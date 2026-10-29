إيفرتون يهزم نيوكاسل ويواجه فليتوود في ربع نهائي كأس الرابطة

حجز إيفرتون مقعده في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-1، الخميس، ليضرب موعداً مع فليتوود تاون، مفاجأة المسابقة، الذي أطاح بأرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وعلى ملعب «هيل ديكنسون»، افتتح جيمس غارنر التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 34، قبل أن يعزز هايدن هاكني تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ، هو الأول له بقميص الفريق منذ انتقاله من ميدلزبره خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي الشوط الثاني، وسّع المهاجم الفرنسي تييرنو باري الفارق بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، فيما قلّص دان بيرن النتيجة لمصلحة نيوكاسل في وقت متأخر، من دون أن يتمكن فريقه من العودة في المباراة.

كريستيان نورغارد، لاعب إيفرتون، يدخل بديلاً خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية (رويترز)

وبهذا الانتصار، أنهى إيفرتون سلسلة من ثلاث مباريات متتالية من دون فوز، وأبقى آماله قائمة في المنافسة على لقب طال انتظاره.

وسيحل الفريق الملقب بـ«التوفيز» ضيفاً على فليتوود تاون، المنافس في دوري الدرجة الرابعة، في الدور ربع النهائي، في مواجهة يسعى خلالها إلى الاقتراب خطوة إضافية من بلوغ نهائي كأس الرابطة للمرة الأولى منذ عام 1984.

لاعبو نيوكاسل يونايتد بازومانا توري ودان بيرن وجاكوب مورفي يبدون خيبة أملهم عقب الخسارة أمام إيفرتون (رويترز)

وكان فليتوود قد فجّر واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، الثلاثاء، بعدما أطاح بأرسنال بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليواصل مغامرته الاستثنائية في المسابقة.

ولم يسبق لإيفرتون التتويج بلقب كأس الرابطة، رغم وصوله إلى المباراة النهائية مرتين، عامي 1977 و1984، فيما يعود آخر ألقابه إلى عام 1995، عندما أحرز كأس إنجلترا.