عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:55 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إيفرتون يهزم نيوكاسل ويواجه فليتوود في ربع نهائي كأس الرابطة

البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
TT
TT

إيفرتون يهزم نيوكاسل ويواجه فليتوود في ربع نهائي كأس الرابطة

البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)

حجز إيفرتون مقعده في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-1، الخميس، ليضرب موعداً مع فليتوود تاون، مفاجأة المسابقة، الذي أطاح بأرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وعلى ملعب «هيل ديكنسون»، افتتح جيمس غارنر التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 34، قبل أن يعزز هايدن هاكني تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ، هو الأول له بقميص الفريق منذ انتقاله من ميدلزبره خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي الشوط الثاني، وسّع المهاجم الفرنسي تييرنو باري الفارق بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، فيما قلّص دان بيرن النتيجة لمصلحة نيوكاسل في وقت متأخر، من دون أن يتمكن فريقه من العودة في المباراة.

كريستيان نورغارد، لاعب إيفرتون، يدخل بديلاً خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية (رويترز)

وبهذا الانتصار، أنهى إيفرتون سلسلة من ثلاث مباريات متتالية من دون فوز، وأبقى آماله قائمة في المنافسة على لقب طال انتظاره.

وسيحل الفريق الملقب بـ«التوفيز» ضيفاً على فليتوود تاون، المنافس في دوري الدرجة الرابعة، في الدور ربع النهائي، في مواجهة يسعى خلالها إلى الاقتراب خطوة إضافية من بلوغ نهائي كأس الرابطة للمرة الأولى منذ عام 1984.

لاعبو نيوكاسل يونايتد بازومانا توري ودان بيرن وجاكوب مورفي يبدون خيبة أملهم عقب الخسارة أمام إيفرتون (رويترز)

وكان فليتوود قد فجّر واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، الثلاثاء، بعدما أطاح بأرسنال بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليواصل مغامرته الاستثنائية في المسابقة.

ولم يسبق لإيفرتون التتويج بلقب كأس الرابطة، رغم وصوله إلى المباراة النهائية مرتين، عامي 1977 و1984، فيما يعود آخر ألقابه إلى عام 1995، عندما أحرز كأس إنجلترا.

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رفض استئناف آرسنال ضد طرد داومان وتثبيت إيقافه ثلاث مباريات

رياضة عالمية ماكس داومان لاعب آرسنال يغادر أرض الملعب بعد طرده خلال مواجهة فليتوود تاون في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية (رويترز)

رفض استئناف آرسنال ضد طرد داومان وتثبيت إيقافه ثلاث مباريات

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به آرسنال ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعبه الشاب ماكس داومان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد يقود حصة تدريبية للفريق في مركز كارينغتون بمدينة مانشستر الإنجليزية (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يواجه تشيلسي لإنقاذ كاريك من شبح الإقالة

يخوض مانشستر يونايتد مواجهة صعبة أمام مُضيفه تشيلسي، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد يتحدث إلى قائد الفريق البرتغالي برونو فرنانديز خلال مباراة إيفرتون (رويترز)
رياضة عالمية

كاريك: فرنانديز مستمر قائداً لمانشستر يونايتد

حسم مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد الجدل بشأن مستقبل البرتغالي برونو فرنانديز في قيادة الفريق مؤكداً احتفاظه بشارة القيادة

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

كاريك يتحدى الضغوط: لا أحتاج إلى ضمانات للاستمرار مع مانشستر يونايتد

أكد مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد أنه لا يشعر بالدهشة لاستمراره في منصبه رغم النتائج المخيبة التي يحققها الفريق

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية فيرجيل فان دايك (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

قائد ليفربول فان دايك سعيد بعودة «الطاقة إلى أنفيلد»

يرى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أن الأداء القوي الذي قدّمه الفريق مؤخراً على ملعبه قد أعاد الثقة لجماهير «أنفيلد»، وذلك بعد موسم مخيب للآمال

«الشرق الأوسط» (ليفربول)
الرياضة رياضة عالمية

إشبيلية وبلباو وديبورتيفو يتأهلون في كأس ملك إسبانيا

لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
TT
TT

إشبيلية وبلباو وديبورتيفو يتأهلون في كأس ملك إسبانيا

لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)

تأهلت أندية إشبيلية وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا إلى الدور المقبل من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تجنبت مفاجآت الدور التمهيدي وحققت انتصارات مريحة على منافسيها من الدرجات الأدنى.

وتغلب إشبيلية على سبورتينغ هورتاليزا، أحد فرق دوري الهواة، بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز مقعده في الدور التالي دون صعوبات.

من جانبه، حقق أتلتيك بلباو فوزاً عريضاً على مضيفه برات، المنافس في دوري الدرجة الخامسة، بنتيجة 6-1، في واحدة من أبرز نتائج الدور.

ولحق ديبورتيفو لاكورونيا بركب المتأهلين، بعدما تفوق على سينتيد أكاديمي، أحد فرق الدرجة الخامسة، بثلاثية نظيفة.

وفي بقية المواجهات، تغلب قادس على خيريث بنتيجة 3-1، فيما حسم راسينغ سانتاندير تأهله بالفوز على ريباديسيلا بهدفين دون رد.

مواضيع
الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يكتسح كوج بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات

باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
TT
TT

برشلونة يكتسح كوج بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات

باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)

واصل برشلونة الإسباني عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعدما اكتسح مضيفه كوج الدنماركي بنتيجة 8-0، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، محققاً انتصاره الثالث توالياً في المسابقة.

وعزز الفريق الكاتالوني صدارته للترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما تجمد رصيد كوج عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

وافتتحت النرويجية كارولين غراهام هانسن مهرجان الأهداف في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن تضاعف زميلتها إيفا بايور النتيجة في الدقيقة 33، لينهي برشلونة الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، وأضاف ستة أهداف أخرى، بدأتها إيزمي بروغتس في الدقيقة 54، قبل أن تسجل باتريشيا غويغارو الهدف الرابع في الدقيقة 59.

لاعبات برشلونة إيفا بايور وكارولين غراهام هانسن وباتريشيا غويغارو خلال مواجهة كوج الدنماركي (إ.ب.أ)

وبعد ثلاث دقائق، أحرزت كلارا سيرا الهدف الخامس، فيما أضافت كيكا نازاريث الهدف السادس في الدقيقة 67، قبل أن تتألق كلوديا بينا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 70 و85، لتختتم مهرجان الأهداف وتؤكد التفوق الكاسح للفريق الإسباني.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فرض باريس سان جيرمان الفرنسي التعادل على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-1، بعدما شهدت الدقائق الأخيرة تسجيل هدفي اللقاء.

وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 85 لافتتاح التسجيل عبر خديجة شاو، لكن الفريق الباريسي نجح في إدراك التعادل سريعاً بواسطة تارا إلمبي في الدقيقة 88، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما أصبح رصيد مانشستر سيتي ثلاث نقاط في المركز العاشر.

مواضيع
دوري أبطال أوروبا كرة القدم للسيدات الدنمارك إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

إيفرتون يهزم نيوكاسل ويواجه فليتوود في ربع نهائي كأس الرابطة

البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
TT
TT

إيفرتون يهزم نيوكاسل ويواجه فليتوود في ربع نهائي كأس الرابطة

البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو، لاعب فيورنتينا، يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)

حجز إيفرتون مقعده في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-1، الخميس، ليضرب موعداً مع فليتوود تاون، مفاجأة المسابقة، الذي أطاح بأرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وعلى ملعب «هيل ديكنسون»، افتتح جيمس غارنر التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 34، قبل أن يعزز هايدن هاكني تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ، هو الأول له بقميص الفريق منذ انتقاله من ميدلزبره خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي الشوط الثاني، وسّع المهاجم الفرنسي تييرنو باري الفارق بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، فيما قلّص دان بيرن النتيجة لمصلحة نيوكاسل في وقت متأخر، من دون أن يتمكن فريقه من العودة في المباراة.

كريستيان نورغارد، لاعب إيفرتون، يدخل بديلاً خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية (رويترز)

وبهذا الانتصار، أنهى إيفرتون سلسلة من ثلاث مباريات متتالية من دون فوز، وأبقى آماله قائمة في المنافسة على لقب طال انتظاره.

وسيحل الفريق الملقب بـ«التوفيز» ضيفاً على فليتوود تاون، المنافس في دوري الدرجة الرابعة، في الدور ربع النهائي، في مواجهة يسعى خلالها إلى الاقتراب خطوة إضافية من بلوغ نهائي كأس الرابطة للمرة الأولى منذ عام 1984.

لاعبو نيوكاسل يونايتد بازومانا توري ودان بيرن وجاكوب مورفي يبدون خيبة أملهم عقب الخسارة أمام إيفرتون (رويترز)

وكان فليتوود قد فجّر واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، الثلاثاء، بعدما أطاح بأرسنال بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليواصل مغامرته الاستثنائية في المسابقة.

ولم يسبق لإيفرتون التتويج بلقب كأس الرابطة، رغم وصوله إلى المباراة النهائية مرتين، عامي 1977 و1984، فيما يعود آخر ألقابه إلى عام 1995، عندما أحرز كأس إنجلترا.

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا