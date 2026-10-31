بايرن ميونيخ يحتفل بهاري كين أمام دورتموند بعد فوزه بالكرة الذهبية

أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب ليفانتي في الدوري الإسباني، مشيراً إلى أن الأرقام القياسية التي تتحقق، إنما هي نتاج جهد مشترك من كل عناصر الفريق.

وفاز أتلتيكو مدريد السبت 2 - 0 على ليفانتي في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، ليصل سيميوني للفوز رقم 344 على مستوى الدوري، ويعادل رقم المدرب التاريخي لويس أراغونيس.

وتحدث سيميوني، إلى شبكة «موفي ستار» عقب فوز فريقه على ليفانتي حيث قال: «أنا سعيد بأداء الفريق. لقد بدأوا الشوط الأول بشكل جيد؛ كنا نعلم أنهم فريق شجاع، لا سيما في الجانب الهجومي. إنهم يتمتعون بالسرعة، ويصلون بعدد كبير من اللاعبين إلى منطقة الجزاء، وهذا بالضبط ما فعلوه».

وأضاف: «تصدى أوبلاك لكرة مهمة في الدقائق العشر الأولى، ثم دخلنا في أجواء المباراة تدريجياً ووجدنا مساحات للهجوم. بعد إلغاء الهدف، أدرك الفريق أن بإمكاننا تشكيل خطورة عليهم، وبالفعل جاء الهدف.

وفي الشوط الثاني، أعتقد أن الفريق قدم مباراة رائعة وكان الطرف الأفضل؛ كان بإمكاننا تسجيل هدف ثانٍ في وقت أبكر، وقد جاء الهدف الثاني بطريقة رائعة. بعد ذلك، كان علينا الدفاع أمام كل محاولاتهم، حيث ركزوا على إرسال الكرات العرضية، مما جعل شن الهجمات المرتدة أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لكنني أعتقد أننا حققنا فوزاً مهماً».

وأشار: «أشعر بالسعادة في كل مرة نسجل فيها هدفاً، بغض النظر عن طريقة تسجيله. فالهدف دائماً ما يذلل أي عقبات. لقد نجحنا في التحرر من ضغط الخصم؛ كنا نعلم أنهم سيمارسون ضغطاً عالياً.

عملنا خلال الأسبوع على التحولات الهجومية، وهو أمر لاحظه من تابعوا تدريباتنا طوال الأسبوع من خلف السياج، وقد نجح الأمر بشكل مثالي.

لقد لمح بايينا انطلاقة جوليانو برؤية مذهلة، وتعامل جوليانو بهدوء كبير ليسجل هدفاً منحنا ثلاث نقاط في غاية الأهمية».

وعن معادلة رقم أراغونيس قال: «هذا الإنجاز هو ثمرة جهود العديد من اللاعبين الذين ساروا على نهج ثابت وقدموا عملاً مذهلاً. لا أعتبره إنجازاً خاصاً بي وحدي، بل هو ملك للجميع. أشعر بامتنان كبير لكل اللاعبين الذين ساعدوني للوصول إلى ما أنا عليه اليوم.

أنا ممتن في كل يوم لأنني لا أزال في أتلتيكو مدريد؛ فهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، وهو المكان الذي لطالما حلمت فيه بتحقيق كل ما ننجزه الآن. سنبذل قصارى جهدنا حتى اليوم الأخير».