بايرن ميونيخ يحتفل بهاري كين أمام دورتموند بعد فوزه بالكرة الذهبية

احتفل نادي بايرن ميونيخ الألماني بمهاجمه الإنجليزي هاري كين، وذلك بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) للمرة الأولى في مسيرته.
وحصل كين على الجائزة الإثنين الماضي في الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، والإسباني لامين يامال نجم برشلونة في التصويت.
وقبل انطلاق مواجهة الفريق البافاري مع بوروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني السبت، حرص بايرن ميونيخ على الاحتفاء بمهاجمه الإنجليزي.
ونزل كين إلى أرض الملعب مصطحباً الجائزة معه إلى أرض ملعب «أليانز أرينا» وسط تصفيق من الجماهير والمسؤولين في بايرن ميونيخ ولاعبو الفريقين.
وشهد احتفال بايرن بكين وجود زوجته وأولاده على أرض الملعب، ووجه كين رسالة شكر للجماهير والداعمين له قبل انطلاق المباراة أمام دورتموند.