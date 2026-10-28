بورنموث يطيح بأستون فيلا بثلاثية ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة

واصل بورنموث سلسلة انتصاراته، بعدما تغلّب على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

وافتتح أمين عدلي التسجيل لأصحاب الأرض مبكراً في الدقيقة السابعة، مانحاً فريقه أفضلية منذ الدقائق الأولى، قبل أن يعزز لويس كوك التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 69، اختتم ألفارو رودريغيز ثلاثية بورنموث، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وبهذا الفوز، حقق بورنموث، بقيادة مدربه الألماني ماركو روزه، انتصاره الخامس توالياً في مختلف المسابقات، مواصلاً عروضه القوية خلال الفترة الأخيرة.

ولم يتعرض بورنموث لأي تعثر منذ خسارته الثقيلة أمام تشيلسي بنتيجة 1-5 في العاشر من أكتوبر الجاري، إذ استعاد توازنه بتحقيق انتصارين على شتورم غراتس النمساوي وميلان الإيطالي في الدوري الأوروبي، إلى جانب فوزين على سندرلاند ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل بورنموث في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الأدوار المقبلة، بعدما نجح في إقصاء أستون فيلا والتقدم خطوة إضافية نحو المنافسة على لقب كأس الرابطة.