرة الألمانية «الكلاسيكر»، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا».

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق الأهداف فقط عن دورتموند صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة في بدايتها تكريم هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) الاثنين الماضي بعد تفوقه على الثنائي كيليان مبابي ولامين يامال نجمي ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

وخلال المباراة عانى بايرن ميونيخ من اضطراره لتولي الإنجليزي آرون دانكس، الذي يتولى مهام تدريب الفريق بدلاً من فينسن كومباني الغائب بسبب مرضه، حيث أجرى الفريق ثلاثة تبديلات اضطرارية شهدت خروج كل من إسماعيل صيباري وسيرج غنابري ومايكل أوليسي خلال 90 دقيقة.

وسجل دورتموند هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة 33 بداعي وجود تدخل على حارس مرمى بايرن ميونيخ يوناس أوربيغ، قبل أن ينجح الفريق البافاري في تسجيل هدف التقدم عن طريق كونراد لايمر في الدقيقة 38.

هاري كين لحظة إهداره ركلة الجزاء بمواجهة دورتموند (رويترز)

وفي الدقيقة 55 أهدر هاري كين فرصة تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ بعدما أضاع ضربة جزاء، ثم سجل دورتموند هدف التعادل عن طريق سيرهو جيراسي في الدقيقة 60.

وعاد بايرن ميونيخ للتقدم مجدداً عن طريق مدافعه دايوت أوباميكانو في الدقيقة 66، قبل أن يسجل فابيو سيلفا هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 89.