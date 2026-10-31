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«البوندسليغا»: دورتموند يخطف التعادل من بايرن في «الكلاسيكر»... وكين يهدر ركلة جزاء

فابيو سيلفا يحتفل بهدف التعادل القاتل لدورتموند في مرمى بايرن (د.ب.أ)
فابيو سيلفا يحتفل بهدف التعادل القاتل لدورتموند في مرمى بايرن (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: دورتموند يخطف التعادل من بايرن في «الكلاسيكر»... وكين يهدر ركلة جزاء

فابيو سيلفا يحتفل بهدف التعادل القاتل لدورتموند في مرمى بايرن (د.ب.أ)
فابيو سيلفا يحتفل بهدف التعادل القاتل لدورتموند في مرمى بايرن (د.ب.أ)

خطف بوروسيا دورتموند التعادل في الدقائق الأخيرة على أرضه مضيّفه بايرن ميونيخ بنتيجة 2-2، السبت، في قمة الكرة الألمانية «الكلاسيكر»، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا».

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق الأهداف فقط عن دورتموند صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة في بدايتها تكريم هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) الاثنين الماضي بعد تفوقه على الثنائي كيليان مبابي ولامين يامال نجمي ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

وخلال المباراة عانى بايرن ميونيخ من اضطراره لتولي الإنجليزي آرون دانكس، الذي يتولى مهام تدريب الفريق بدلاً من فينسن كومباني الغائب بسبب مرضه، حيث أجرى الفريق ثلاثة تبديلات اضطرارية شهدت خروج كل من إسماعيل صيباري وسيرج غنابري ومايكل أوليسي خلال 90 دقيقة.

وسجل دورتموند هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة 33 بداعي وجود تدخل على حارس مرمى بايرن ميونيخ يوناس أوربيغ، قبل أن ينجح الفريق البافاري في تسجيل هدف التقدم عن طريق كونراد لايمر في الدقيقة 38.

هاري كين لحظة إهداره ركلة الجزاء بمواجهة دورتموند (رويترز)

وفي الدقيقة 55 أهدر هاري كين فرصة تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ بعدما أضاع ضربة جزاء، ثم سجل دورتموند هدف التعادل عن طريق سيرهو جيراسي في الدقيقة 60.

وعاد بايرن ميونيخ للتقدم مجدداً عن طريق مدافعه دايوت أوباميكانو في الدقيقة 66، قبل أن يسجل فابيو سيلفا هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 89.

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فان بول فان هيكي (يساراً) يحتفل مع زميله المصري عمر مرموش بثاني أهداف «السبيرز» (إ.ب.أ)
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«البريميرليغ»: توتنهام يواصل صحوته بفوز ثالث توالياً على كريستال بالاس

فان بول فان هيكي (يساراً) يحتفل مع زميله المصري عمر مرموش بثاني أهداف «السبيرز» (إ.ب.أ)
فان بول فان هيكي (يساراً) يحتفل مع زميله المصري عمر مرموش بثاني أهداف «السبيرز» (إ.ب.أ)

واصل فريق توتنهام هوتسبير صحوته بفوز ثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالتغلب على جاره اللندني كريستال بالاس بنتيجة 2/ صفر ضمن منافسات الجولة التاسعة، السبت. تلقى الضيوف ضربة مؤلمة بعد مرور 13 دقيقة؛ إذ قرر الحكم طرد الفرنسي جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس ببطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخل عنيف ضد ميكي فان دي فين مدافع توتنهام. واستغل أصحاب الأرض النقص العددي بشكل مميز، وتقدموا في النتيجة سريعاً بهدف سجله أرشي غراي بضربة رأس في الدقيقة 25 بعد ركلة ركنية نفذها الغاني محمد قدوس. وأضاف فان بول فان هيكي الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد عرضية متقنة من ماتيوس فيرنانديز. وبخلاف الهدفين، وصل توتنهام إلى مرمى منافسه بنحو 30 فرصة، لكن دين هندرسون حارس كريستال بالاس تصدى للعديد من المحاولات، إضافة إلى إهدار أندي روبرتسون وقدوس وعمر مرموش وماتياس تيل ودومينيك سولانكي، محاولات أخرى سهلة. بهذه النتيجة، يرتقي توتنهام للمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، ليتنفس الصعداء بعد بداية متعثرة للغاية تحت قيادة مديره الفني الإيطالي روبرتو دي تشيربي. في المقابل، أصبح الفرنسي بيير ساغ مدرب كريستال بالاس تحت تهديد الإقالة؛ إذ تراجع كريستال بالاس للمركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد خسارة ثالثة على التوالي، والسادسة للفريق اللندني في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم. وسيكون كريستال بالاس على موعد مع اختبارين على أرضه أمام هوفنهايم الألماني في الدوري الأوروبي يوم الخميس القادم، وبعده بثلاثة أيام يستقبل ليفربول في ملعب «سيلهرست بارك». أما توتنهام فسيخوض مباراة واحدة قبل التوقف الدولي عندما يحل ضيفاً على ليدز يونايتد يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: ريال بيتيس يعمّق جراح مالاغا «المتذيّل» بثنائية

مارك بارترا (يميناً) يحتفل مع قائده المخضرم إيسكو بهدفه الافتتاحي في مرمى مالاغا (أ.ف.ب)
مارك بارترا (يميناً) يحتفل مع قائده المخضرم إيسكو بهدفه الافتتاحي في مرمى مالاغا (أ.ف.ب)
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«لا ليغا»: ريال بيتيس يعمّق جراح مالاغا «المتذيّل» بثنائية

مارك بارترا (يميناً) يحتفل مع قائده المخضرم إيسكو بهدفه الافتتاحي في مرمى مالاغا (أ.ف.ب)
مارك بارترا (يميناً) يحتفل مع قائده المخضرم إيسكو بهدفه الافتتاحي في مرمى مالاغا (أ.ف.ب)

ألحق فريق ريال بيتيس بضيفه مالاغا خسارة جديدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.

وفاز بيتيس على مالاغا بنتيجة 2/ 1، ليعود لانتصاراته بعدما كان قد تعادل في الجولة الماضية مع سيلتا فيغو، في حين تلقى مالاغا الهزيمة السادسة هذا الموسم.

وسجّل مارك باترا هدف التقدم لريال بيتيس في الدقيقة 38، ثم أضاف بابلو فورناليس هدفاً ثانياً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ونجح أدريان نينو في تسجيل هدف تقليص الفارق لمالاغا في الدقيقة 68.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، أما مالاغا فيتذيل الترتيب وله 5 نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم في الدوري الإسباني.

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«البوندسليغا»: دورتموند يخطف التعادل من بايرن في «الكلاسيكر»... وكين يهدر ركلة جزاء

فابيو سيلفا يحتفل بهدف التعادل القاتل لدورتموند في مرمى بايرن (د.ب.أ)
فابيو سيلفا يحتفل بهدف التعادل القاتل لدورتموند في مرمى بايرن (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: دورتموند يخطف التعادل من بايرن في «الكلاسيكر»... وكين يهدر ركلة جزاء

فابيو سيلفا يحتفل بهدف التعادل القاتل لدورتموند في مرمى بايرن (د.ب.أ)
فابيو سيلفا يحتفل بهدف التعادل القاتل لدورتموند في مرمى بايرن (د.ب.أ)

خطف بوروسيا دورتموند التعادل في الدقائق الأخيرة على أرضه مضيّفه بايرن ميونيخ بنتيجة 2-2، السبت، في قمة الكرة الألمانية «الكلاسيكر»، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا».

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق الأهداف فقط عن دورتموند صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة في بدايتها تكريم هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) الاثنين الماضي بعد تفوقه على الثنائي كيليان مبابي ولامين يامال نجمي ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

وخلال المباراة عانى بايرن ميونيخ من اضطراره لتولي الإنجليزي آرون دانكس، الذي يتولى مهام تدريب الفريق بدلاً من فينسن كومباني الغائب بسبب مرضه، حيث أجرى الفريق ثلاثة تبديلات اضطرارية شهدت خروج كل من إسماعيل صيباري وسيرج غنابري ومايكل أوليسي خلال 90 دقيقة.

وسجل دورتموند هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة 33 بداعي وجود تدخل على حارس مرمى بايرن ميونيخ يوناس أوربيغ، قبل أن ينجح الفريق البافاري في تسجيل هدف التقدم عن طريق كونراد لايمر في الدقيقة 38.

هاري كين لحظة إهداره ركلة الجزاء بمواجهة دورتموند (رويترز)

وفي الدقيقة 55 أهدر هاري كين فرصة تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ بعدما أضاع ضربة جزاء، ثم سجل دورتموند هدف التعادل عن طريق سيرهو جيراسي في الدقيقة 60.

وعاد بايرن ميونيخ للتقدم مجدداً عن طريق مدافعه دايوت أوباميكانو في الدقيقة 66، قبل أن يسجل فابيو سيلفا هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 89.

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