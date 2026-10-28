كريستال بالاس يتجاوز فولهام ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة

استعاد كريستال بالاس نغمة الانتصارات، بعدما تغلّب على مضيفه فولهام بهدف دون رد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

ويدين كريستال بالاس بهذا الفوز إلى مهاجمه إدي نكيتياه، الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37، مانحاً فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وحاول فولهام العودة إلى أجواء اللقاء وإدراك التعادل خلال الوقت المتبقي، إلا أن كريستال بالاس نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضمن تأهله إلى دور الثمانية.

شيخ دوكوري لاعب كريستال بالاس يحتفل عقب فوز فريقه على فولهام في دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية (رويترز)

وجاء الانتصار لينهي سلسلة من أربع مباريات متتالية لم يذق خلالها كريستال بالاس طعم الفوز في مختلف المسابقات، منذ تغلبه على نوتنغهام فورست بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 11 أكتوبر الجاري.

وكان الفريق قد خسر أمام ليون الفرنسي وتعادل مع بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي، إلى جانب تعرضه لهزيمتين أمام برايتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز، نجح كريستال بالاس في تجاوز نتائجه السلبية الأخيرة، ومواصلة مشواره في كأس الرابطة الإنجليزية، على أمل التقدم إلى الأدوار النهائية.