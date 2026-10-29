ألمانيا تواجه الأرجنتين وبيرو استعداداً لكأس العالم للسيدات 2027

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الخميس، أن منتخب السيدات سيخوض مباراتين وديتين أمام الأرجنتين وبيرو، ضمن جولة في أميركا الجنوبية، استعداداً لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة إقامتها في البرازيل.

ويستهل المنتخب الألماني جولته بمواجهة الأرجنتين في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في مباراة تتزامن مع إعادة افتتاح ملعب «استاديو أونيكو دييغو أرماندو مارادونا»، الواقع بالقرب من العاصمة بوينس آيرس.

ويختتم المنتخب الألماني جولته بمواجهة بيرو في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في لقاء يحمل طابعاً تاريخياً للمنتخب البيروفي، الذي سيواجه منتخباً أوروبياً للمرة الأولى في تاريخه.

وتندرج المباراتان ضمن برنامج تحضيرات ألمانيا للمونديال؛ إذ يسعى الجهاز الفني إلى منح اللاعبات فرصة التأقلم مع الأجواء المناخية والظروف المحيطة في أميركا الجنوبية، قبل الاستحقاق العالمي المرتقب.

وتستضيف البرازيل نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 خلال الفترة الممتدة من 24 يونيو (حزيران) إلى 25 يوليو (تموز)، في أول نسخة من البطولة تقام في أميركا الجنوبية.