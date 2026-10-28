بورنموث يطيح بأستون فيلا بثلاثية ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5334946-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AB-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9
بورنموث يطيح بأستون فيلا بثلاثية ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة
لويس كوك لاعب بورنموث يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام أستون فيلا (رويترز)
واصل بورنموث سلسلة انتصاراته، بعدما تغلّب على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.
وافتتح أمين عدلي التسجيل لأصحاب الأرض مبكراً في الدقيقة السابعة، مانحاً فريقه أفضلية منذ الدقائق الأولى، قبل أن يعزز لويس كوك التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 69، اختتم ألفارو رودريغيز ثلاثية بورنموث، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.
وبهذا الفوز، حقق بورنموث، بقيادة مدربه الألماني ماركو روزه، انتصاره الخامس توالياً في مختلف المسابقات، مواصلاً عروضه القوية خلال الفترة الأخيرة.
ولم يتعرض بورنموث لأي تعثر منذ خسارته الثقيلة أمام تشيلسي بنتيجة 1-5 في العاشر من أكتوبر الجاري، إذ استعاد توازنه بتحقيق انتصارين على شتورم غراتس النمساوي وميلان الإيطالي في الدوري الأوروبي، إلى جانب فوزين على سندرلاند ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويأمل بورنموث في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الأدوار المقبلة، بعدما نجح في إقصاء أستون فيلا والتقدم خطوة إضافية نحو المنافسة على لقب كأس الرابطة.
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شوق الغامدي (الرياض)
ليون يكتسح إنتر ميلان بسداسية ويتصدر دوري أبطال أوروبا للسيداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5334958-%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
ليون يكتسح إنتر ميلان بسداسية ويتصدر دوري أبطال أوروبا للسيدات
فيكي بيتشو لاعبة أولمبيك ليون تحتفل مع زميلاتها بتسجيل الهدف السادس لفريقها أمام إنتر ميلان (رويترز)
اكتسح أولمبيك ليون الفرنسي ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بسداسية نظيفة، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، ليعتلي صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين.
وفرض ليون، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، سيطرته على المواجهة منذ البداية، إذ افتتحت ماري أنطوانيت كاتوتو التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينهي الفريق الفرنسي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني، عززت ليلي يوهانس تقدم ليون بالهدف الثالث في الدقيقة 59، قبل أن تتألق فيكي بيتشو بتسجيل ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 69 و76 والرابعة من الوقت بدل الضائع، لتكمل السداسية الفرنسية.
ورفع ليون رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن تشيلسي وأرسنال، فيما تلقى إنتر ميلان خسارته الأولى في مرحلة الدوري، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز السابع.
وفي مباراة أخرى، حقق أرسنال فوزاً كبيراً على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف نظيفة، حملت جميعها توقيع المهاجمة الإنجليزية أليسيا روسو، التي سجلت في الدقائق 39 و66 و79، لتقود فريقها إلى انتصار مهم في سباق التأهل.
في المقابل، تلقى بنفيكا خسارته الثانية توالياً، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.
وعلى ملعبه، اكتفى بايرن ميونيخ الألماني بالتعادل 2-2 مع ريال مدريد الإسباني، في مواجهة شهدت تقدم الفريق الملكي بهدفين مبكرين عبر أثينا ديل كاستيو ولينيث بيرينستين في الدقيقتين السابعة و22.
ونجح الفريق البافاري في العودة إلى المباراة، بعدما قلصت إدنا عميد الفارق في الدقيقة 31، قبل أن تدرك موموكو تانيكاوا التعادل في الدقيقة 52.
وبهذه النتيجة، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى خمس نقاط، محافظاً على سجله خالياً من الهزائم، فيما وصل ريال مدريد إلى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، ليواصل بحثه عن انتصاره الأول في مرحلة الدوري.
من جهته، تغلب تشيلسي الإنجليزي على ضيفه روما الإيطالي بهدفين دون رد، سجلتهما إيلي كاربنتر وكاديشا بوكانان في الدقيقتين 51 و89، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى سبع نقاط، بينما بقي روما عند نقطة واحدة.
وفي مواجهة أخرى، حقق سيرفيت السويسري انتصاره الأول في مرحلة الدوري، بعدما اكتسح ضيفه لوفين البلجيكي بنتيجة 5-1، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، مقابل نقطة واحدة للفريق البلجيكي.
كأس ألمانيا: فوز فرايبورغ على فولفسبورغ وكايزرسلاوترن يتجاوز هانوفرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5334955-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%88%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B1
كأس ألمانيا: فوز فرايبورغ على فولفسبورغ وكايزرسلاوترن يتجاوز هانوفر
لاعبو فرايبورغ يحتفلون بالهدف الأول الذي سجله زميلهم إيغور ماتانوفيتش أمام فولفسبورغ (د.ب.أ)
حجز فرايبورغ وكايزرسلاوترن مقعديهما في الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تغلب الأول على فولفسبورغ بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة، فيما أطاح الثاني بمضيفه هانوفر بفوزه عليه بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.
وفي المباراة الأولى، انتزع فرايبورغ بطاقة التأهل بعدما قلب تأخره بهدفين مقابل هدف إلى انتصار قاتل في الوقت بدل الضائع.
وافتتح الكرواتي إيغور ماتانوفيتش التسجيل لفرايبورغ في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك الياباني كينتو شيوغاي التعادل لفولفسبورغ بعد دقيقتين فقط، ثم يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 43، مانحاً فريقه الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، كثّف فرايبورغ محاولاته الهجومية بحثاً عن العودة، ونجح الياباني كيسوكي غوتو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75، قبل أن يتحول إلى بطل المواجهة بإحرازه هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه إلى ثمن النهائي.
وفي مواجهة أخرى، حقق كايزرسلاوترن فوزاً مستحقاً خارج أرضه على هانوفر بهدفين نظيفين، إذ افتتح الصربي ميلوش لوكوفيتش التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يحسم الكرواتي إيفان برتايين النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 86.
وبهذه النتائج، واصل فرايبورغ وكايزرسلاوترن مشوارهما في كأس ألمانيا، فيما انتهت رحلة فولفسبورغ وهانوفر عند الدور الثاني من المسابقة.
ليفربول يقصي تشيلسي بركلات الترجيح ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5334954-%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9
ليفربول يقصي تشيلسي بركلات الترجيح ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة
جيورجي مامارداشفيلي حارس ليفربول يحتفل مع زميله كوستاس تسيميكاس بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح (رويترز)
حجز ليفربول مقعده في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعدما أطاح بتشيلسي بركلات الترجيح (6-5)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب «أنفيلد»، في مواجهة شهدت عودة تشابي ألونسو وجوردان هندرسون إلى معقل فريقهما السابق، لكن هذه المرة بقميص المنافس.
وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، قبل أن ينجح تشيلسي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 40، بعدما احتسب الحكم دارين إنغلاند ركلة جزاء إثر تدخل من رايان غرافنبرخ على مويسيس كايسيدو داخل المنطقة.
وتقدم جوردان هندرسون لحمل الكرة وسط صافرات استهجان جماهير أنفيلد، قبل أن يترك مهمة التنفيذ لمورغان روجرز، الذي نجح في خداع الحارس جيورجي مامارداشفيلي ومنح الفريق اللندني الأفضلية.
ولم تدم فرحة تشيلسي طويلاً، إذ حصل ليفربول على ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق فقط، إثر لمسة يد على المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا، انبرى لها الهولندي كودي غاكبو بنجاح، مسجلاً هدف التعادل وهدفه الحادي عشر في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.
واضطر ألونسو إلى إجراء تبديل قبل نهاية الشوط الأول، بعد إصابة المدافع ماكسينس لاكروا، الذي غادر الملعب ليحل مكانه ليفي كولويل.
وفي الشوط الثاني، لجأ مدرب ليفربول أندوني إيراولا إلى مقاعد البدلاء، ودفع بفلوريان فيرتز وبرادلي باركولا بدلاً من لويس كوماس وجيمس ماكونيل، في محاولة لتعزيز الفاعلية الهجومية.
وكثّف أصحاب الأرض ضغطهم بحثاً عن هدف الفوز، لكن حارس تشيلسي مايك بيندرز تألق في التصدي لمحاولتين خطيرتين من رونالد أراوخو وباركولا، فيما أنقذ مامارداشفيلي مرماه من فرصة محققة لماركو باليسترا.
ومع استمرار التعادل حتى صافرة النهاية، احتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، التي شهدت إثارة كبيرة، بعدما ارتطمت تسديدة فالنتين باركو بالقائم، فيما أطاح كوستاس تسيميكاس بمحاولته فوق العارضة، قبل أن يسجل هندرسون ركلته.
وتصدى بيندرز لتسديدة غرافنبرخ، لكن مامارداشفيلي رد بإنقاذ محاولة إيمانويل إيميغا، قبل أن يسجل جو غوميز ركلته، ويهدر فوفانا المحاولة الحاسمة بتسديدة علت العارضة، ليمنح ليفربول بطاقة العبور.
وبهذا الانتصار، حقق ليفربول تفوقه الخامس توالياً على تشيلسي بركلات الترجيح، ليواصل مشواره نحو لقبه الحادي عشر في المسابقة، ويضرب موعداً مع بورنموث في الدور ربع النهائي على ملعب أنفيلد.